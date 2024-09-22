Григорий Зиновьев: самый таинственный и близкий соратник Ленина - 22.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20240922/1028997898.html
Григорий Зиновьев: самый таинственный и близкий соратник Ленина
Григорий Зиновьев: самый таинственный и близкий соратник Ленина - 22.09.2024 Украина.ру
Григорий Зиновьев: самый таинственный и близкий соратник Ленина
Елисаветград стал одним из лидеров сомнительного первенства Украины по числу переименований, сменив несколько лет назад название Кировоград на Кропивницкий. А до этого он был Зиновьевском – в честь родившегося тут 23 сентября 1883 году одного из ближайших соратников Ленина – Григория Евсеевича Радомысльского
2024-09-22T16:03
2024-09-22T16:34
история
революция
биография
елисаветград
большевики
история
ленин
история ссср
советская власть
октябрьская революция (1917)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102899/87/1028998728_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_a06dcfa4ecebe45b8a5b456dfd2f43b9.jpg.webp
К XXI веку в общих чертах удалось отследить биографии Ленина и даже Сталина, пусть и не без белых пятен. Практически по часам восстановлена биография Троцкого. Но вот о человеке, который некоторое время считался номером 2 в партии большевиков и стоял во главе гигантской международной организации, руководившей всеми революционными действиями в мире, от террора и экспроприаций до попыток государственного переворота, неизвестно почти ничего. А то что известно вызывает большие сомнения.Единственная биография Зиновьева была издана в 1925 году, еще когда он руководил Коминтерном и по сути была написана с его слов. Более поздние исследователи жизни революционера бросали все усилия на период его нахождения у власти, в крайне случае (начиная со второй половины нулевых) когда он стал приближенной к Ленину фигурой.Будущий глава Коминтерна родился в семье Аарона Радомысльского, который был владельцем собственной молочной фермы. Уже с этого пункта начинаются многочисленные расхождения в биографии вождя революционеров.В одних источниках указано, что семья была бедной и едва сводила концы с концами, в других, что она была состоятельной, в-третьих Аарон предстаёт едва ли не местным олигархом.Семья жила в Елисаветграде. Весьма необычной деталью в биографии Зиновьева был тот факт, что, будучи уроженцем крупного города, он учился не в гимназии, а находился на домашнем обучении. Отец сам учил его всем премудростям грамоты.В раннем детстве с Зиновьевым приключился неприятный инцидент, он случайно убил своего родственника. Эта история известна из воспоминаний художницы Нины Вержбинской-Рабинович. Её бабушка по материнской линии — Мириам Елизаветинская приходилась родственницей Радомысльским. Они жили по соседству, а младший брат Елизаветинской был частым партнёром по играм Григория Радомысльского-Зиновьева, который приходился ему двоюродным братом. Во время одной из таких игр Зиновьев случайно (как он сам уверял) столкнул своего 9-летнего кузена в яму с негашеной известью, где тот и погиб.Также известно, что у Зиновьева было много братьев и сестер, но информацию о них найти не так просто.Лия Радомысльская вышла замуж за Самула Закса, известного под псевдонимом Хома Брут. Закс был сыном богатого купца, состоял в РСДРП и до революции имел тесные связи с Ганецким и Парвусом.Младший брат — Михаил Радомысльский, известный под кличкой Миша Злой погиб в Елисаветграде в 1919 году от рук григорьевцев. О других братьях Абраме и Александре известно ещё меньше. Абрам в 1936 году получил 5 лет лагерей и был реабилитирован в хрущёвские времена. Об Александре известно только то, что он вообще был.Согласно официальной автобиографии, с подростковых лет Зиновьев подрабатывал частными уроками.В 1901 году он увлёкся революцией и вступил в РСДРП. Через год, опасаясь ареста он эмигрировал в Швейцарию, где сошелся с Лениным. В 1903 году на 2-м съезде РСДРП, где произошёл раскол на большевиков и меньшевиков, он поддержал первых и завоевал расположение Ленина, который сделал его своим самым доверенным лицом. Уже в 1905 году Зиновьев был введён в состав ЦК.Вся история выглядит довольно стройно, если не знать деталей, которые рушат всю картину.Итак, в 1901 году Зиновьев вступает в РСДРП. Но вот незадача, елисаветградский комитет РСДРП был образован только в 1902 году! Ладно, можно допустить, что Зиновьев немного смухлевал и увеличил себе партийный стаж. Однако в 20-е годы большим тиражом был опубликован сборник о становлении РСДРП в Елисаветграде и там Зиновьев упоминался лишь один раз, в контексте его недолгого визита в родные края в 1917 году.Сообщается о его участии в организации стачек в Новороссийске в 1902 году, из-за чего он и вынужден был покинуть страну. Однако важнейший элемент этой революционной инициации Зиновьева по какой-то причине был обойден вниманием историков даже (а может именно) в тот период, когда Зиновьев был одним из самых могущественных людей страны.19-летний Зиновьев эмигрирует в Берн, где знакомится с Лениным и сразу же становится его близким соратником. Официальное обоснование причины, по которой никому не известный "студентик", как звали его эмигранты, стал правой рукой Ленина — поддержка позиции вождя большевиков на 2-м съезде партии.На этом съезде действительно доминировали выходцы из юго-западных малороссийских и новороссийских губерний, которые составляли значительную часть делегатов, в противовес делегатам от великоросских комитетов.Но вот очередная незадача. Съезд хорошо задокументирован и всего его участники известны поименно. В съезде приняло участие 57 участников, и среди них не было Зиновьева! Соответственно, истории про то, как Зиновьев героически выступил в защиту Ленина на этом съезде — обыкновенная фальсификация.Но тогда почему Ленин ввел в ЦК 22-летнего Зиновьева, не имевшего ни малейших заслуг перед революционным движением и даже сколько-нибудь серьёзного стажа в партии? Трудно дать ответ на этот вопрос, однако с 1905 года Зиновьев становится самым доверенным и близким человеком Ленина вплоть до 1917 года. Как верный оруженосец он всюду следует за Ильичом, меняя место жительства вслед за ним и кочуя из страны в страну.10-е годы тоже весьма слабо освещены в биографиях Зиновьева. В этот период помимо выполнения поручений Ленина он был занят преимущественно журналистским трудом. За несколько лет в эмиграции он обзавёлся связями, благодаря которым периодически публиковался в различных зарубежных изданиях.Так, в период Первой мировой Зиновьев сблизился с преподавателем венского университета, социал-демократом Карлом Грюнбергом — предтечей новых левых и франкфуртской школы, а также учителем знаменитого теоретика экономического либерализма Фридриха фон Хайека. По протекции Грюнберга, издававшего в те годы собственный журнал, Зиновьев печатался в нём. Помимо прочего Зиновьев вступил в социал-демократическую партию Швейцарии, что не упоминалось в его советских биографиях.Наиболее значительную роль Зиновьев играл в Циммервальдском движении — объединении тех социал-демократов, которые в годы Первой мировой выдвинули лозунг превращения империалистической войны в гражданскую. На одной из их конференций был сформирован исполнительный комитет — Интернациональная социалистическая комиссия ЦиммервальдаЗиновьев был доверенным лицом Ленина в этом исполкоме и фактически его посредником с остальными членами движения, среди которых было немало меньшевиков, с которыми сам Ленин брезговал даже разговаривать. Как вспоминала известная социалистка Анжелика Балабанова, "когда Ленину требовалось совершить какой-то нечестный манёвр, он поручал сделать это Зиновьеву".Именно в связи с Циммервальдом у Ленина и Зиновьева началось первое расхождение по тактическим вопросам. Ленин выступал за выход из организации, которая не оправдала надежд, тогда как Зиновьев предлагал остаться и выдавить всех оппонентов, чтобы безраздельно ей завладеть. Спор между ними был прерван начавшейся Февральской революцией, после которой оба устремились в Россию.В дальнейшем пути Ленина и Зиновьева разойдутся ещё один раз, зато по самому серьезному вопросу — о вооруженном захвате власти в Петрограде. Ленин едва не изгонит его из партии за "дезертирство и предательство", за то, что тот "слил" планы восстания в прессу и противился революции. Впрочем, почти сразу Ленин простит своего соратника, с которым они вместе укрывались в шалаше в Разливе, за поддержку в самом трудном вопросе — о Брестском мире.При жизни Ленина Зиновьев станет третьим человеком в партийной иерархии после Ленина и Троцкого. Он будет руководить Петроградом и, самое главное, Коминтерном в период его расцвета, когда надежды на мировую революцию ещё будут очень высоки. На короткий период после смерти Ленина и низвержения Троцкого, этот уроженец Елисаветграда окажется самым могущественным большевиком в стране. Но это будут буквально несколько дней могущества. Очень скоро заявит о себе его соратник по борьбе против Троцкого Иосиф Сталин, который легко лишит Зиновьева рычагов влияния.Самый близкий соратник Ленина окажется в неожиданной роли партийного оппозиционера, которая ему совершенно не шла. В отличие от Троцкого, который упивался борьбой и наслаждался движением против течения, Зиновьев лидерских и по-настоящему важных для революционера качеств не имел. И если Троцкий ещё создаст Сталину массу неприятностей, то Зиновьев станет любимой игрушкой для битья для нового генерального секретаря.Сталин с удовольствием будет заставлять Зиновьева униженно каяться во всех реальных и выдуманных грехах, то отправляя его по тюрьмам и ссылкам, то неожиданно прощая, и в конце концов, демонстративно избавится от окончательно сломленного и деморализованного экс-оппонента на первом Московском процессе в 1936 году.
https://ukraina.ru/20240422/1045460374.html
https://ukraina.ru/20231108/1050836369.html
https://ukraina.ru/20240911/1032231607.html
https://ukraina.ru/20240704/1028157775.html
https://ukraina.ru/20240428/1027534110.html
елисаветград
швейцария
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102899/87/1028998728_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_61e7e2f70bd56e3651f60f890ca046fd.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, революция, биография, елисаветград, большевики, ленин, история ссср, советская власть, октябрьская революция (1917), швейцария, украина, троцкий, иосиф сталин
История, революция, биография, Елисаветград, большевики, История, Ленин, история СССР, Советская власть, Октябрьская революция (1917), Швейцария, Украина, Троцкий, Иосиф Сталин

Григорий Зиновьев: самый таинственный и близкий соратник Ленина

16:03 22.09.2024 (обновлено: 16:34 22.09.2024)
 
© liveinternet.ruГригорий Евсеевич Зиновьев (настоящая фамилия — Радомысльский)
Григорий Евсеевич Зиновьев (настоящая фамилия — Радомысльский)
© liveinternet.ru
Читать в
Евгений Антонюк
публицист
Все материалы
Елисаветград стал одним из лидеров сомнительного первенства Украины по числу переименований, сменив несколько лет назад название Кировоград на Кропивницкий. А до этого он был Зиновьевском – в честь родившегося тут 23 сентября 1883 году одного из ближайших соратников Ленина – Григория Евсеевича Радомысльского
К XXI веку в общих чертах удалось отследить биографии Ленина и даже Сталина, пусть и не без белых пятен. Практически по часам восстановлена биография Троцкого. Но вот о человеке, который некоторое время считался номером 2 в партии большевиков и стоял во главе гигантской международной организации, руководившей всеми революционными действиями в мире, от террора и экспроприаций до попыток государственного переворота, неизвестно почти ничего. А то что известно вызывает большие сомнения.
Единственная биография Зиновьева была издана в 1925 году, еще когда он руководил Коминтерном и по сути была написана с его слов. Более поздние исследователи жизни революционера бросали все усилия на период его нахождения у власти, в крайне случае (начиная со второй половины нулевых) когда он стал приближенной к Ленину фигурой.
Будущий глава Коминтерна родился в семье Аарона Радомысльского, который был владельцем собственной молочной фермы. Уже с этого пункта начинаются многочисленные расхождения в биографии вождя революционеров.
В одних источниках указано, что семья была бедной и едва сводила концы с концами, в других, что она была состоятельной, в-третьих Аарон предстаёт едва ли не местным олигархом.
Семья жила в Елисаветграде. Весьма необычной деталью в биографии Зиновьева был тот факт, что, будучи уроженцем крупного города, он учился не в гимназии, а находился на домашнем обучении. Отец сам учил его всем премудростям грамоты.
- РИА Новости, 1920, 22.04.2024
22 апреля, 08:22История
Владимир Ленин и Украина. Вождь революции как главный украинский националистПеред началом специальной военной операции Владимир Путин говорил о "настоящей декоммунизации" Украины. Этот риторический приём можно рассматривать по-разному, но наиболее радикальная трактовка заставляет вспомнить, что не было более последовательного сторонника независимости Украины, чем В. И. Ленин
В раннем детстве с Зиновьевым приключился неприятный инцидент, он случайно убил своего родственника. Эта история известна из воспоминаний художницы Нины Вержбинской-Рабинович. Её бабушка по материнской линии — Мириам Елизаветинская приходилась родственницей Радомысльским. Они жили по соседству, а младший брат Елизаветинской был частым партнёром по играм Григория Радомысльского-Зиновьева, который приходился ему двоюродным братом. Во время одной из таких игр Зиновьев случайно (как он сам уверял) столкнул своего 9-летнего кузена в яму с негашеной известью, где тот и погиб.
Также известно, что у Зиновьева было много братьев и сестер, но информацию о них найти не так просто.
Лия Радомысльская вышла замуж за Самула Закса, известного под псевдонимом Хома Брут. Закс был сыном богатого купца, состоял в РСДРП и до революции имел тесные связи с Ганецким и Парвусом.
Младший брат — Михаил Радомысльский, известный под кличкой Миша Злой погиб в Елисаветграде в 1919 году от рук григорьевцев. О других братьях Абраме и Александре известно ещё меньше. Абрам в 1936 году получил 5 лет лагерей и был реабилитирован в хрущёвские времена. Об Александре известно только то, что он вообще был.
Согласно официальной автобиографии, с подростковых лет Зиновьев подрабатывал частными уроками.
ЛЕВ ТРОЦКИЙ - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября 2023, 08:00История
Лев Троцкий как украинский политикЛев Троцкий, родившийся 7 ноября 1879 года, несомненно относится к числу самых известных в мире уроженцев Украины. Между тем ни в российском, ни в украинском обществе Троцкий никогда не воспринимался в этом качестве. Троцкий не чувствовал себя украинцем, но, как ни странно, сделал важный вклад в историю украинской государственности
В 1901 году он увлёкся революцией и вступил в РСДРП. Через год, опасаясь ареста он эмигрировал в Швейцарию, где сошелся с Лениным. В 1903 году на 2-м съезде РСДРП, где произошёл раскол на большевиков и меньшевиков, он поддержал первых и завоевал расположение Ленина, который сделал его своим самым доверенным лицом. Уже в 1905 году Зиновьев был введён в состав ЦК.
Вся история выглядит довольно стройно, если не знать деталей, которые рушат всю картину.
Итак, в 1901 году Зиновьев вступает в РСДРП. Но вот незадача, елисаветградский комитет РСДРП был образован только в 1902 году! Ладно, можно допустить, что Зиновьев немного смухлевал и увеличил себе партийный стаж. Однако в 20-е годы большим тиражом был опубликован сборник о становлении РСДРП в Елисаветграде и там Зиновьев упоминался лишь один раз, в контексте его недолгого визита в родные края в 1917 году.
Сообщается о его участии в организации стачек в Новороссийске в 1902 году, из-за чего он и вынужден был покинуть страну. Однако важнейший элемент этой революционной инициации Зиновьева по какой-то причине был обойден вниманием историков даже (а может именно) в тот период, когда Зиновьев был одним из самых могущественных людей страны.
19-летний Зиновьев эмигрирует в Берн, где знакомится с Лениным и сразу же становится его близким соратником. Официальное обоснование причины, по которой никому не известный "студентик", как звали его эмигранты, стал правой рукой Ленина — поддержка позиции вождя большевиков на 2-м съезде партии.
- РИА Новости, 1920, 11.09.2024
11 сентября, 15:59История
Христиан Раковский: "украинский президент" и "единственный европеец в партии"11 сентября 1941 года был расстрелян Христиан Раковский, бывший диктатор советской Украины, "самый интернациональный человек" СССР и политик, которым восхищался Троцкий. Раковский оставался в живых дольше всех крупных оппозиционных фигур из числа старых большевиков. Но во время стремительного наступления немцев на Москву пришел и его черёд
На этом съезде действительно доминировали выходцы из юго-западных малороссийских и новороссийских губерний, которые составляли значительную часть делегатов, в противовес делегатам от великоросских комитетов.
Но вот очередная незадача. Съезд хорошо задокументирован и всего его участники известны поименно. В съезде приняло участие 57 участников, и среди них не было Зиновьева! Соответственно, истории про то, как Зиновьев героически выступил в защиту Ленина на этом съезде — обыкновенная фальсификация.
Но тогда почему Ленин ввел в ЦК 22-летнего Зиновьева, не имевшего ни малейших заслуг перед революционным движением и даже сколько-нибудь серьёзного стажа в партии? Трудно дать ответ на этот вопрос, однако с 1905 года Зиновьев становится самым доверенным и близким человеком Ленина вплоть до 1917 года. Как верный оруженосец он всюду следует за Ильичом, меняя место жительства вслед за ним и кочуя из страны в страну.
10-е годы тоже весьма слабо освещены в биографиях Зиновьева. В этот период помимо выполнения поручений Ленина он был занят преимущественно журналистским трудом. За несколько лет в эмиграции он обзавёлся связями, благодаря которым периодически публиковался в различных зарубежных изданиях.
Так, в период Первой мировой Зиновьев сблизился с преподавателем венского университета, социал-демократом Карлом Грюнбергом — предтечей новых левых и франкфуртской школы, а также учителем знаменитого теоретика экономического либерализма Фридриха фон Хайека. По протекции Грюнберга, издававшего в те годы собственный журнал, Зиновьев печатался в нём. Помимо прочего Зиновьев вступил в социал-демократическую партию Швейцарии, что не упоминалось в его советских биографиях.
4 июля, 16:00История
Как создавалась КП(б)У5 июля 1918 года в Москве, на улице Рождественка, в помещении нынешнего Архитектурного института начал работу І съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины. Это событие на протяжении многих десятилетий ставило враскоряку историков КПСС. И рассказать всю правду о нём было нельзя, и совсем не упомянуть никак невозможно
Наиболее значительную роль Зиновьев играл в Циммервальдском движении — объединении тех социал-демократов, которые в годы Первой мировой выдвинули лозунг превращения империалистической войны в гражданскую. На одной из их конференций был сформирован исполнительный комитет — Интернациональная социалистическая комиссия Циммервальда
Зиновьев был доверенным лицом Ленина в этом исполкоме и фактически его посредником с остальными членами движения, среди которых было немало меньшевиков, с которыми сам Ленин брезговал даже разговаривать. Как вспоминала известная социалистка Анжелика Балабанова, "когда Ленину требовалось совершить какой-то нечестный манёвр, он поручал сделать это Зиновьеву".
Именно в связи с Циммервальдом у Ленина и Зиновьева началось первое расхождение по тактическим вопросам. Ленин выступал за выход из организации, которая не оправдала надежд, тогда как Зиновьев предлагал остаться и выдавить всех оппонентов, чтобы безраздельно ей завладеть. Спор между ними был прерван начавшейся Февральской революцией, после которой оба устремились в Россию.
В дальнейшем пути Ленина и Зиновьева разойдутся ещё один раз, зато по самому серьезному вопросу — о вооруженном захвате власти в Петрограде. Ленин едва не изгонит его из партии за "дезертирство и предательство", за то, что тот "слил" планы восстания в прессу и противился революции. Впрочем, почти сразу Ленин простит своего соратника, с которым они вместе укрывались в шалаше в Разливе, за поддержку в самом трудном вопросе — о Брестском мире.
При жизни Ленина Зиновьев станет третьим человеком в партийной иерархии после Ленина и Троцкого. Он будет руководить Петроградом и, самое главное, Коминтерном в период его расцвета, когда надежды на мировую революцию ещё будут очень высоки. На короткий период после смерти Ленина и низвержения Троцкого, этот уроженец Елисаветграда окажется самым могущественным большевиком в стране. Но это будут буквально несколько дней могущества. Очень скоро заявит о себе его соратник по борьбе против Троцкого Иосиф Сталин, который легко лишит Зиновьева рычагов влияния.
- РИА Новости, 1920, 28.04.2024
28 апреля, 09:25"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова». Сталин как гений манипуляцииВ 1930 году дом 35а на Большой Пироговской в Москве выглядел иначе. Был он двухэтажный (сейчас – шестиэтажный) с надстройкой слева. В этом "пентхаузе" до революции, по легенде, жила хозяйка дома купчиха Решетникова и бывал Григорий Распутин… А в глухой стене была дверь – тогда это был вход в квартиру Михаила Булгакова. сейчас - в музей
Самый близкий соратник Ленина окажется в неожиданной роли партийного оппозиционера, которая ему совершенно не шла. В отличие от Троцкого, который упивался борьбой и наслаждался движением против течения, Зиновьев лидерских и по-настоящему важных для революционера качеств не имел. И если Троцкий ещё создаст Сталину массу неприятностей, то Зиновьев станет любимой игрушкой для битья для нового генерального секретаря.
Сталин с удовольствием будет заставлять Зиновьева униженно каяться во всех реальных и выдуманных грехах, то отправляя его по тюрьмам и ссылкам, то неожиданно прощая, и в конце концов, демонстративно избавится от окончательно сломленного и деморализованного экс-оппонента на первом Московском процессе в 1936 году.
 
ИсторияИсторияреволюциябиографияЕлисаветградбольшевикиЛенинистория СССРСоветская властьОктябрьская революция (1917)ШвейцарияУкраинаТроцкийИосиф Сталин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:06Курская область: потери ВСУ с начала КТО - более 16 тыс военнослужащих, за сутки - более 380
17:51В Курской области ВСУ лишились дрона с камерой за 80 тысяч евро
17:32"Слабоумие и отвага": Захарова рассказала о недооценке Западом ядерной угрозы
17:06Измена Байдену с заводом. Ради снарядов для войны Зеленский игнорирует президента США
16:54"Идёт война, нет альтернативы нашей победе": Песков рассказал о безответственности генсека НАТО
15:57Шрёдер рассказал, как торпедировали мирные договорённости Москвы и Киева в Стамбуле
15:09Российские волонтёры получают с Украины слова поддержки российской армии
14:56Ливанское движение "Хезболла" объяснило причины ракетного удара по израильской Хайфе
14:32Запад в курсе: министр обороны Украины рассказал, как информировал о планируемых операциях
14:17Как и для чего сближают Британию и арабские страны и почему Иран не спешит воевать - Геворгян
14:04Суд разъяснил отъехавшему в Израиль музыканту Макаревичу* причины признания его иноагентом
13:33Российский полковник рассказал о целесообразности выделения беспилотников в отдельный род войск
13:12Дайджест зрад и перемог. Зеленский: "Я постиг искусство войны!" Движение Украины в НАТО
12:58Байден не будет первым: стало известно о первом пункте визита Зеленского в США
12:33Депутаты Бундестага расспросили правительство ФРГ о немецких танках в России – сейчас и в 1943 году
12:04"Вокруг Булгакова": Штурман Жорж
11:46Многие эстонцы чтят подвиг красноармейцев, освободивших Таллин - российский дипломат
11:12Лидеры стран QUAD заявили об опасностях конфликта на Украине
10:20Российский пожарный погиб из-за детонации украинского БПЛА
10:06Западная Украина за минувшую неделю: Годовщина присоединения к УССР и мобилизация пропагандистов
Лента новостейМолния