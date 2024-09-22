Франция: более половины недовольны премьером и ¾ - президентом - 22.09.2024 Украина.ру
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Франция: более половины недовольны премьером и ¾ - президентом
Франция: более половины недовольны премьером и ¾ - президентом - 22.09.2024 Украина.ру
Франция: более половины недовольны премьером и ¾ - президентом
Французский президент Эммануэль Макрон снискал антипатии 75 граждан своей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Ifop для газеты Journal du Dimanche
2024-09-22T18:39
2024-09-22T18:39
новости
франция
эммануэль макрон
мишель барнье
владимир путин
протесты
социология
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Также 55% французов недовольны политикой, которую проводит французский премьер-министр Мишель Барнье. При этом, отметило издание, новый состав правительства ещё даже не приступил как следует к работе.Опрос проводился 11-20 сентября. В нём приняли участие 2098 человек.На следующий день, 21 сентября по Франции прокатилась волна протестных манифестаций. Участники выражали недовольство правлением Макрона, критиковали его за решение назначить Барнье главой правительства и заявляли социальные требования.Ранее на эту тему: Процедура импичмента Макрона вышла на новый уровень Тем временем экс-глава правительства ФРГ рассказал в Швейцарии о высокой поддержке гражданами России своего президента Владимира Путина. Подробности в публикации Шрёдер рассказал, как торпедировали мирные договорённости Москвы и Киева в Стамбуле
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, франция, эммануэль макрон, мишель барнье, владимир путин, протесты, социология
Новости, Франция, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье, Владимир Путин, протесты, социология

Франция: более половины недовольны премьером и ¾ - президентом

18:39 22.09.2024
 
Макрон
Макрон
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Французский президент Эммануэль Макрон снискал антипатии 75 граждан своей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Ifop для газеты Journal du Dimanche
Также 55% французов недовольны политикой, которую проводит французский премьер-министр Мишель Барнье. При этом, отметило издание, новый состав правительства ещё даже не приступил как следует к работе.
Опрос проводился 11-20 сентября. В нём приняли участие 2098 человек.
На следующий день, 21 сентября по Франции прокатилась волна протестных манифестаций. Участники выражали недовольство правлением Макрона, критиковали его за решение назначить Барнье главой правительства и заявляли социальные требования.
Ранее на эту тему: Процедура импичмента Макрона вышла на новый уровень
Тем временем экс-глава правительства ФРГ рассказал в Швейцарии о высокой поддержке гражданами России своего президента Владимира Путина. Подробности в публикации Шрёдер рассказал, как торпедировали мирные договорённости Москвы и Киева в Стамбуле
 
НовостиФранцияЭммануэль МакронМишель БарньеВладимир Путинпротестысоциология
 
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