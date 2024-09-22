"Идёт война, нет альтернативы нашей победе": Песков рассказал о безответственности генсека НАТО
16:54 22.09.2024 (обновлено: 17:26 22.09.2024)
Западные политики неадекватно оценивают предупреждения Москвы об опасностях эскалации конфликта с Россией, для которой нет иной альтернативы кроме как победить. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
"Они, во-первых, одержимы идеей воевать с нами до последнего украинца. Эта одержимость проявляется у всех по-разному, у Столтенберга - вот таким способом. Но при этом он же человек уходящий - он скоро перестанет работать там, где он работает. Поэтому такие безответственные заявления он себе позволяет", - сказал Песков.
Он с сожалением заметил, что настроения генсека НАТО в Евросоюзе "разделяют очень многие". Песков заметил, что в России слышали очень много "оголтелых" заявлений о том, что "дескать, не нужно бояться ни Россию, ни Путина, не нужно серьёзно относиться" к предупреждениям Москвы о "красных линиях" и перспективах более глубокого втягивания стран НАТО в конфликт.
Песков сказал также, что на Западе "остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они на самом деле значат".
"Идёт война, они с нами воюют, - констатировал Песков, характеризуя поведение западных политиков. – Они воюют с нами коллективно. Перед нами коллективный враг".
18 сентября, 12:55Песков указал на непрофессионализм равнодушного к предупреждениям Путина главы НАТОПозиция не воспринимать серьезно слова президента России Владимира Путина о последствиях разрешения Украине атаковать территорию РФ западным оружием провокационна и опасна. Об этом заявил 18 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Они открыто говорят, что их цель – это стратегически и тактически победить Россию. Это обязывает нас очень серьёзно относиться к этой их позиции, выстраивать свои действия с учётом этой опасности и продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России констатировал, что "для России каких-то иных альтернатив в истории не было, и нет альтернативы нашей победе сейчас".
Накануне уходящий с поста генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что снятие с ВСУ запрета бить вглубь России западными ракетами не вызовет эскалации конфликта. В МИД РФ назвали реакцию генсека военно-политического блока далёкими от реалий. Подробности в публикации: По России можно бить безнаказанно? В МИД РФ отреагировали на слова Столтенберга
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