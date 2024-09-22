Байден не будет первым: стало известно о первом пункте визита Зеленского в США - 22.09.2024 Украина.ру
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Байден не будет первым: стало известно о первом пункте визита Зеленского в США
Байден не будет первым: стало известно о первом пункте визита Зеленского в США - 22.09.2024 Украина.ру
Байден не будет первым: стало известно о первом пункте визита Зеленского в США
Владимир Зеленский первым делом во время сентябрьского визита в США посетит завод по производству боеприпасов. Об этом сообщило информагентство Associated Press
2024-09-22T12:58
2024-09-22T12:58
новости
сша
вашингтон
америка
владимир зеленский
джо байден
камала харрис
пентагон
нато
вооруженные силы украины
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Со ссылкой на неназванных официальных лиц информагенство сообщило, что Зеленский планирует начать визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в Пенсильвании. Завод производит снаряд калибра НАТО 155-мм не только для армии США, но и ВСУ.США поставили для ВСУ три миллиона таких снарядов – в том числе произведённых в Америке. Потребности украинской армии в СВО достигали 8000 снарядов 155-мм ежедневно.Вашингтон принял решение перезапустить производственные линии и нарастить производство снарядов. Сейчас удаётся производить более 40 000 снарядов 155-мм ежемесячно, в планах - выйти на стотысячный показатель."Ожидается, что к Зеленскому на заводе присоединятся двое руководителей Пентагона, которые инициировали увеличение производства — помощник министра армии по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш и главный покупатель оружия Пентагона Билл ЛаПланте, а также губернатор Джош Шапиро, демократ от Пенсильвании", - сказано в публикации.Затем у Зеленского запланированы выступления на ежегодном заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. После этого он вылетит в Вашингтон, где выступит перед президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.Издание отметило, что на третий год СВО "Зеленский пытается добиться от США разрешения на использование ракетных систем большей дальности для обстрела более дальних территорий России". Однако пока что "ему не удалось убедить Пентагон или Белый дом ослабить эти ограничения", сказано в публикации.Накануне американское издание Bloomberg сообщило о новом "плане победы" Владимира Зеленского. Документ предусматривает вступление Украины в ЕС и НАТО, а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия. Подробности в публикации Bloomberg сообщил детали "плана победы" Зеленского
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новости, сша, вашингтон, америка, владимир зеленский, джо байден, камала харрис, пентагон, нато, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, atacms, минобороны, минобороны украины, снаряды, боеприпасы
Новости, США, Вашингтон, Америка, Владимир Зеленский, Джо Байден, Камала Харрис, Пентагон, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная помощь, ATACMS, Минобороны, Минобороны Украины, снаряды, боеприпасы

Байден не будет первым: стало известно о первом пункте визита Зеленского в США

12:58 22.09.2024
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP / Evan Vucci
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Владимир Зеленский первым делом во время сентябрьского визита в США посетит завод по производству боеприпасов. Об этом сообщило информагентство Associated Press
Со ссылкой на неназванных официальных лиц информагенство сообщило, что Зеленский планирует начать визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в Пенсильвании. Завод производит снаряд калибра НАТО 155-мм не только для армии США, но и ВСУ.
США поставили для ВСУ три миллиона таких снарядов – в том числе произведённых в Америке. Потребности украинской армии в СВО достигали 8000 снарядов 155-мм ежедневно.
Вашингтон принял решение перезапустить производственные линии и нарастить производство снарядов. Сейчас удаётся производить более 40 000 снарядов 155-мм ежемесячно, в планах - выйти на стотысячный показатель.
"Ожидается, что к Зеленскому на заводе присоединятся двое руководителей Пентагона, которые инициировали увеличение производства — помощник министра армии по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш и главный покупатель оружия Пентагона Билл ЛаПланте, а также губернатор Джош Шапиро, демократ от Пенсильвании", - сказано в публикации.
Затем у Зеленского запланированы выступления на ежегодном заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. После этого он вылетит в Вашингтон, где выступит перед президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.
Издание отметило, что на третий год СВО "Зеленский пытается добиться от США разрешения на использование ракетных систем большей дальности для обстрела более дальних территорий России". Однако пока что "ему не удалось убедить Пентагон или Белый дом ослабить эти ограничения", сказано в публикации.
Накануне американское издание Bloomberg сообщило о новом "плане победы" Владимира Зеленского. Документ предусматривает вступление Украины в ЕС и НАТО, а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия. Подробности в публикации Bloomberg сообщил детали "плана победы" Зеленского
 
НовостиСШАВашингтонАмерикаВладимир ЗеленскийДжо БайденКамала ХаррисПентагонНАТОВооруженные силы УкраиныВСУвоенная помощьATACMSМинобороныМинобороны Украиныснарядыбоеприпасы
 
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Заголовок открываемого материала
12:58Байден не будет первым: стало известно о первом пункте визита Зеленского в США
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