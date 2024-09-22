https://ukraina.ru/20240922/1057606888.html

Ливанское движение "Хезболла" объяснило причины ракетного удара по израильской Хайфе

Ливанское движение "Хезболла" объяснило причины ракетного удара по израильской Хайфе - 22.09.2024 Украина.ру

Ливанское движение "Хезболла" объяснило причины ракетного удара по израильской Хайфе

Ракетный удар по израильскому промышленному комплексу на севере Хайфы был ответом на взрывы средств связи в Ливане. Об этом заявило ливанское движение "Хезболла"

2024-09-22T14:56

2024-09-22T14:56

2024-09-22T14:56

новости

ливан

израиль

хайфа

хезболла

ближний восток

терроризм

бомба

гаджеты

ракетный удар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/11/1057513098_45:0:756:400_1920x0_80_0_0_9b70efe7605623e59a832f5273a14c48.jpg

"В ответ на бойню, которую устроил враждебный Израиль в разных районах Ливана во вторник и среду, бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами "Фади-1", "Фади-2" и "Катюшами" по военно-промышленному комплексу "Рафаэль", расположенному в Звулуне на севере Хайфы", — заявило ливанское движение.Как сообщает РИА "Новости", в пресс-службе ливанского движения также отметили, что в этом комплексе разрабатываются электронные устройства военного назначения.Ранее СМИ сообщали 37 погибших и более трех тысячах раненых в Ливане из-за взрывов пейджеров и других средств связи. Ливан обвинил в произошедшем Израиль. После этого исламистские группировки и Израиль обменялись ракетными и бомбовыми ударами. В частности, "Хезболла" сообщала об атаке израильской авиабазы Рамат-Давид к востоку от Хайфы.Ранее на эту тему: Думали 15 лет: в США раскрыли интересные детали "атаки пейджеров" Также на эту тему интервью: Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб

ливан

израиль

хайфа

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ливан, израиль, хайфа, хезболла, ближний восток, терроризм, бомба, гаджеты, ракетный удар