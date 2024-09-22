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Суд разъяснил отъехавшему в Израиль музыканту Макаревичу* причины признания его иноагентом
Суд разъяснил отъехавшему в Израиль музыканту Макаревичу* причины признания его иноагентом - 22.09.2024 Украина.ру
Суд разъяснил отъехавшему в Израиль музыканту Макаревичу* причины признания его иноагентом
Обосновавшийся за рубежом после начала СВО музыкант Андрей Макаревич* получил разъяснения российского суда о причинах признания его иностранным агентом. Об этом сообщает информагенство Regnum.
2024-09-22T14:04
2024-09-22T14:04
2024-09-22T14:04
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Замоскворецкий суд города Москвы ответил на обращение музыканта-релоканта, в котором был вопрос об основаниях внесения в реестр иноагентов. Суд пояснил, что среди оснований такого решения были заявления гражданина Макаревича о якобы о причастности Вооружённых Сил России и президента России Владимира Путина к военным преступлениям.Суд также разъяснил иноагенту Макаревичу, что основатель группы "Машина времени" в одном интервью признался в осуществлении предпринимательской деятельности за пределами России. Также в суде напомнили иноагенту-релоканту об осуществлении Макаревичем политической деятельности в интересах Украины.Информагенство напомнило, что Макаревич был внесён в список иноагентов в сентябре 2022 года. Музыкант оспаривал это решение, однако суд отклонил исковые требования. В мае 2024 года Макаревич стал фигурантом уголовного расследования за нарушение правил деятельности иноагента.Ранее на эту тему: "Мы люди добрые": "Гоблин" назвал условие прощения звезд-предателей *- физическое лицо, признанное в России иностранным агентом
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новости, россия, израиль, москва, макаревич, владимир путин, regnum, эстрада, шоу-бизнес, релоканты, иноагент, суд
Новости, Россия, Израиль, Москва, Макаревич, Владимир Путин, REGNUM, эстрада, шоу-бизнес, релоканты, иноагент, Суд
Суд разъяснил отъехавшему в Израиль музыканту Макаревичу* причины признания его иноагентом
Обосновавшийся за рубежом после начала СВО музыкант Андрей Макаревич* получил разъяснения российского суда о причинах признания его иностранным агентом. Об этом сообщает информагенство Regnum.
Замоскворецкий суд города Москвы ответил на обращение музыканта-релоканта, в котором был вопрос об основаниях внесения в реестр иноагентов. Суд пояснил, что среди оснований такого решения были заявления гражданина Макаревича о якобы о причастности Вооружённых Сил России и президента России Владимира Путина к военным преступлениям.
Суд также разъяснил иноагенту Макаревичу, что основатель группы "Машина времени" в одном интервью признался в осуществлении предпринимательской деятельности за пределами России. Также в суде напомнили иноагенту-релоканту об осуществлении Макаревичем политической деятельности в интересах Украины.
Информагенство напомнило, что Макаревич был внесён в список иноагентов в сентябре 2022 года. Музыкант оспаривал это решение, однако суд отклонил исковые требования. В мае 2024 года Макаревич стал фигурантом уголовного расследования за нарушение правил деятельности иноагента.
*- физическое лицо, признанное в России иностранным агентом