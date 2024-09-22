Дайджест зрад и перемог. Зеленский: "Я постиг искусство войны!" Движение Украины в НАТО - 22.09.2024 Украина.ру
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Дайджест зрад и перемог. Зеленский: "Я постиг искусство войны!" Движение Украины в НАТО
Дайджест зрад и перемог. Зеленский: "Я постиг искусство войны!" Движение Украины в НАТО - 22.09.2024 Украина.ру
Дайджест зрад и перемог. Зеленский: "Я постиг искусство войны!" Движение Украины в НАТО
Французская газета "Ле Монд" опубликовала новость: "Зеленский надеется получить приглашение для Украины вступить в НАТО от Байдена до того, как тот покинет Белый дом".
2024-09-22T13:12
2024-09-22T14:30
украина
россия
сша
владимир зеленский
джо байден
борис джонсон
нато
ес
офис президента
эксклюзив
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Новостью это можно, конечно, назвать с очень большой натяжкой.Уже минимум 20 лет "новость про НАТО" кормит журналистов, политологов, политиков на Украине и за её пределами, и кормит очень хорошо.И всё время морковка остаётся свежей. Удивительно, но караван осликов продолжает упорно идти вслед за ней.Как говорится, можно вечно смотреть на три вещи: как Украину "приглашают" в НАТО, как Украину "зовут" в ЕС и как Украине дают новое "чудо оружие".Эти три темы генерируют нескончаемый поток новостей, надежд, разочарований, зрад и перемог.И вот опять, "Зеленский надеется". Надежда есть, украинцы!Потом будет, конечно, зрада. Но потом - опять новая надежда!Это "дофаминовые качели", на которых раскачивается психика толпы.Баланс зрад и перемогЗеленский, как и большинство его предшественников на посту президента Украины, зорко следит за балансом "зрад, перемог, ришучости и незламности".А под всеми этими новостями есть еще один крупный, жирный подтекст: виноваты партнёры.Зрада ведь точно будет. Надо заранее найти виноватых."Виноваты" те, кто не дал Украине оружия, не позвал в НАТО, не ввёл ещё больше санкций против РФ и даже не выдал украинцам правильные "кружевные трусы" для вступления в ЕС.Это и правда так. За спиной Зеленского - его западные руководители.Но разве Украина не при чём? Разве не кричал, не бесновался народ на Майданах. И разве не указывали прекрасное будущее этому народу его мудрейшие "вожди"?И разве реально трезвые умы не прогнозировали, не говорили о том, что все эти обещание - ЕС, НАТО, чудо-оружие - это все не для Украины, а против России, что Украина никому не нужна, что ее используют как оружие против России? А что делают с использованными и ставшими ненужными вещами, всем известно. И к этому ведут страну не западники, а сама власть, готовая служить США, ЕС и всем тем, кто держит перед народом Украины морковку.Но нет, украинской власти ни в коем случае нельзя допустить даже мысль, что в чём то виновато руководство Украины. И конкретно - давно не легитимный президент Зеленский. Он-то уж точно должен оставаться "весь в белом".Пиар-акцияА так, по сути, Байден может приглашать Украину в НАТО хоть каждый день, да он это и делает. Но это такая же пиар-акция, как и публикации Зеленского о том, что у него "есть надежда".И уже многократно прозвучал отказ Украине, в том числе от руководства НАТО.Уже страны, от которых зависит коллегиальное решение - Венгрия, Словакия, а теперь ещё и Польша - обещают голосовать против.Есть и другие условия, которые делают невозможным вступление Украины в НАТО.Но для пиар компании Офиса президента важно обозначить цели. И всё время говорить об этом блестящем (якобы) будущем. А не о грустном настоящем.Есть и другая сторона "вступления в НАТО". Эта формальность для Украины сегодня не является необходимостью.Украина и так воюет под руководством НАТО, давно перешла на натовские стандарты. Не во всём, но во многом. Натовские офицеры руководят военными действиями.Нет никакой необходимости ещё и официально это декларировать.Но для бесконечной пиар-акции надо делать вид: "мы стучимся в эти двери".Чем-то же занимается Зеленский в своих бесконечных международных турне?Триллион долларов для Украины. Но в кредит!И Борис Джонсон опять публикует в "Таймс" текст "про НАТО" - надо "принять Украину прямо сейчас".И дать "пакет кредитов - полтриллиона или даже триллион долларов".Джонсон опять в строю. Конечно, его активность оплачена.Многие публикации в западной прессе проплачены. И Украиной, и другими лоббистами. Поэтому обсуждать все эти "триллионы" можно, но смысл?НАТО, ЕС, триллионы долларов...Как говорят на Украине, "дурень думкою багатие".Эти публикации делаются и для западной публики и для местной, украинской."Вы слышали? Джонсон сказал - триллион дадут!"Сейчас начнут на Украине "разгонять тему в пабликах" и обсуждать с разнообразными экспертами.А так, ничего не меняется: "в НАТО" и "прямо сейчас" Украина идёт ещё со времён президента Ющенко.План ПобедыЗеленский также дал интервью CNN, видимо, в преддверии визита в США.- Каков ваш план победы? - спрашивает корреспондент.План, в описании Зеленского, простой и очень хороший: мы лишим россиян комфортной жизни, например, оставим их без света, и они свергнут власть.Дальше Зеленский объясняет, в чём состоит его план войны. Всё тоже очень просто.- Искусство войны? Я его знаю! Представьте, стоят 10 бригад, а 8 не имеют оружия. Что делать? Ничего. Вы отправите их без оружия на верную гибель.- А вот всё-таки про оружие, - говорит журналист, - США подтвердили 62 миллиарда долларов Украине. Где здесь проблема?- Медленно едет, - отвечает Зеленский. - И не хватает всё равно.- А зачем вам удары в глубь России?- Мы хотим атаковать их аэродромы. Потому что своими бомбами они разрушили уже 80 процентов нашей энергосистемы.- Вы придумали какую-то эксклюзивную формулу мира?- Расскажу все Байдену. Дипломатия хороша, когда вы сильны. А если мы будем слабыми, Путин не будет даже с нами общаться.Мы должны стать сильными.Весь этот "план", всё пустословиеподозрительно похоже на тот план, который придумали политики США и Европы два с половиной года назад.Тогда тоже были санкции, которые должны сделать жизнь россиянина невыносимой, и великолепное западное оружие, которое заставит армию России отступить."Жду не дождусь, когда "ватники" встретятся с первым "Леопардом,"- писал тогда советник Байдена.Ну вот, встретились, и что?Уже и с Абрамсами встретились, и с F16, и много с чем и кем ещё.План победы Зеленского примерно ясен: дайте ещё денег, оружия и введите санкции.План "Б" и план "А"А всё-таки ловко научился Зеленский уходить от ответа. Натренировался в "95 квартале".Вот его выступление уже перед украинскими слушателями:- Меня спросили: что будет, если президент Байден не поддержит ваш мирный план? Есть ли у вас план Б?- Я вам скажу честно, мы уже в плане Б. Мы в нём живём. У нас никогда не было плана А, потому что план А - это не допустить полномасштабного вторжения, укрепить Украину оружием и ввести санкции против РФ.Всё смешалось. Какой план А, какой план Б?Зеленский ловко жонглирует буквами и планами.Но можно понять так: план "А" - это про то, что опять виноваты партнёры. Это они допустили, не укрепили и не ввели.А Украина - жертва, влачащая теперь из-за них существование в плане "Б".Хотя вопрос был не об этом. Что будет, если великолепный план победы Зеленского не сработает?А он же точно не сработает, потому что нет никакого плана."Криворожский гопник", как называл его народный депутат Гео Лерос, теперь вышел на всемирную арену.В ожидании чудаНо общество на Украине продолжает верить!Это удивительно, но очень много кто на Украине продолжает ждать нового чудо-оружия.Ещё в начале августа все ждали и обсуждали пресловутые F16. Столько разговоров было.Зеленский проводил мощную пиар компанию. Лично-сидел в кабине самолёта.Обсуждали, какие страны "дадут". Ругали тех, кто не даёт.Вот наконец, получили. Захлёбываясь от восторга, иноагент Юлия Латынина рассказывала, как F 16 сбил гиперзвуковые ракеты (что в принципе невозможно, тем более невозможно для такого уже давно устаревшего самолёта).Произошла авария, один или даже два самолёта были потеряны. Теперь их запретили использовать на линии фронта. А общество? Опять в восторге ждут нового чудо-оружия.Зеленский отлично уловил эту особенность местного общества: отсутствие критичности и ожидание чуда.И это ожидание становится всё истеричнее. Чем хуже дела, тем всё меньше желание анализировать."Магия простых решений" - это просто именно то, чего общество на Украине и ждёт.НАТО, ЕС и полтриллиона. А лучше триллион! Сам Джонсон сказал.О том, как профессиональная карьера артиста повлияла на характер президента Украины - в статье Захара Виноградова "Профессиональная деформация артиста Зеленского и тайны английского двора"
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, борис джонсон, нато, ес, офис президента, эксклюзив
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Борис Джонсон, НАТО, ЕС, Офис президента, Эксклюзив

Дайджест зрад и перемог. Зеленский: "Я постиг искусство войны!" Движение Украины в НАТО

13:12 22.09.2024 (обновлено: 14:30 22.09.2024)
 
© president.gov.ua
© president.gov.ua
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Французская газета "Ле Монд" опубликовала новость: "Зеленский надеется получить приглашение для Украины вступить в НАТО от Байдена до того, как тот покинет Белый дом".
Новостью это можно, конечно, назвать с очень большой натяжкой.
Уже минимум 20 лет "новость про НАТО" кормит журналистов, политологов, политиков на Украине и за её пределами, и кормит очень хорошо.
И всё время морковка остаётся свежей. Удивительно, но караван осликов продолжает упорно идти вслед за ней.
Как говорится, можно вечно смотреть на три вещи: как Украину "приглашают" в НАТО, как Украину "зовут" в ЕС и как Украине дают новое "чудо оружие".
Эти три темы генерируют нескончаемый поток новостей, надежд, разочарований, зрад и перемог.
И вот опять, "Зеленский надеется". Надежда есть, украинцы!
Потом будет, конечно, зрада. Но потом - опять новая надежда!
Это "дофаминовые качели", на которых раскачивается психика толпы.
Баланс зрад и перемог
Зеленский, как и большинство его предшественников на посту президента Украины, зорко следит за балансом "зрад, перемог, ришучости и незламности".
А под всеми этими новостями есть еще один крупный, жирный подтекст: виноваты партнёры.
Зрада ведь точно будет. Надо заранее найти виноватых.
"Виноваты" те, кто не дал Украине оружия, не позвал в НАТО, не ввёл ещё больше санкций против РФ и даже не выдал украинцам правильные "кружевные трусы" для вступления в ЕС.
Это и правда так. За спиной Зеленского - его западные руководители.
Но разве Украина не при чём? Разве не кричал, не бесновался народ на Майданах. И разве не указывали прекрасное будущее этому народу его мудрейшие "вожди"?
И разве реально трезвые умы не прогнозировали, не говорили о том, что все эти обещание - ЕС, НАТО, чудо-оружие - это все не для Украины, а против России, что Украина никому не нужна, что ее используют как оружие против России? А что делают с использованными и ставшими ненужными вещами, всем известно. И к этому ведут страну не западники, а сама власть, готовая служить США, ЕС и всем тем, кто держит перед народом Украины морковку.
Но нет, украинской власти ни в коем случае нельзя допустить даже мысль, что в чём то виновато руководство Украины. И конкретно - давно не легитимный президент Зеленский. Он-то уж точно должен оставаться "весь в белом".
11:12
Лидеры стран QUAD заявили об опасностях конфликта на Украине Негативные последствия вооружённых конфликтов на Украине и в других частях мира констатировали лидеры Австралии, Индии, США и Японии, объединённых в альянс QUAD. Их заявление по итогам переговоров в США опубликовано на сайте Белого дома.
Пиар-акция
А так, по сути, Байден может приглашать Украину в НАТО хоть каждый день, да он это и делает. Но это такая же пиар-акция, как и публикации Зеленского о том, что у него "есть надежда".
И уже многократно прозвучал отказ Украине, в том числе от руководства НАТО.
Уже страны, от которых зависит коллегиальное решение - Венгрия, Словакия, а теперь ещё и Польша - обещают голосовать против.
Есть и другие условия, которые делают невозможным вступление Украины в НАТО.
Но для пиар компании Офиса президента важно обозначить цели. И всё время говорить об этом блестящем (якобы) будущем. А не о грустном настоящем.
Есть и другая сторона "вступления в НАТО". Эта формальность для Украины сегодня не является необходимостью.
Украина и так воюет под руководством НАТО, давно перешла на натовские стандарты. Не во всём, но во многом. Натовские офицеры руководят военными действиями.
Нет никакой необходимости ещё и официально это декларировать.
Но для бесконечной пиар-акции надо делать вид: "мы стучимся в эти двери".
Чем-то же занимается Зеленский в своих бесконечных международных турне?
Триллион долларов для Украины. Но в кредит!
И Борис Джонсон опять публикует в "Таймс" текст "про НАТО" - надо "принять Украину прямо сейчас".
И дать "пакет кредитов - полтриллиона или даже триллион долларов".
Джонсон опять в строю. Конечно, его активность оплачена.
Многие публикации в западной прессе проплачены. И Украиной, и другими лоббистами. Поэтому обсуждать все эти "триллионы" можно, но смысл?
НАТО, ЕС, триллионы долларов...
Как говорят на Украине, "дурень думкою багатие".
Эти публикации делаются и для западной публики и для местной, украинской.
"Вы слышали? Джонсон сказал - триллион дадут!"
Сейчас начнут на Украине "разгонять тему в пабликах" и обсуждать с разнообразными экспертами.
А так, ничего не меняется: "в НАТО" и "прямо сейчас" Украина идёт ещё со времён президента Ющенко.
План Победы
Зеленский также дал интервью CNN, видимо, в преддверии визита в США.
- Каков ваш план победы? - спрашивает корреспондент.
План, в описании Зеленского, простой и очень хороший: мы лишим россиян комфортной жизни, например, оставим их без света, и они свергнут власть.
Дальше Зеленский объясняет, в чём состоит его план войны. Всё тоже очень просто.
- Искусство войны? Я его знаю! Представьте, стоят 10 бригад, а 8 не имеют оружия. Что делать? Ничего. Вы отправите их без оружия на верную гибель.
- А вот всё-таки про оружие, - говорит журналист, - США подтвердили 62 миллиарда долларов Украине. Где здесь проблема?
- Медленно едет, - отвечает Зеленский. - И не хватает всё равно.
- А зачем вам удары в глубь России?
- Мы хотим атаковать их аэродромы. Потому что своими бомбами они разрушили уже 80 процентов нашей энергосистемы.
- Вы придумали какую-то эксклюзивную формулу мира?
- Расскажу все Байдену. Дипломатия хороша, когда вы сильны. А если мы будем слабыми, Путин не будет даже с нами общаться.
Мы должны стать сильными.
Весь этот "план", всё пустословие
подозрительно похоже на тот план, который придумали политики США и Европы два с половиной года назад.
Тогда тоже были санкции, которые должны сделать жизнь россиянина невыносимой, и великолепное западное оружие, которое заставит армию России отступить.
"Жду не дождусь, когда "ватники" встретятся с первым "Леопардом,"- писал тогда советник Байдена.
Ну вот, встретились, и что?
Уже и с Абрамсами встретились, и с F16, и много с чем и кем ещё.
План победы Зеленского примерно ясен: дайте ещё денег, оружия и введите санкции.
План "Б" и план "А"
А всё-таки ловко научился Зеленский уходить от ответа. Натренировался в "95 квартале".
Вот его выступление уже перед украинскими слушателями:
- Меня спросили: что будет, если президент Байден не поддержит ваш мирный план? Есть ли у вас план Б?
- Я вам скажу честно, мы уже в плане Б. Мы в нём живём. У нас никогда не было плана А, потому что план А - это не допустить полномасштабного вторжения, укрепить Украину оружием и ввести санкции против РФ.
Всё смешалось. Какой план А, какой план Б?
Зеленский ловко жонглирует буквами и планами.
Но можно понять так: план "А" - это про то, что опять виноваты партнёры. Это они допустили, не укрепили и не ввели.
А Украина - жертва, влачащая теперь из-за них существование в плане "Б".
Хотя вопрос был не об этом. Что будет, если великолепный план победы Зеленского не сработает?
А он же точно не сработает, потому что нет никакого плана.
"Криворожский гопник", как называл его народный депутат Гео Лерос, теперь вышел на всемирную арену.
В ожидании чуда
Но общество на Украине продолжает верить!
Это удивительно, но очень много кто на Украине продолжает ждать нового чудо-оружия.
Ещё в начале августа все ждали и обсуждали пресловутые F16. Столько разговоров было.
Зеленский проводил мощную пиар компанию. Лично-сидел в кабине самолёта.
Зеленский в самолете F16
Зеленский в самолете F16
Зеленский в самолете F16
Обсуждали, какие страны "дадут". Ругали тех, кто не даёт.
Вот наконец, получили. Захлёбываясь от восторга, иноагент Юлия Латынина рассказывала, как F 16 сбил гиперзвуковые ракеты (что в принципе невозможно, тем более невозможно для такого уже давно устаревшего самолёта).
Произошла авария, один или даже два самолёта были потеряны. Теперь их запретили использовать на линии фронта. А общество? Опять в восторге ждут нового чудо-оружия.
Зеленский отлично уловил эту особенность местного общества: отсутствие критичности и ожидание чуда.
И это ожидание становится всё истеричнее. Чем хуже дела, тем всё меньше желание анализировать.
"Магия простых решений" - это просто именно то, чего общество на Украине и ждёт.
НАТО, ЕС и полтриллиона. А лучше триллион! Сам Джонсон сказал.
О том, как профессиональная карьера артиста повлияла на характер президента Украины - в статье Захара Виноградова "Профессиональная деформация артиста Зеленского и тайны английского двора"
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденБорис ДжонсонНАТОЕСОфис президентаЭксклюзив
 
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13:12Дайджест зрад и перемог. Зеленский: "Я постиг искусство войны!" Движение Украины в НАТО
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