https://ukraina.ru/20240922/1057606375.html
Как и для чего сближают Британию и арабские страны и почему Иран не спешит воевать - Геворгян
Как и для чего сближают Британию и арабские страны и почему Иран не спешит воевать - Геворгян - 22.09.2024 Украина.ру
Как и для чего сближают Британию и арабские страны и почему Иран не спешит воевать - Геворгян
Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в эфире Украина.ру рассказала о начале третьей ливанской войны на фоне расширения ближневосточного конфликта, а также о... Украина.ру, 22.09.2024
2024-09-22T14:17
2024-09-22T14:17
2024-09-22T14:17
иран
ливан
россия
украина.ру
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хамас
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ближний восток
израиль
палестино-израильский конфликт
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Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в эфире Украина.ру рассказала о начале третьей ливанской войны на фоне расширения ближневосточного конфликта, а также о конкуренции за ресурсы на территории Ливана между западными центрами. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно 00:41 - О теракте с использованием пейджеров в Ливане; 05:22 - о третьей ливанской войне; 07:52 - будет ли Иран вмешиваться в этот конфликт? 13:36 - Какова позиция России по конфликту на Ближнем Востоке? 16:32 - Об экономических отношениях Британии и GCC при лейбористах. ТГ- канал Каринэ Геворгян: https://t.me/s/gevorgyankarine
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
иран, ливан, россия, украина.ру, youtube, хамас, видео, ближний восток, израиль, палестино-израильский конфликт, гаджеты, британия, война, терроризм, хезболла, бомба, видео
Иран, Ливан, Россия, Украина.ру, Youtube, ХАМАС, Видео, Ближний Восток, Израиль, Палестино-израильский конфликт, гаджеты, Британия, война, терроризм, Хезболла, бомба
Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в эфире Украина.ру рассказала о начале третьей ливанской войны на фоне расширения ближневосточного конфликта, а также о конкуренции за ресурсы на территории Ливана между западными центрами.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube
. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно
00:41 - О теракте с использованием пейджеров в Ливане;
05:22 - о третьей ливанской войне;
07:52 - будет ли Иран вмешиваться в этот конфликт?
13:36 - Какова позиция России
по конфликту на Ближнем Востоке
?
16:32 - Об экономических отношениях Британии и GCC при лейбористах.
ТГ- канал Каринэ Геворгян: https://t.me/s/gevorgyankarine