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Многие эстонцы чтят подвиг красноармейцев, освободивших Таллин - российский дипломат
Многие эстонцы чтят подвиг красноармейцев, освободивших Таллин - российский дипломат - 22.09.2024 Украина.ру
Многие эстонцы чтят подвиг красноармейцев, освободивших Таллин - российский дипломат
Эстонцы помнят и чтят дату 22 сентября 1944 года – дату освобождения Красной Армией от гитлеровцев столицы прибалтийской республики. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин
2024-09-22T11:46
2024-09-22T11:46
2024-09-22T11:46
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Несмотря на демонстративные попытки нынешних властей Эстонии переписать историю, предав забвению подвиг красноармейцев, многие жители республики продолжают относиться к упомянутой дате с глубоким почтением", - сообщил РИА "Новости" российский дипломат по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистской оккупации.Салимуллин отметил, что эстонцы помнят о большом вкладе в общую победу воинов национальных формирований, в том числе передового отряда 8-го Эстонского стрелкового корпуса, который одним из первых вошел в освобожденный Таллин. По словам дипломата, эстонцы знают, что 22 сентября в Москве был дан праздничный салют в честь изгнания гитлеровцев из столицы Эстонии, а по итогам Прибалтийской стратегической наступательной операции 30 частей и соединений получили почетное наименование "Таллинских" и 26 – награждены орденами.Российский дипломат отметил, что "наш общий долг – быть достойными памяти героев-освободителей". Он сообщил также, что традиционно "в этот знаменательный день сотрудники посольства совместно с представителями соотечественных организаций республики посетят Таллинское военное кладбище, где состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику воину-освободителю".Кроме того, рассказал дипломат, на встречу в посольство будут приглашены ветераны, состоится показ ремейка знаменитого советского художественного фильма "А зори здесь тихие…", будет организована тематическая выставка. Также в посольстве состоится торжественный приём, посвящённый памяти об окончании Прибалтийской операции, в результате которой 24 ноября 1944 года Рабоче-крестьянская Красная армия освободила от немецкой оккупации территории Эстонской, Латвийской и Литовской Советских Социалистических Республик.Ранее автор издания Украина.ру Олег Хавич вспомнил о другой памятной дате в публикации 90 лет "Балтийской Антанте". Пакт лимитрофов с фигами в карманах
https://ukraina.ru/20240311/1053810503.html
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новости, эстония, россия, москва, олег хавич, красная армия, украина.ру, бывший ссср, прибалтика, соотечественники, ркка
Новости, Эстония, Россия, Москва, Олег Хавич, Красная Армия, Украина.ру, бывший СССР, Прибалтика, соотечественники, РККА
Многие эстонцы чтят подвиг красноармейцев, освободивших Таллин - российский дипломат
Эстонцы помнят и чтят дату 22 сентября 1944 года – дату освобождения Красной Армией от гитлеровцев столицы прибалтийской республики. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин
Несмотря на демонстративные попытки нынешних властей Эстонии переписать историю, предав забвению подвиг красноармейцев, многие жители республики продолжают относиться к упомянутой дате с глубоким почтением", - сообщил РИА "Новости" российский дипломат по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистской оккупации.
Салимуллин отметил, что эстонцы помнят о большом вкладе в общую победу воинов национальных формирований, в том числе передового отряда 8-го Эстонского стрелкового корпуса, который одним из первых вошел в освобожденный Таллин. По словам дипломата, эстонцы знают, что 22 сентября в Москве
был дан праздничный салют в честь изгнания гитлеровцев из столицы Эстонии, а по итогам Прибалтийской стратегической наступательной операции 30 частей и соединений получили почетное наименование "Таллинских" и 26 – награждены орденами.
Российский дипломат отметил, что "наш общий долг – быть достойными памяти героев-освободителей". Он сообщил также, что традиционно "в этот знаменательный день сотрудники посольства совместно с представителями соотечественных организаций республики посетят Таллинское военное кладбище, где состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику воину-освободителю".
Кроме того, рассказал дипломат, на встречу в посольство будут приглашены ветераны, состоится показ ремейка знаменитого советского художественного фильма "А зори здесь тихие…", будет организована тематическая выставка.
Также в посольстве состоится торжественный приём, посвящённый памяти об окончании Прибалтийской операции, в результате которой 24 ноября 1944 года Рабоче-крестьянская Красная армия освободила от немецкой оккупации территории Эстонской, Латвийской и Литовской Советских Социалистических Республик.