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Российские волонтёры получают с Украины слова поддержки российской армии
Российские волонтёры получают с Украины слова поддержки российской армии - 22.09.2024 Украина.ру
Российские волонтёры получают с Украины слова поддержки российской армии
Армию России ждут на Украине и морально поддерживают. Об этом 22 сентября сообщило РИА "Новости" со ссылкой на руководителя гуманитарной миссии молодёжного крыла российского "Народного фронта" Никиту Киосева.
2024-09-22T15:09
2024-09-22T15:09
2024-09-22T15:09
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"На самом деле там очень много людей, которые нас ждут, которые за нас, которые осознают и понимают, что происходит, которые, несмотря на этот эмоциональный поток, какой-то уже иммунитет выработали к этому валу фейков", — заявил Киосев.Он сообщил о поступающих с Украины обращениях, в том числе через соцсети."Иногда я прям получаю сообщения, что вы (российские войска. — Прим. РИА "Новости") все правильно делаете, мы ждем", — сказал Киосев.Он уточнил: слова поддержки приходят от жителей Киева и Днепропетровска.Накануне обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему в публикации Как прижали усики Зеленскому. Тяжкая доля президентского кресла на Украине после победы России
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, россия, киев, владимир скачко, владимир зеленский, народный фронт, сво
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Скачко, Владимир Зеленский, Народный фронт, СВО
Российские волонтёры получают с Украины слова поддержки российской армии
Армию России ждут на Украине и морально поддерживают. Об этом 22 сентября сообщило РИА "Новости" со ссылкой на руководителя гуманитарной миссии молодёжного крыла российского "Народного фронта" Никиту Киосева.
"На самом деле там очень много людей, которые нас ждут, которые за нас, которые осознают и понимают, что происходит, которые, несмотря на этот эмоциональный поток, какой-то уже иммунитет выработали к этому валу фейков", — заявил Киосев.
Он сообщил о поступающих с Украины обращениях, в том числе через соцсети.
"Иногда я прям получаю сообщения, что вы (российские войска. — Прим. РИА "Новости") все правильно делаете, мы ждем", — сказал Киосев.
Он уточнил: слова поддержки приходят от жителей Киева
и Днепропетровска
.