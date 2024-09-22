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Шрёдер рассказал, как торпедировали мирные договорённости Москвы и Киева в Стамбуле

Шрёдер рассказал, как торпедировали мирные договорённости Москвы и Киева в Стамбуле - 22.09.2024 Украина.ру

Шрёдер рассказал, как торпедировали мирные договорённости Москвы и Киева в Стамбуле

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер рассказал о причине провала мирных переговоров российской и украинской делегаций в Турции. Об этом сообщило немецкое издание Welt

2024-09-22T15:57

2024-09-22T15:57

2024-09-22T15:57

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"Шредер утверждает, что "более влиятельные круги" позади Зеленского заблокировали мир", - констатировало издание по итогам выступления бывшего канцлера ФРГ в швейцарском Цюрихе.По словам Шрёдера, весной 2022 года мирное урегулирование конфликта было в пределах досягаемости. Представители Киева и Москвы сошлись на выборе площадки и остановились на Стамбуле.Там, отметил Шрёдер, состоялись российско-украинские переговоры на высшем уровне. Протокол вела его жена."Компромисс, который он первоначально предложил, заключался в сохранении восточных территорий в составе Украины. Для Крыма существовало "южно-тирольское решение", которое означало бы создание российского анклава. Вступление Украины в НАТО изначально было бы отклонено в пакете, - сообщило издание. - Но правительство Владимира Зеленского не смогло принять свободное решение, сказал Шрёдер, не вдаваясь в подробности".Излагая выступление Шрдера в Цюрихе, немецкое издание отметило, что "СМИ и американские генералы были убеждены, что Путина можно победить и отстранить от должности". Также "считалось, что продолжение боевых действий стратегически ослабит Россию".Бывший канцлер ФРГ отметил, что на Западе недооценивают опасность эскалации конфликта на Украине. При этом он подчеркнул: финансовая и военная помощь Евросоюза для Киева должна сочетаться с требованиями к украинскому правительству представить серьёзные и реалистичные мирные сценарии."Эту войну также придется закончить путем переговоров. В любом случае, это не может быть решено военным путем. Это потребует компромиссов", - констатировал Шрёдер.Он также предупредил о невозможности победить Россию военным путём."Я рекомендую всем, кто в это верит, заглянуть в учебники истории. Из-за этого потерпели неудачу все, от Наполеона до Гитлера", - сказал бывший глава правительства Германии.Шрёдер напомнил о необходимости для немцев особенно ответственно относиться к СВО на Украине "на фоне Второй мировой войны и преступлений, совершенных во имя Германии". Также он напомнил, что граждане России в подавляющем большинстве поддерживают своего президента Владимира Путина."Они убеждены, что Запад использует Украину только как острие, чтобы поставить Россию на колени", — сказал экс-канцлер ФРГ.Стамбульские переговоры состоялись весной 2022 года в стамбульском Долмабахче. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично приветствовал делегации. В июне американское издание The New York Times опубликовало полный текст проекта двустороннего мирного договора, который киевское руководство отказалось исполнять. Более того: на Украине был принят закон, запрещающий прямые переговоры с Россией.Подробнее о проблеме в публикации "Примазалась": американист объяснил, зачем Нуланд помянула Стамбульские соглашения

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