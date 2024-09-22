https://ukraina.ru/20240922/1057606888.html
Ливанское движение "Хезболла" объяснило причины ракетного удара по израильской Хайфе
Ливанское движение "Хезболла" объяснило причины ракетного удара по израильской Хайфе - 22.09.2024 Украина.ру
Ливанское движение "Хезболла" объяснило причины ракетного удара по израильской Хайфе
Ракетный удар по израильскому промышленному комплексу на севере Хайфы был ответом на взрывы средств связи в Ливане. Об этом заявило ливанское движение "Хезболла"
2024-09-22T14:56
2024-09-22T14:56
2024-09-22T14:56
новости
ливан
израиль
хайфа
хезболла
ближний восток
терроризм
бомба
гаджеты
ракетный удар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/11/1057513098_45:0:756:400_1920x0_80_0_0_9b70efe7605623e59a832f5273a14c48.jpg
"В ответ на бойню, которую устроил враждебный Израиль в разных районах Ливана во вторник и среду, бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами "Фади-1", "Фади-2" и "Катюшами" по военно-промышленному комплексу "Рафаэль", расположенному в Звулуне на севере Хайфы", — заявило ливанское движение.Как сообщает РИА "Новости", в пресс-службе ливанского движения также отметили, что в этом комплексе разрабатываются электронные устройства военного назначения.Ранее СМИ сообщали 37 погибших и более трех тысячах раненых в Ливане из-за взрывов пейджеров и других средств связи. Ливан обвинил в произошедшем Израиль. После этого исламистские группировки и Израиль обменялись ракетными и бомбовыми ударами. В частности, "Хезболла" сообщала об атаке израильской авиабазы Рамат-Давид к востоку от Хайфы.Ранее на эту тему: Думали 15 лет: в США раскрыли интересные детали "атаки пейджеров" Также на эту тему интервью: Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб
ливан
израиль
хайфа
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/11/1057513098_134:0:667:400_1920x0_80_0_0_20a64cf6b97d86e00f167acabf0d0e44.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ливан, израиль, хайфа, хезболла, ближний восток, терроризм, бомба, гаджеты, ракетный удар
Новости, Ливан, Израиль, Хайфа, Хезболла, Ближний Восток, терроризм, бомба, гаджеты, ракетный удар
Ливанское движение "Хезболла" объяснило причины ракетного удара по израильской Хайфе
Ракетный удар по израильскому промышленному комплексу на севере Хайфы был ответом на взрывы средств связи в Ливане. Об этом заявило ливанское движение "Хезболла"
"В ответ на бойню, которую устроил враждебный Израиль в разных районах Ливана во вторник и среду, бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами "Фади-1", "Фади-2" и "Катюшами" по военно-промышленному комплексу "Рафаэль", расположенному в Звулуне на севере Хайфы", — заявило ливанское движение.
Как сообщает РИА "Новости", в пресс-службе ливанского движения также отметили, что в этом комплексе разрабатываются электронные устройства военного назначения.
Ранее СМИ сообщали 37 погибших и более трех тысячах раненых в Ливане из-за взрывов пейджеров и других средств связи. Ливан обвинил в произошедшем Израиль. После этого исламистские группировки и Израиль обменялись ракетными и бомбовыми ударами. В частности, "Хезболла" сообщала об атаке израильской авиабазы Рамат-Давид к востоку от Хайфы.