https://ukraina.ru/20240922/1057606375.html

Как и для чего сближают Британию и арабские страны и почему Иран не спешит воевать - Геворгян

Как и для чего сближают Британию и арабские страны и почему Иран не спешит воевать - Геворгян - 22.09.2024 Украина.ру

Как и для чего сближают Британию и арабские страны и почему Иран не спешит воевать - Геворгян

Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в эфире Украина.ру рассказала о начале третьей ливанской войны на фоне расширения ближневосточного конфликта, а также о... Украина.ру, 22.09.2024

2024-09-22T14:17

2024-09-22T14:17

2024-09-22T14:17

иран

ливан

россия

украина.ру

youtube

хамас

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ближний восток

израиль

палестино-израильский конфликт

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Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в эфире Украина.ру рассказала о начале третьей ливанской войны на фоне расширения ближневосточного конфликта, а также о конкуренции за ресурсы на территории Ливана между западными центрами. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно 00:41 - О теракте с использованием пейджеров в Ливане; 05:22 - о третьей ливанской войне; 07:52 - будет ли Иран вмешиваться в этот конфликт? 13:36 - Какова позиция России по конфликту на Ближнем Востоке? 16:32 - Об экономических отношениях Британии и GCC при лейбористах. ТГ- канал Каринэ Геворгян: https://t.me/s/gevorgyankarine

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ливан

россия

ближний восток

израиль

британия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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