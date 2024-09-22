Ливанское движение "Хезболла" объяснило причины ракетного удара по израильской Хайфе - 22.09.2024 Украина.ру
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Ливанское движение "Хезболла" объяснило причины ракетного удара по израильской Хайфе
Ливанское движение "Хезболла" объяснило причины ракетного удара по израильской Хайфе - 22.09.2024 Украина.ру
Ливанское движение "Хезболла" объяснило причины ракетного удара по израильской Хайфе
Ракетный удар по израильскому промышленному комплексу на севере Хайфы был ответом на взрывы средств связи в Ливане. Об этом заявило ливанское движение "Хезболла"
2024-09-22T14:56
2024-09-22T14:56
новости
ливан
израиль
хайфа
хезболла
ближний восток
терроризм
бомба
гаджеты
ракетный удар
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"В ответ на бойню, которую устроил враждебный Израиль в разных районах Ливана во вторник и среду, бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами "Фади-1", "Фади-2" и "Катюшами" по военно-промышленному комплексу "Рафаэль", расположенному в Звулуне на севере Хайфы", — заявило ливанское движение.Как сообщает РИА "Новости", в пресс-службе ливанского движения также отметили, что в этом комплексе разрабатываются электронные устройства военного назначения.Ранее СМИ сообщали 37 погибших и более трех тысячах раненых в Ливане из-за взрывов пейджеров и других средств связи. Ливан обвинил в произошедшем Израиль. После этого исламистские группировки и Израиль обменялись ракетными и бомбовыми ударами. В частности, "Хезболла" сообщала об атаке израильской авиабазы Рамат-Давид к востоку от Хайфы.Ранее на эту тему: Думали 15 лет: в США раскрыли интересные детали "атаки пейджеров" Также на эту тему интервью: Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб
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новости, ливан, израиль, хайфа, хезболла, ближний восток, терроризм, бомба, гаджеты, ракетный удар
Новости, Ливан, Израиль, Хайфа, Хезболла, Ближний Восток, терроризм, бомба, гаджеты, ракетный удар

Ливанское движение "Хезболла" объяснило причины ракетного удара по израильской Хайфе

14:56 22.09.2024
 
Ливан, теракты
Ливан, теракты
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Ракетный удар по израильскому промышленному комплексу на севере Хайфы был ответом на взрывы средств связи в Ливане. Об этом заявило ливанское движение "Хезболла"
"В ответ на бойню, которую устроил враждебный Израиль в разных районах Ливана во вторник и среду, бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами "Фади-1", "Фади-2" и "Катюшами" по военно-промышленному комплексу "Рафаэль", расположенному в Звулуне на севере Хайфы", — заявило ливанское движение.
Как сообщает РИА "Новости", в пресс-службе ливанского движения также отметили, что в этом комплексе разрабатываются электронные устройства военного назначения.
Ранее СМИ сообщали 37 погибших и более трех тысячах раненых в Ливане из-за взрывов пейджеров и других средств связи. Ливан обвинил в произошедшем Израиль. После этого исламистские группировки и Израиль обменялись ракетными и бомбовыми ударами. В частности, "Хезболла" сообщала об атаке израильской авиабазы Рамат-Давид к востоку от Хайфы.
Ранее на эту тему: Думали 15 лет: в США раскрыли интересные детали "атаки пейджеров"
Также на эту тему интервью: Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб
 
НовостиЛиванИзраильХайфаХезболлаБлижний Востоктерроризмбомбагаджетыракетный удар
 
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