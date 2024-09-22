"Слабоумие и отвага": Захарова рассказала о недооценке Западом ядерной угрозы - 22.09.2024 Украина.ру
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"Слабоумие и отвага": Захарова рассказала о недооценке Западом ядерной угрозы
"Слабоумие и отвага": Захарова рассказала о недооценке Западом ядерной угрозы - 22.09.2024 Украина.ру
"Слабоумие и отвага": Захарова рассказала о недооценке Западом ядерной угрозы
Русскому солдату из века в век приходится устранять проблемы, созданные недалёкими западными политиками. Об этом 22 сентября в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-09-22T17:32
2024-09-22T17:32
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международная политика
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Она констатировала непонимание западными политиками угроз, связанных с распространением поставленного Западом на Украину оружия. Это же оружие, отметила она, создаёт новые угрозы, в том числе в сфере ядерной безопасности."Есть такое выражение — слабоумие и отвага, это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях или другого цвета линиях, вопрос в здравом смысле", — сказала Захарова.По её словам, рационально западных политиков "очень сложно понять, о чём они думают, если они понимают, что то вооружение, которое они поставляют киевскому режиму, применяется в том числе против атомных электростанций"."Ведь у радиации нет границ, - напомнила Захарова. - Она не спрашивает визы, она не смотрит на цвет паспорта - ей все равно. Она идет, куда ветер дует и куда идет вода".По мнению Захаровой, недооценка угроз западными политиками может быть связана с "дурным образованием" и отбором, "когда отбирают не лучших, не самых умных, не самых порядочных, не тех, кто делом заслужил такие позиции", а как раз по принципу полной противоположности этим качествам. В качестве примера она привела ротацию на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.По мнению официального представителя МИД России, на Западе отрицают опасность эскалации военного конфликта с реальной ядерной угрозой из-за утраты западными политиками способности думать и анализировать.Она также отметила, что такие же качества западные политики продемонстрировали накануне Второй мировой войны, "когда они создавали Гитлера, когда они создавали III Рейх".Также на эту тему: "Идёт война, нет альтернативы нашей победе": Песков рассказал о безответственности генсека НАТО
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новости, запад, россия, адольф гитлер, ес, нато, мария захарова, мид рф, международные отношения, международная политика, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерная энергетика, аэс, милитаризация, сво, элита
Новости, Запад, Россия, Адольф Гитлер, ЕС, НАТО, Мария Захарова, МИД РФ, международные отношения, Международная политика, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза, Ядерная энергетика, АЭС, милитаризация, СВО, элита

"Слабоумие и отвага": Захарова рассказала о недооценке Западом ядерной угрозы

17:32 22.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Русскому солдату из века в век приходится устранять проблемы, созданные недалёкими западными политиками. Об этом 22 сентября в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она констатировала непонимание западными политиками угроз, связанных с распространением поставленного Западом на Украину оружия. Это же оружие, отметила она, создаёт новые угрозы, в том числе в сфере ядерной безопасности.
"Есть такое выражение — слабоумие и отвага, это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях или другого цвета линиях, вопрос в здравом смысле", — сказала Захарова.
По её словам, рационально западных политиков "очень сложно понять, о чём они думают, если они понимают, что то вооружение, которое они поставляют киевскому режиму, применяется в том числе против атомных электростанций".
"Ведь у радиации нет границ, - напомнила Захарова. - Она не спрашивает визы, она не смотрит на цвет паспорта - ей все равно. Она идет, куда ветер дует и куда идет вода".
По мнению Захаровой, недооценка угроз западными политиками может быть связана с "дурным образованием" и отбором, "когда отбирают не лучших, не самых умных, не самых порядочных, не тех, кто делом заслужил такие позиции", а как раз по принципу полной противоположности этим качествам. В качестве примера она привела ротацию на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.
По мнению официального представителя МИД России, на Западе отрицают опасность эскалации военного конфликта с реальной ядерной угрозой из-за утраты западными политиками способности думать и анализировать.
"Откуда страх-то? Они не понимают даже угрозы, которую наносят сами себе", - констатировала Захарова.
Она также отметила, что такие же качества западные политики продемонстрировали накануне Второй мировой войны, "когда они создавали Гитлера, когда они создавали III Рейх".
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