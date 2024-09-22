Дайджест зрад и перемог. Зеленский: "Я постиг искусство войны!" Движение Украины в НАТО
13:12 22.09.2024 (обновлено: 14:30 22.09.2024)
Французская газета "Ле Монд" опубликовала новость: "Зеленский надеется получить приглашение для Украины вступить в НАТО от Байдена до того, как тот покинет Белый дом".
Новостью это можно, конечно, назвать с очень большой натяжкой.
Уже минимум 20 лет "новость про НАТО" кормит журналистов, политологов, политиков на Украине и за её пределами, и кормит очень хорошо.
И всё время морковка остаётся свежей. Удивительно, но караван осликов продолжает упорно идти вслед за ней.
Как говорится, можно вечно смотреть на три вещи: как Украину "приглашают" в НАТО, как Украину "зовут" в ЕС и как Украине дают новое "чудо оружие".
Эти три темы генерируют нескончаемый поток новостей, надежд, разочарований, зрад и перемог.
И вот опять, "Зеленский надеется". Надежда есть, украинцы!
Потом будет, конечно, зрада. Но потом - опять новая надежда!
Это "дофаминовые качели", на которых раскачивается психика толпы.
Баланс зрад и перемог
Зеленский, как и большинство его предшественников на посту президента Украины, зорко следит за балансом "зрад, перемог, ришучости и незламности".
А под всеми этими новостями есть еще один крупный, жирный подтекст: виноваты партнёры.
Зрада ведь точно будет. Надо заранее найти виноватых.
"Виноваты" те, кто не дал Украине оружия, не позвал в НАТО, не ввёл ещё больше санкций против РФ и даже не выдал украинцам правильные "кружевные трусы" для вступления в ЕС.
Это и правда так. За спиной Зеленского - его западные руководители.
Но разве Украина не при чём? Разве не кричал, не бесновался народ на Майданах. И разве не указывали прекрасное будущее этому народу его мудрейшие "вожди"?
И разве реально трезвые умы не прогнозировали, не говорили о том, что все эти обещание - ЕС, НАТО, чудо-оружие - это все не для Украины, а против России, что Украина никому не нужна, что ее используют как оружие против России? А что делают с использованными и ставшими ненужными вещами, всем известно. И к этому ведут страну не западники, а сама власть, готовая служить США, ЕС и всем тем, кто держит перед народом Украины морковку.
Но нет, украинской власти ни в коем случае нельзя допустить даже мысль, что в чём то виновато руководство Украины. И конкретно - давно не легитимный президент Зеленский. Он-то уж точно должен оставаться "весь в белом".
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Пиар-акция
А так, по сути, Байден может приглашать Украину в НАТО хоть каждый день, да он это и делает. Но это такая же пиар-акция, как и публикации Зеленского о том, что у него "есть надежда".
И уже многократно прозвучал отказ Украине, в том числе от руководства НАТО.
Есть и другие условия, которые делают невозможным вступление Украины в НАТО.
Но для пиар компании Офиса президента важно обозначить цели. И всё время говорить об этом блестящем (якобы) будущем. А не о грустном настоящем.
Есть и другая сторона "вступления в НАТО". Эта формальность для Украины сегодня не является необходимостью.
Украина и так воюет под руководством НАТО, давно перешла на натовские стандарты. Не во всём, но во многом. Натовские офицеры руководят военными действиями.
Нет никакой необходимости ещё и официально это декларировать.
Но для бесконечной пиар-акции надо делать вид: "мы стучимся в эти двери".
Чем-то же занимается Зеленский в своих бесконечных международных турне?
Триллион долларов для Украины. Но в кредит!
И Борис Джонсон опять публикует в "Таймс" текст "про НАТО" - надо "принять Украину прямо сейчас".
И дать "пакет кредитов - полтриллиона или даже триллион долларов".
Джонсон опять в строю. Конечно, его активность оплачена.
Многие публикации в западной прессе проплачены. И Украиной, и другими лоббистами. Поэтому обсуждать все эти "триллионы" можно, но смысл?
НАТО, ЕС, триллионы долларов...
Как говорят на Украине, "дурень думкою багатие".
Эти публикации делаются и для западной публики и для местной, украинской.
"Вы слышали? Джонсон сказал - триллион дадут!"
Сейчас начнут на Украине "разгонять тему в пабликах" и обсуждать с разнообразными экспертами.
А так, ничего не меняется: "в НАТО" и "прямо сейчас" Украина идёт ещё со времён президента Ющенко.
План Победы
- Каков ваш план победы? - спрашивает корреспондент.
План, в описании Зеленского, простой и очень хороший: мы лишим россиян комфортной жизни, например, оставим их без света, и они свергнут власть.
Дальше Зеленский объясняет, в чём состоит его план войны. Всё тоже очень просто.
- Искусство войны? Я его знаю! Представьте, стоят 10 бригад, а 8 не имеют оружия. Что делать? Ничего. Вы отправите их без оружия на верную гибель.
- А вот всё-таки про оружие, - говорит журналист, - США подтвердили 62 миллиарда долларов Украине. Где здесь проблема?
- Медленно едет, - отвечает Зеленский. - И не хватает всё равно.
- А зачем вам удары в глубь России?
- Мы хотим атаковать их аэродромы. Потому что своими бомбами они разрушили уже 80 процентов нашей энергосистемы.
- Вы придумали какую-то эксклюзивную формулу мира?
- Расскажу все Байдену. Дипломатия хороша, когда вы сильны. А если мы будем слабыми, Путин не будет даже с нами общаться.
Мы должны стать сильными.
Мы должны стать сильными.
Весь этот "план", всё пустословие
подозрительно похоже на тот план, который придумали политики США и Европы два с половиной года назад.
подозрительно похоже на тот план, который придумали политики США и Европы два с половиной года назад.
Тогда тоже были санкции, которые должны сделать жизнь россиянина невыносимой, и великолепное западное оружие, которое заставит армию России отступить.
"Жду не дождусь, когда "ватники" встретятся с первым "Леопардом,"- писал тогда советник Байдена.
Ну вот, встретились, и что?
Уже и с Абрамсами встретились, и с F16, и много с чем и кем ещё.
План победы Зеленского примерно ясен: дайте ещё денег, оружия и введите санкции.
План "Б" и план "А"
А всё-таки ловко научился Зеленский уходить от ответа. Натренировался в "95 квартале".
Вот его выступление уже перед украинскими слушателями:
- Меня спросили: что будет, если президент Байден не поддержит ваш мирный план? Есть ли у вас план Б?
- Я вам скажу честно, мы уже в плане Б. Мы в нём живём. У нас никогда не было плана А, потому что план А - это не допустить полномасштабного вторжения, укрепить Украину оружием и ввести санкции против РФ.
Всё смешалось. Какой план А, какой план Б?
Зеленский ловко жонглирует буквами и планами.
Но можно понять так: план "А" - это про то, что опять виноваты партнёры. Это они допустили, не укрепили и не ввели.
А Украина - жертва, влачащая теперь из-за них существование в плане "Б".
Хотя вопрос был не об этом. Что будет, если великолепный план победы Зеленского не сработает?
А он же точно не сработает, потому что нет никакого плана.
"Криворожский гопник", как называл его народный депутат Гео Лерос, теперь вышел на всемирную арену.
В ожидании чуда
Но общество на Украине продолжает верить!
Это удивительно, но очень много кто на Украине продолжает ждать нового чудо-оружия.
Ещё в начале августа все ждали и обсуждали пресловутые F16. Столько разговоров было.
Зеленский проводил мощную пиар компанию. Лично-сидел в кабине самолёта.
Зеленский в самолете F16
Зеленский в самолете F16
Обсуждали, какие страны "дадут". Ругали тех, кто не даёт.
Вот наконец, получили. Захлёбываясь от восторга, иноагент Юлия Латынина рассказывала, как F 16 сбил гиперзвуковые ракеты (что в принципе невозможно, тем более невозможно для такого уже давно устаревшего самолёта).
Произошла авария, один или даже два самолёта были потеряны. Теперь их запретили использовать на линии фронта. А общество? Опять в восторге ждут нового чудо-оружия.
Зеленский отлично уловил эту особенность местного общества: отсутствие критичности и ожидание чуда.
И это ожидание становится всё истеричнее. Чем хуже дела, тем всё меньше желание анализировать.
"Магия простых решений" - это просто именно то, чего общество на Украине и ждёт.
НАТО, ЕС и полтриллиона. А лучше триллион! Сам Джонсон сказал.
О том, как профессиональная карьера артиста повлияла на характер президента Украины - в статье Захара Виноградова "Профессиональная деформация артиста Зеленского и тайны английского двора"