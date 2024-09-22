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Франция: более половины недовольны премьером и ¾ - президентом

Франция: более половины недовольны премьером и ¾ - президентом - 22.09.2024 Украина.ру

Франция: более половины недовольны премьером и ¾ - президентом

Французский президент Эммануэль Макрон снискал антипатии 75 граждан своей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Ifop для газеты Journal du Dimanche

2024-09-22T18:39

2024-09-22T18:39

2024-09-22T18:39

новости

франция

эммануэль макрон

мишель барнье

владимир путин

протесты

социология

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Также 55% французов недовольны политикой, которую проводит французский премьер-министр Мишель Барнье. При этом, отметило издание, новый состав правительства ещё даже не приступил как следует к работе.Опрос проводился 11-20 сентября. В нём приняли участие 2098 человек.На следующий день, 21 сентября по Франции прокатилась волна протестных манифестаций. Участники выражали недовольство правлением Макрона, критиковали его за решение назначить Барнье главой правительства и заявляли социальные требования.Ранее на эту тему: Процедура импичмента Макрона вышла на новый уровень Тем временем экс-глава правительства ФРГ рассказал в Швейцарии о высокой поддержке гражданами России своего президента Владимира Путина. Подробности в публикации Шрёдер рассказал, как торпедировали мирные договорённости Москвы и Киева в Стамбуле

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новости, франция, эммануэль макрон, мишель барнье, владимир путин, протесты, социология