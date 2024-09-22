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"Слабоумие и отвага": Захарова рассказала о недооценке Западом ядерной угрозы

"Слабоумие и отвага": Захарова рассказала о недооценке Западом ядерной угрозы - 22.09.2024 Украина.ру

"Слабоумие и отвага": Захарова рассказала о недооценке Западом ядерной угрозы

Русскому солдату из века в век приходится устранять проблемы, созданные недалёкими западными политиками. Об этом 22 сентября в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-09-22T17:32

2024-09-22T17:32

2024-09-22T17:32

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Она констатировала непонимание западными политиками угроз, связанных с распространением поставленного Западом на Украину оружия. Это же оружие, отметила она, создаёт новые угрозы, в том числе в сфере ядерной безопасности."Есть такое выражение — слабоумие и отвага, это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях или другого цвета линиях, вопрос в здравом смысле", — сказала Захарова.По её словам, рационально западных политиков "очень сложно понять, о чём они думают, если они понимают, что то вооружение, которое они поставляют киевскому режиму, применяется в том числе против атомных электростанций"."Ведь у радиации нет границ, - напомнила Захарова. - Она не спрашивает визы, она не смотрит на цвет паспорта - ей все равно. Она идет, куда ветер дует и куда идет вода".По мнению Захаровой, недооценка угроз западными политиками может быть связана с "дурным образованием" и отбором, "когда отбирают не лучших, не самых умных, не самых порядочных, не тех, кто делом заслужил такие позиции", а как раз по принципу полной противоположности этим качествам. В качестве примера она привела ротацию на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.По мнению официального представителя МИД России, на Западе отрицают опасность эскалации военного конфликта с реальной ядерной угрозой из-за утраты западными политиками способности думать и анализировать.Она также отметила, что такие же качества западные политики продемонстрировали накануне Второй мировой войны, "когда они создавали Гитлера, когда они создавали III Рейх".Также на эту тему: "Идёт война, нет альтернативы нашей победе": Песков рассказал о безответственности генсека НАТО

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