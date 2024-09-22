https://ukraina.ru/20240922/1057607014.html

Российские волонтёры получают с Украины слова поддержки российской армии

Российские волонтёры получают с Украины слова поддержки российской армии - 22.09.2024 Украина.ру

Российские волонтёры получают с Украины слова поддержки российской армии

Армию России ждут на Украине и морально поддерживают. Об этом 22 сентября сообщило РИА "Новости" со ссылкой на руководителя гуманитарной миссии молодёжного крыла российского "Народного фронта" Никиту Киосева.

2024-09-22T15:09

2024-09-22T15:09

2024-09-22T15:09

новости

украина

россия

киев

владимир скачко

владимир зеленский

народный фронт

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/16/1054656524_0:211:565:529_1920x0_80_0_0_a49e02e944e80c6946bc158018fc1c5f.jpg

"На самом деле там очень много людей, которые нас ждут, которые за нас, которые осознают и понимают, что происходит, которые, несмотря на этот эмоциональный поток, какой-то уже иммунитет выработали к этому валу фейков", — заявил Киосев.Он сообщил о поступающих с Украины обращениях, в том числе через соцсети."Иногда я прям получаю сообщения, что вы (российские войска. — Прим. РИА "Новости") все правильно делаете, мы ждем", — сказал Киосев.Он уточнил: слова поддержки приходят от жителей Киева и Днепропетровска.Накануне обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации Как прижали усики Зеленскому. Тяжкая доля президентского кресла на Украине после победы России

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, владимир скачко, владимир зеленский, народный фронт, сво