Многие эстонцы чтят подвиг красноармейцев, освободивших Таллин - российский дипломат - 22.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240922/1057604102.html
Многие эстонцы чтят подвиг красноармейцев, освободивших Таллин - российский дипломат
Многие эстонцы чтят подвиг красноармейцев, освободивших Таллин - российский дипломат - 22.09.2024 Украина.ру
Многие эстонцы чтят подвиг красноармейцев, освободивших Таллин - российский дипломат
Эстонцы помнят и чтят дату 22 сентября 1944 года – дату освобождения Красной Армией от гитлеровцев столицы прибалтийской республики. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин
2024-09-22T11:46
2024-09-22T11:46
новости
эстония
россия
москва
олег хавич
красная армия
украина.ру
бывший ссср
прибалтика
соотечественники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101281/18/1012811865_0:339:2438:1710_1920x0_80_0_0_2858bc3c39e97a0771c4a80a034d1f43.jpg
Несмотря на демонстративные попытки нынешних властей Эстонии переписать историю, предав забвению подвиг красноармейцев, многие жители республики продолжают относиться к упомянутой дате с глубоким почтением", - сообщил РИА "Новости" российский дипломат по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистской оккупации.Салимуллин отметил, что эстонцы помнят о большом вкладе в общую победу воинов национальных формирований, в том числе передового отряда 8-го Эстонского стрелкового корпуса, который одним из первых вошел в освобожденный Таллин. По словам дипломата, эстонцы знают, что 22 сентября в Москве был дан праздничный салют в честь изгнания гитлеровцев из столицы Эстонии, а по итогам Прибалтийской стратегической наступательной операции 30 частей и соединений получили почетное наименование "Таллинских" и 26 – награждены орденами.Российский дипломат отметил, что "наш общий долг – быть достойными памяти героев-освободителей". Он сообщил также, что традиционно "в этот знаменательный день сотрудники посольства совместно с представителями соотечественных организаций республики посетят Таллинское военное кладбище, где состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику воину-освободителю".Кроме того, рассказал дипломат, на встречу в посольство будут приглашены ветераны, состоится показ ремейка знаменитого советского художественного фильма "А зори здесь тихие…", будет организована тематическая выставка. Также в посольстве состоится торжественный приём, посвящённый памяти об окончании Прибалтийской операции, в результате которой 24 ноября 1944 года Рабоче-крестьянская Красная армия освободила от немецкой оккупации территории Эстонской, Латвийской и Литовской Советских Социалистических Республик.Ранее автор издания Украина.ру Олег Хавич вспомнил о другой памятной дате в публикации 90 лет "Балтийской Антанте". Пакт лимитрофов с фигами в карманах
https://ukraina.ru/20240311/1053810503.html
эстония
россия
москва
бывший ссср
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101281/18/1012811865_0:110:2438:1939_1920x0_80_0_0_7f44dbe067c8cc53ea8d03e916da87ca.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эстония, россия, москва, олег хавич, красная армия, украина.ру, бывший ссср, прибалтика, соотечественники, ркка
Новости, Эстония, Россия, Москва, Олег Хавич, Красная Армия, Украина.ру, бывший СССР, Прибалтика, соотечественники, РККА

Многие эстонцы чтят подвиг красноармейцев, освободивших Таллин - российский дипломат

11:46 22.09.2024
 
© РИА Новости . М. Филимонов / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 годов
Великая Отечественная война 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . М. Филимонов
Перейти в фотобанк
Читать в
Эстонцы помнят и чтят дату 22 сентября 1944 года – дату освобождения Красной Армией от гитлеровцев столицы прибалтийской республики. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин
Несмотря на демонстративные попытки нынешних властей Эстонии переписать историю, предав забвению подвиг красноармейцев, многие жители республики продолжают относиться к упомянутой дате с глубоким почтением", - сообщил РИА "Новости" российский дипломат по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистской оккупации.
Салимуллин отметил, что эстонцы помнят о большом вкладе в общую победу воинов национальных формирований, в том числе передового отряда 8-го Эстонского стрелкового корпуса, который одним из первых вошел в освобожденный Таллин. По словам дипломата, эстонцы знают, что 22 сентября в Москве был дан праздничный салют в честь изгнания гитлеровцев из столицы Эстонии, а по итогам Прибалтийской стратегической наступательной операции 30 частей и соединений получили почетное наименование "Таллинских" и 26 – награждены орденами.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
11 марта, 10:31
"Ассоциируют себя с гитлеровцами": Захарова указала на маниакальную русофобию властей ЭстонииОфициальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала пост МИД Эстонии о 80-летии бомбардировок Таллина
Российский дипломат отметил, что "наш общий долг – быть достойными памяти героев-освободителей". Он сообщил также, что традиционно "в этот знаменательный день сотрудники посольства совместно с представителями соотечественных организаций республики посетят Таллинское военное кладбище, где состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику воину-освободителю".
Кроме того, рассказал дипломат, на встречу в посольство будут приглашены ветераны, состоится показ ремейка знаменитого советского художественного фильма "А зори здесь тихие…", будет организована тематическая выставка.
Также в посольстве состоится торжественный приём, посвящённый памяти об окончании Прибалтийской операции, в результате которой 24 ноября 1944 года Рабоче-крестьянская Красная армия освободила от немецкой оккупации территории Эстонской, Латвийской и Литовской Советских Социалистических Республик.
Ранее автор издания Украина.ру Олег Хавич вспомнил о другой памятной дате в публикации 90 лет "Балтийской Антанте". Пакт лимитрофов с фигами в карманах
 
НовостиЭстонияРоссияМоскваОлег ХавичКрасная АрмияУкраина.рубывший СССРПрибалтикасоотечественникиРККА
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:58Байден не будет первым: стало известно о первом пункте визита Зеленского в США
12:33Депутаты Бундестага расспросили правительство ФРГ о немецких танках в России – сейчас и в 1943 году
12:04"Вокруг Булгакова": Штурман Жорж
11:46Многие эстонцы чтят подвиг красноармейцев, освободивших Таллин - российский дипломат
11:12Лидеры стран QUAD заявили об опасностях конфликта на Украине
10:20Российский пожарный погиб из-за детонации украинского БПЛА
10:06Западная Украина за минувшую неделю: Годовщина присоединения к УССР и мобилизация пропагандистов
10:06Российские ракеты поразили объект ВПК в днепропетровском Павлограде
09:36Российская ПВО уничтожила 15 украинских БПЛА
09:26Украинская артиллерия обстреляла Горловку
09:15Хочу жить в России. "Западные СМИ нарисовали нам жуткую Россию, но мы все-равно решили, что надо ехать"
09:00Игорь Юшков о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой
08:45Поликарпов о частичной мобилизации: "У нас теперь не будет проблем с оснащением личного состава"
08:15"Вы же славяне". Почему Польский гарнизон Львова сдал город Красной Армии
08:15Политтехнолог рассказал, чем старый "мирный план" Зеленского отличается от нового
08:00Дубль 45-го: противники России почти отчаялись чего-либо добиться военным путем
07:45"Финляндии и Швеции очень нравится угрожать России" - Бекман
07:30Казахстан ведет себя открыто, но Великобритании интересен только Каспий - эксперт
07:15Политтехнолог о тех в США, кто искренен в призывах к переговорам с Россией
07:00Михаил Делягин: Если Киев станет братской могилой для политиков Запада, ударов по России не будет
Лента новостейМолния