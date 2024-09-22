Запад в курсе: министр обороны Украины рассказал, как информировал о планируемых операциях - 22.09.2024 Украина.ру
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Запад в курсе: министр обороны Украины рассказал, как информировал о планируемых операциях
Запад в курсе: министр обороны Украины рассказал, как информировал о планируемых операциях - 22.09.2024 Украина.ру
Запад в курсе: министр обороны Украины рассказал, как информировал о планируемых операциях
Киев информирует о военных операциях своих западных партнёров. Об этом Умеров в интервью украинскому телеканалу "Рада" заявил министр обороны Украины Рустем Умеров
2024-09-22T14:32
2024-09-22T14:32
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"Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши партнеры были в курсе этого. Это операционный вопрос, который мы подняли на стратегический уровень", —цитирует РИА "новости" выступление Умерова на украинском телеканале.Умеров подчеркнул зависимость Киева от поставок западных вооружений и решений западных стран по использованию поставленных вооружений."Если надо получить парламентское соглашение или министерства обороны, это их внутренний вопрос, ждем, пока дадут разрешение", — сказал министр обороны Украины.По его словам, на вооружение и оснащение украинской армии было потрачено более $150 млрд. Умеров также отметил, что Украина нуждается в дополнительных инвестициях, чтобы продолжать развивать свой оборонный потенциал, в частности – ракетостроение."Мы расходуем свыше $150 млрд, которые приходят от партнеров и из нашего бюджета, то есть денег необходимо больше, тогда наши возможности будут расти очень сильно. Нам нужны будут инвестиции, мы говорим нашим партнерам, что будем делать совместное производство, мы будем контрактоваться, давать контракт на три, пять, десять лет, будем развивать с вами рынок, чтобы мы могли экспортировать", — заявил Умеров.Накануне парламент Украины принял законопроект об увеличении налогов в связи с ростом военных расходов. Владимир Зеленский 21 сентября подписал закон о выделении дополнительно более $12 млрд на военные нужды в 2024 году. Подробности в публикации Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону Ранее на Западе отрицали осведомлённость в планах Киева осуществить военное вторжение в Курскую область. Там также отрицали наличие разрешений на применение украинскими вооружёнными формированиями западной помощи при вторжениях в приграничные районы Российской Федерации.
https://ukraina.ru/20240922/1057604859.html
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новости, украина, киев, запад, рустем умеров, владимир зеленский, рада, верховная рада, нато, украина-нато, военная помощь, военная техника, курская область, кто, сво
Новости, Украина, Киев, Запад, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Рада, Верховная Рада, НАТО, Украина-НАТО, военная помощь, военная техника, Курская область, КТО, СВО

Запад в курсе: министр обороны Украины рассказал, как информировал о планируемых операциях

14:32 22.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
Читать в
Киев информирует о военных операциях своих западных партнёров. Об этом Умеров в интервью украинскому телеканалу "Рада" заявил министр обороны Украины Рустем Умеров
"Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши партнеры были в курсе этого. Это операционный вопрос, который мы подняли на стратегический уровень", —цитирует РИА "новости" выступление Умерова на украинском телеканале.
Умеров подчеркнул зависимость Киева от поставок западных вооружений и решений западных стран по использованию поставленных вооружений.
"Если надо получить парламентское соглашение или министерства обороны, это их внутренний вопрос, ждем, пока дадут разрешение", — сказал министр обороны Украины.
По его словам, на вооружение и оснащение украинской армии было потрачено более $150 млрд. Умеров также отметил, что Украина нуждается в дополнительных инвестициях, чтобы продолжать развивать свой оборонный потенциал, в частности – ракетостроение.
"Мы расходуем свыше $150 млрд, которые приходят от партнеров и из нашего бюджета, то есть денег необходимо больше, тогда наши возможности будут расти очень сильно. Нам нужны будут инвестиции, мы говорим нашим партнерам, что будем делать совместное производство, мы будем контрактоваться, давать контракт на три, пять, десять лет, будем развивать с вами рынок, чтобы мы могли экспортировать", — заявил Умеров.
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Ранее на Западе отрицали осведомлённость в планах Киева осуществить военное вторжение в Курскую область. Там также отрицали наличие разрешений на применение украинскими вооружёнными формированиями западной помощи при вторжениях в приграничные районы Российской Федерации.
 
НовостиУкраинаКиевЗападРустем УмеровВладимир ЗеленскийРадаВерховная РадаНАТОУкраина-НАТОвоенная помощьвоенная техникаКурская областьКТОСВО
 
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