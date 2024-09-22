Лидеры стран QUAD заявили об опасностях конфликта на Украине - 22.09.2024 Украина.ру
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Лидеры стран QUAD заявили об опасностях конфликта на Украине
Лидеры стран QUAD заявили об опасностях конфликта на Украине - 22.09.2024 Украина.ру
Лидеры стран QUAD заявили об опасностях конфликта на Украине
Негативные последствия вооружённых конфликтов на Украине и в других частях мира констатировали лидеры Австралии, Индии, США и Японии, объединённых в альянс QUAD. Их заявление по итогам переговоров в США опубликовано на сайте Белого дома.
2024-09-22T11:12
2024-09-22T11:12
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Часть объёмного документа посвящена украинской проблеме. Премьер-министр и президент США Джозеф Байден, а также премьер-министры Австралии Энтони Альбанезе, Индии Нарендра Моди и Японии Кисида Фумио выразили "глубочайшую обеспокоенность войной, бушующей на Украине, включая ужасные и трагические гуманитарные последствия".Они подтвердили необходимость всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом, соответствующего целям и принципам Устава ООН. По их мнению, это включает также уважение суверенитета и территориальной целостности."Мы также отмечаем негативные последствия войны на Украине для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, особенно для развивающихся и наименее развитых стран. В контексте этой войны мы разделяем мнение о том, что применение или угроза применения ядерного оружия неприемлемы", - сказано в заявлении глав четырёх государств-членов QUAD.По их мнению, "все государства должны воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства".Тем временем американское издание Bloomberg сообщило о новом "плане победы" Владимира Зеленского. Документ предусматривает вступление Украины в ЕС и НАТО, а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия. Подробности в публикации Bloomberg сообщил детали "плана победы" ЗеленскогоНАТО одобрило вторжение ВСУ в Курскую область и оккупацию части российского региона. Государства-члены военно-политического блока, развязавшего войны в отношении Югославии, Ирака, Ливии и ряда других государств, одобрили применение ВСУ ударов западным оружием вглубь России.Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с февраля 2022 года. Украина и Россия официально не находятся в состоянии войны.
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новости, украина, сша, австралия, владимир зеленский, bloomberg, нато, вооруженные силы украины, всу, сво, джо байден, белый дом, индия, япония, россия
Новости, Украина, США, Австралия, Владимир Зеленский, bloomberg, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, Джо Байден, Белый дом, Индия, Япония, Россия

Лидеры стран QUAD заявили об опасностях конфликта на Украине

11:12 22.09.2024
 
© topwar.ru
© topwar.ru
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Негативные последствия вооружённых конфликтов на Украине и в других частях мира констатировали лидеры Австралии, Индии, США и Японии, объединённых в альянс QUAD. Их заявление по итогам переговоров в США опубликовано на сайте Белого дома.
Часть объёмного документа посвящена украинской проблеме. Премьер-министр и президент США Джозеф Байден, а также премьер-министры Австралии Энтони Альбанезе, Индии Нарендра Моди и Японии Кисида Фумио выразили "глубочайшую обеспокоенность войной, бушующей на Украине, включая ужасные и трагические гуманитарные последствия".
Они подтвердили необходимость всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом, соответствующего целям и принципам Устава ООН. По их мнению, это включает также уважение суверенитета и территориальной целостности.
"Мы также отмечаем негативные последствия войны на Украине для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, особенно для развивающихся и наименее развитых стран. В контексте этой войны мы разделяем мнение о том, что применение или угроза применения ядерного оружия неприемлемы", - сказано в заявлении глав четырёх государств-членов QUAD.
По их мнению, "все государства должны воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства".
Тем временем американское издание Bloomberg сообщило о новом "плане победы" Владимира Зеленского. Документ предусматривает вступление Украины в ЕС и НАТО, а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия. Подробности в публикации Bloomberg сообщил детали "плана победы" Зеленского
НАТО одобрило вторжение ВСУ в Курскую область и оккупацию части российского региона. Государства-члены военно-политического блока, развязавшего войны в отношении Югославии, Ирака, Ливии и ряда других государств, одобрили применение ВСУ ударов западным оружием вглубь России.
Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с февраля 2022 года. Украина и Россия официально не находятся в состоянии войны.
 
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