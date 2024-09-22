https://ukraina.ru/20240922/1057604102.html

Многие эстонцы чтят подвиг красноармейцев, освободивших Таллин - российский дипломат

Многие эстонцы чтят подвиг красноармейцев, освободивших Таллин - российский дипломат - 22.09.2024 Украина.ру

Многие эстонцы чтят подвиг красноармейцев, освободивших Таллин - российский дипломат

Эстонцы помнят и чтят дату 22 сентября 1944 года – дату освобождения Красной Армией от гитлеровцев столицы прибалтийской республики. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин

2024-09-22T11:46

2024-09-22T11:46

2024-09-22T11:46

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Несмотря на демонстративные попытки нынешних властей Эстонии переписать историю, предав забвению подвиг красноармейцев, многие жители республики продолжают относиться к упомянутой дате с глубоким почтением", - сообщил РИА "Новости" российский дипломат по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистской оккупации.Салимуллин отметил, что эстонцы помнят о большом вкладе в общую победу воинов национальных формирований, в том числе передового отряда 8-го Эстонского стрелкового корпуса, который одним из первых вошел в освобожденный Таллин. По словам дипломата, эстонцы знают, что 22 сентября в Москве был дан праздничный салют в честь изгнания гитлеровцев из столицы Эстонии, а по итогам Прибалтийской стратегической наступательной операции 30 частей и соединений получили почетное наименование "Таллинских" и 26 – награждены орденами.Российский дипломат отметил, что "наш общий долг – быть достойными памяти героев-освободителей". Он сообщил также, что традиционно "в этот знаменательный день сотрудники посольства совместно с представителями соотечественных организаций республики посетят Таллинское военное кладбище, где состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику воину-освободителю".Кроме того, рассказал дипломат, на встречу в посольство будут приглашены ветераны, состоится показ ремейка знаменитого советского художественного фильма "А зори здесь тихие…", будет организована тематическая выставка. Также в посольстве состоится торжественный приём, посвящённый памяти об окончании Прибалтийской операции, в результате которой 24 ноября 1944 года Рабоче-крестьянская Красная армия освободила от немецкой оккупации территории Эстонской, Латвийской и Литовской Советских Социалистических Республик.Ранее автор издания Украина.ру Олег Хавич вспомнил о другой памятной дате в публикации 90 лет "Балтийской Антанте". Пакт лимитрофов с фигами в карманах

https://ukraina.ru/20240311/1053810503.html

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новости, эстония, россия, москва, олег хавич, красная армия, украина.ру, бывший ссср, прибалтика, соотечественники, ркка