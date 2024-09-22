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"Вы же славяне". Почему Польский гарнизон Львова сдал город Красной Армии

"Вы же славяне". Почему Польский гарнизон Львова сдал город Красной Армии - 22.09.2024 Украина.ру

"Вы же славяне". Почему Польский гарнизон Львова сдал город Красной Армии

22 сентября 1939 года польский генерал Владислав Лянгнер подписал протокол о передаче Львова Красной Армии. Генерал, десять дней руководивший обороной города от немцев, не стал воевать против славян. Правда, военные планы Второй Речи Посполитой вообще не предусматривали обороны города. Никто просто не ожидал такого развития событий

2024-09-22T08:15

2024-09-22T08:15

2024-09-22T08:15

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В межвоенном двадцатилетии во Львове был один из крупнейших гарнизонов в Польше. Городу, как и всему Львовскому воеводству, отводилась большая роль в оперативном плане "Восток", первая версия которого была создана ещё в середине 1920-х на случай войны с Советским Союзом. План предусматривал ведение оборонительной войны против СССР с помощью союзной Румынии и при материальной поддержке со стороны западных держав.Разработка последней версии плана "Восток" закончилась в феврале 1939 года. Согласно документу, Львовское воеводство должно было непосредственно стать ареной боёв, необходимых для удержания польской обороны, так как через эту территорию проходили важные железные дороги: Львов-Броды, Львов-Золочев, Львов-Бережаны, но главное – железнодорожное сообщение с Румынией, из Львова на Станиславов (ныне Ивано-Франковск) и далее на Черновцы. Именно на их защиту были ориентированы войска, стоявшие во Львове.В случае реализации оперативного плана "Запад", разработку которого Генштаб Польши в спешном порядке начал в марте 1939-го, предусматривалось, что отмобилизованные во Львове части будут направлены против Германии. В дальнейшем планировалось разместить в городе запасные части, полевые госпитали и другие тыловые учреждения.При этом польские стратеги рассчитывали на поставки из Советского Союза – согласно договору о ненападении между Польшей и СССР от 1932 года.Общая мобилизация частей первой очереди началась во Львове 31 августа 1939 года (частичная – несколькими днями ранее), и в первые дни сентября все они были отправлены на запад Польши.Этому не помешало то, что 1 сентября Львов был подвергнут сильной бомбардировке люфтваффе. Она привела к большим разрушениям, поначалу дезорганизовавшим всю армейскую работу, ведь был повреждён главный железнодорожный вокзал.К 7 сентября, когда начались работы по организации обороны Львова, там оставались только командование окружного корпуса № 6 во главе с генералом Владиславом Лянгнером, запасные части и некоторые тыловые службы.Утром 10 сентября генерал Лянгнер присутствовал на совещании у военного министра дивизионного генерала Тадеуша Каспжинского в Луцке, который приказал ему организовать во Львове постоянную оборону.В тот же день в город прибыл генерал Казимеж Соснковский, который получил приказ принять командование южной группой армии "Карпаты", с заданием удержать позиции на реке Сан и отстоять Львов. Несмотря на скромные возможности, генерал Лянгнер помог ему с организацией штаба группы.С 11 сентября гарнизон Львова начал получать подкрепления из других населённых пунктов (даже из Гродно). В целом под командованием Лянгнера оказалось чуть более 20 батальонов пехоты, 65 полевых и 18 зенитных орудий, а также несколько плохо вооружённых и обученных батальонов народного ополчения.Поначалу немцы, которые к утру 12 сентября находились в 66 километрах от Львова, решили взять город малыми силами. Командир 98 горно-егерского полка полковник Фердинанд Шёрнер издал приказ о создании механизированной группы, которую сам и возглавил.В состав группы входили два горно-егерских батальона, рота авангарда, две батареи самоходных 150-мм гаубиц, взвод 150-мм гаубиц и взвод 100-мм миномётов (имеются в виду 105 мм. "туманомёты" Nebelwerfer), а также два взвода 20-мм зенитной артиллерии. Группа получила задачу наиболее быстрым маршем прорваться к Львову. Её отряды передвигались на грузовиках и гусеничных машинах вместе с самоходками и патрулями на мотоциклах.12 сентября в 14 часов передовые части группы Шёрнера появились на окраине Львова со стороны Зимней Воды, именно это событие и считается началом обороны города. Атака немцев была направлена на занятие стратегических пунктов в городе и сковывание польской обороны.Уже к вечеру немцы прорвались вглубь города, и заняли позиции в районе улицы Городоцкой неподалёку от Главного железнодорожного вокзала.К концу 12 сентября Львов был осаждён с юга и севера. Хотя немцы хотели как можно скорее занять город, однако от попыток дальнейшего быстрого штурма они отказались.13 сентября немцы заняли одну из важнейших высот Львова – Кортумову гору, а также Главный вокзал. В этот день Львов покинул генерал Соснковский, отправившийся в Перемышль, чтобы, собрав имевшиеся там силы, прибыть с ними во Львов.При этом в самом Львове началось создание противотанковых завалов и засад. Генерал Лянгнер рассчитывал в этом на помощь гражданских властей, но утром 13 сентября оказалось, что большая часть из них город покинула. К примеру, воевода Львовский Альфред Билык получил на эвакуацию разрешение напрямую от премьера, минуя военные власти. Лянгнеру надо было заново создавать в городе гражданское управление.А на следующий день делегация городского совета и вовсе потребовала у генерала прекращения боевых действий в городе – из-за угрозы разрушений Львова.14 сентября во Львов прибыли офицеры Генштаба с инструкциями для генерала Соснковского. Они проинформировали генерала Лянгнера об эвакуации Штаба Главнокомандующего Войска Польского в Коломыю, практически на границу с Румынией.15-16 сентября польские силы во Львове пытались пробить осаду немцев в северном направлении, чтобы помочь прорваться в город 10-й кавалерийской бригаде под командованием Станислава Мачека, но безуспешно. А утром 17 сентября эта бригада получила приказ об отходе на Днестр, а затем в Венгрию.Командование корпуса во Львове также получило известие о пересечении польской границы советскими войсками и их движении на Запад. В частности, в направлении Львова двигалась 6-я армия Украинского фронта под командованием комкора Филиппа Голикова.В полдень 17 сентября генерал Лангнер получил приказ главнокомандования воевать только с немцами, а по отрядам Красной Армии открывать огонь только в случае крайней необходимости.Хотя 18 сентября силы обороняющихся во Львове поляков возросли благодаря прибытию из Луцка двух бронепоездов, однако генерал Лянгнер понимал, что в ближайшие дни город займут немецкие войска. Предлагалось ночью прорваться всеми силами на Бобрку и далее на юг, в направлении границы с Венгрией или же продолжать оборону, в ожидании прибытия оперативной группы генерала Соснковского.Но в полдень 18 сентября была получена радиограмма от Соснковского о приближении его сил к городу и о целесообразности совместного удара для прорыва его частей во Львов. В связи с этим Лянгнер принял решение о продолжении борьбы за город. Но вечером на совещании с руководителями секторов обороны генерал представил и третью возможность дальнейших действий – сдать город немцам. Однако против этого выступил ряд офицеров.При этом немцы стягивали ко Львову всё больше сил, и вечером 18 сентября сбросили с самолётов листовки с ультиматумом. Советские войска в ночь на 19 сентября заняли Винники (пригород Львова) и попытались с ходу прорваться в город со стороны Лычакова.Утром 19 сентября к Лычаковской рогатке прибыли советские офицеры, предлагая руководству обороны Львова провести переговоры о сдаче города.Представители советской стороны указали, что прибыли воевать с немцами, и требовали разрешения на вход в город. При этом штаб 6-й армии Украинского фронта начал подготовку генерального наступления на Львов, которое должно было начаться утром 21 сентября.Немцы также готовились к генеральному штурму Львова, который должен был начаться чуть раньше, чем советский. Немецкое командование даже предложило польским защитникам капитуляцию до утра 21 сентября, в противном случае угрожая уничтожением Львова.Однако утром 20 сентября штаб немецкой Южной группы армий получил из Берлина директиву о прекращении осады Львова и установлении связи с советским командованием, чтобы не допустить дальнейших стычек между частями двух армий. Последующий приказ по 14-й армии информировал об установлении советско-немецкой демаркационной линии, идущей вдоль Писы, Нарева, Вислы и Сана до Пшемысля, а затем через Хыров до Ужоцкого перевала в Карпатах.В этих условиях 14-я армия должна была прекратить ведение боевых действий на восток от этой линии и приготовиться к отходу за неё.С утра 21 сентября продолжились переговоры представителей советских и польских военных об условиях сдачи города.Генерал Лянгнер пришёл к выводу, что шансы на прорыв воинских частей из города в Венгрию или Румынию минимальны, а продолжение боевых действий вызовет большие потери мирного населения и разрушение города.Поэтому, несмотря на высокий боевой дух подчинённых войск и большие запасы боеприпасов и продовольствия, Лянгнер решил принять предложение советской стороны, которая к тому же гарантировала польским офицерам личную свободу, неприкосновенность имущества и возможность выехать в нейтральные страны."Протокол о передаче города Львова Красной Армии" был подписан в Винниках утром 22 сентября.Согласно легенде, после его подписания генерал Владислав Лянгнер сказал: "Мы воюем с Германией. Город сражался с ними 10 дней. Они, немцы, враги всего славянства. Вы же славяне…" Подтверждения этой легенды нет, однако генерал Лянгнер оказался одним из немногих польских офицеров, защищавших Львов, перед которыми советская сторона выполнила свои обязательства.Практически все подчинённые Лянгнера были интернированы, а позже расстреляны в лагерях НКВД в Катыни, Киеве и Харькове. При этом сам Владислав Лянгнер 26 сентября 1939-го был вывезен в Москву, где встретился с начальником Генштаба РККА, командармом Борисом Шапошниковым и с заместителем руководителя оперативного отдела Генштаба, генерал-полковником Владимиром Ивановым.4 октября генерал Лянгнер был возвращён во Львов, чтобы сообщить о соблюдении советскими властями подписанных 22 сентября договорённостей и о скором освобождении польских офицеров – участников обороны Львова. А 20 ноября советские власти позволили ему уехать в Румынию, где он был ненадолго интернирован, а позже присоединился к Польским вооружённым силам на Западе.Их командование никогда не предъявляло генералу никаких претензий за сдачу Львова и её последствия для сотен польских офицеров.

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