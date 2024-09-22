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Лидеры стран QUAD заявили об опасностях конфликта на Украине

Лидеры стран QUAD заявили об опасностях конфликта на Украине - 22.09.2024 Украина.ру

Лидеры стран QUAD заявили об опасностях конфликта на Украине

Негативные последствия вооружённых конфликтов на Украине и в других частях мира констатировали лидеры Австралии, Индии, США и Японии, объединённых в альянс QUAD. Их заявление по итогам переговоров в США опубликовано на сайте Белого дома.

2024-09-22T11:12

2024-09-22T11:12

2024-09-22T11:12

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Часть объёмного документа посвящена украинской проблеме. Премьер-министр и президент США Джозеф Байден, а также премьер-министры Австралии Энтони Альбанезе, Индии Нарендра Моди и Японии Кисида Фумио выразили "глубочайшую обеспокоенность войной, бушующей на Украине, включая ужасные и трагические гуманитарные последствия".Они подтвердили необходимость всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом, соответствующего целям и принципам Устава ООН. По их мнению, это включает также уважение суверенитета и территориальной целостности."Мы также отмечаем негативные последствия войны на Украине для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, особенно для развивающихся и наименее развитых стран. В контексте этой войны мы разделяем мнение о том, что применение или угроза применения ядерного оружия неприемлемы", - сказано в заявлении глав четырёх государств-членов QUAD.По их мнению, "все государства должны воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства".Тем временем американское издание Bloomberg сообщило о новом "плане победы" Владимира Зеленского. Документ предусматривает вступление Украины в ЕС и НАТО, а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия. Подробности в публикации Bloomberg сообщил детали "плана победы" ЗеленскогоНАТО одобрило вторжение ВСУ в Курскую область и оккупацию части российского региона. Государства-члены военно-политического блока, развязавшего войны в отношении Югославии, Ирака, Ливии и ряда других государств, одобрили применение ВСУ ударов западным оружием вглубь России.Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с февраля 2022 года. Украина и Россия официально не находятся в состоянии войны.

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новости, украина, сша, австралия, владимир зеленский, bloomberg, нато, вооруженные силы украины, всу, сво, джо байден, белый дом, индия, япония, россия