Франция: более половины недовольны премьером и ¾ - президентом
Макрон
Французский президент Эммануэль Макрон снискал антипатии 75 граждан своей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Ifop для газеты Journal du Dimanche
Также 55% французов недовольны политикой, которую проводит французский премьер-министр Мишель Барнье. При этом, отметило издание, новый состав правительства ещё даже не приступил как следует к работе.
Опрос проводился 11-20 сентября. В нём приняли участие 2098 человек.
На следующий день, 21 сентября по Франции прокатилась волна протестных манифестаций. Участники выражали недовольство правлением Макрона, критиковали его за решение назначить Барнье главой правительства и заявляли социальные требования.
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