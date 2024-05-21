Соломенный "Абрамс": Хавич разобрался, почему поляки против украинцев, но готовы последовать их примеру - 21.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240521/1055176688.html
Соломенный "Абрамс": Хавич разобрался, почему поляки против украинцев, но готовы последовать их примеру
Соломенный "Абрамс": Хавич разобрался, почему поляки против украинцев, но готовы последовать их примеру - 21.05.2024 Украина.ру
Соломенный "Абрамс": Хавич разобрался, почему поляки против украинцев, но готовы последовать их примеру
Недавний опрос поляков показал сенсационные результаты: они больше не готовы помогать украинцам и хотят, чтобы те уехали восвояси, то есть отправились в окопы и с большой долей вероятности были ликвидированы на поле боя. При этом сами поляки намерены повторить путь соседей и тоже бежать из родной страны в случае опасности
2024-05-21T06:30
2024-05-21T06:30
новости
олег хавич
польша
украина
поляки
украинцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/39/1034023965_0:0:7852:4417_1920x0_80_0_0_820a65d86d0ac17ff7bdb6186dd290f0.jpg
О сложностях польских представлений о войне в эксклюзивном материале Поляки хотят продолжения конфликта на Украине, но воевать с Россией не спешат рассказал автор издания Украина.ру Олег Хавич.Несколько дней польская компания IBRiS провела опрос среди местных жителей, и выяснилось, что 50,7% поляков поддерживают отправку военнообязанных украинцев домой, 39% респондентов проголосовали против и 10,3% высказались индифферентно.Интересно, что в конце апреля польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша может помочь украинским властям в этом вопросе, а министр внутренних дел страны Марчин Кервиньский примерно в то же время заявил, что все украинские беженцы в Польше могут и дальше рассчитывать на защиту, и Варшава никому не передаст их персональные данные, в том числе украинской стороне.И статус временной защиты для граждан Украины в Польше в итоге был продлен до сентября 2025 года.Другой опрос, проведённый уже компанией CBOS, выяснил, что только 14% поляков готовы будут принять участие в вооруженной защите своей страны, еще 30% выбрали вариант "поддержу оборону без участия в вооружённой борьбе, вспомогательными действиями", а16% честно признались, что выедут в безопасное место за границу.Тот же Вишневский, комментируя эту ситуацию, констатировал, что эти цифры не являются какими-то особенными, и история Польши это не раз подтверждала. А вот реакция на данные опроса польского политического аналитика Конрада Рэнкаса оказалась куда более хлесткой."Всего 14% респондентов заявили, что примут участие в вооруженной обороне страны в случае "нападения России на Польшу". Так что же в этом странного? Что принесет готовность, если большинство поляков не прошли военную подготовку, а польские вооруженные силы не имеют практических мобилизационных возможностей? Что людям остаётся, создавать стихийные группы косиньеров? (отряды польских крестьян, вооружавшихся косами. - Ред.) Но и кос может оказаться недостаточно... Кроме того, в Интернете пошли бы дискуссии, откуда именно у крестьян деньги на такую ​​дорогую сельхозтехнику!", – заключил Рэнкас, намекая на недовольство польских властей акциями фермеров, против украинского зерна.Кстати, на одном из таких митингов польские фермеры использовали танк "Абрамс", только сделанный из сена.Ранее в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что США хотели бы спровоцировать войну между Европой и Россией уже в этом году, но понимают, что потенциальные участники проекта еще не готовы."Судя по темпам их подготовки, поляки рассчитывают, что война может начаться в ближайшие годы - в 2025 или в 2026 годах. США хотели бы спровоцировать войну и в этом году. Но пока к этому не готовы ее потенциальные участники. Так что в этом году поляки могут просачковать, а в следующем году им надо будет поддерживать прибалтов в войне с Россией", - сказал Ищенко.Он добавил, что Польша закупает оружие и боеприпасы, пытается увеличить численность армии, заманивает на свою территорию немецкие войска и силы НАТО, а также размышляет над введением воинской повинности внутри своей страны, потому что рядовые поляки не горят желанием лезть в окопы добровольно.Если в этом году Россия свернет Украине шею, и США не успеют затолкать в войну Прибалтику, то прямой войны с восточной Европой удастся избежать, резюмировал Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев."Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.
https://ukraina.ru/20240227/1053556736.html
https://ukraina.ru/20240504/1054847992.html
https://ukraina.ru/20240502/1054827291.html
польша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/39/1034023965_0:0:6980:5234_1920x0_80_0_0_94340c13bcbf66ec75a76d434666119a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, олег хавич, польша, украина, поляки, украинцы
Новости, Олег Хавич, Польша, Украина, поляки, украинцы

Соломенный "Абрамс": Хавич разобрался, почему поляки против украинцев, но готовы последовать их примеру

06:30 21.05.2024
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP / Sergei Grits
Читать в
Недавний опрос поляков показал сенсационные результаты: они больше не готовы помогать украинцам и хотят, чтобы те уехали восвояси, то есть отправились в окопы и с большой долей вероятности были ликвидированы на поле боя. При этом сами поляки намерены повторить путь соседей и тоже бежать из родной страны в случае опасности
О сложностях польских представлений о войне в эксклюзивном материале Поляки хотят продолжения конфликта на Украине, но воевать с Россией не спешат рассказал автор издания Украина.ру Олег Хавич.
Несколько дней польская компания IBRiS провела опрос среди местных жителей, и выяснилось, что 50,7% поляков поддерживают отправку военнообязанных украинцев домой, 39% респондентов проголосовали против и 10,3% высказались индифферентно.
Интересно, что в конце апреля польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша может помочь украинским властям в этом вопросе, а министр внутренних дел страны Марчин Кервиньский примерно в то же время заявил, что все украинские беженцы в Польше могут и дальше рассчитывать на защиту, и Варшава никому не передаст их персональные данные, в том числе украинской стороне.
И статус временной защиты для граждан Украины в Польше в итоге был продлен до сентября 2025 года.
"Конечно, это лишь моё предположение, но эти же мужчины могут восприниматься как угроза потери рабочих мест для поляков. Стоит учесть, что в Польше сейчас идёт волна массовых увольнений, причём у крупных работодателей" – пояснил ситуацию редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.
Другой опрос, проведённый уже компанией CBOS, выяснил, что только 14% поляков готовы будут принять участие в вооруженной защите своей страны, еще 30% выбрали вариант "поддержу оборону без участия в вооружённой борьбе, вспомогательными действиями", а16% честно признались, что выедут в безопасное место за границу.
Тот же Вишневский, комментируя эту ситуацию, констатировал, что эти цифры не являются какими-то особенными, и история Польши это не раз подтверждала. А вот реакция на данные опроса польского политического аналитика Конрада Рэнкаса оказалась куда более хлесткой.
"Всего 14% респондентов заявили, что примут участие в вооруженной обороне страны в случае "нападения России на Польшу". Так что же в этом странного? Что принесет готовность, если большинство поляков не прошли военную подготовку, а польские вооруженные силы не имеют практических мобилизационных возможностей? Что людям остаётся, создавать стихийные группы косиньеров? (отряды польских крестьян, вооружавшихся косами. - Ред.) Но и кос может оказаться недостаточно... Кроме того, в Интернете пошли бы дискуссии, откуда именно у крестьян деньги на такую ​​дорогую сельхозтехнику!", – заключил Рэнкас, намекая на недовольство польских властей акциями фермеров, против украинского зерна.
Кстати, на одном из таких митингов польские фермеры использовали танк "Абрамс", только сделанный из сена.
27 февраля, 15:55
Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают оборотыФермеры заблокировали движение в центре Варшавы, передает 27 февраля Rczeczpospolita
Ранее в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что США хотели бы спровоцировать войну между Европой и Россией уже в этом году, но понимают, что потенциальные участники проекта еще не готовы.
"Судя по темпам их подготовки, поляки рассчитывают, что война может начаться в ближайшие годы - в 2025 или в 2026 годах. США хотели бы спровоцировать войну и в этом году. Но пока к этому не готовы ее потенциальные участники. Так что в этом году поляки могут просачковать, а в следующем году им надо будет поддерживать прибалтов в войне с Россией", - сказал Ищенко.
Он добавил, что Польша закупает оружие и боеприпасы, пытается увеличить численность армии, заманивает на свою территорию немецкие войска и силы НАТО, а также размышляет над введением воинской повинности внутри своей страны, потому что рядовые поляки не горят желанием лезть в окопы добровольно.
Если в этом году Россия свернет Украине шею, и США не успеют затолкать в войну Прибалтику, то прямой войны с восточной Европой удастся избежать, резюмировал Ищенко.
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
4 мая, 04:51
Ищенко: США хотят спровоцировать войну между Россией и Европой уже в этом году, но есть нюансСША хотели бы спровоцировать войну между Европой и Россией уже в этом году, но понимают, что потенциальные участники проекта еще не готовы. А пока главный заводила этой программы - Польша - набирается военных сил, США готовят первый шаг - провокацию от Прибалтики.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев.
"Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
2 мая, 06:24
Воюйте с русскими сами: политолог о том, почему США рискнут бросить на Россию Литву и РумыниюСпецоперация продолжается уже два года. И за это время Запад все-таки не смог добиться тех целей, ради которых из Украины ускоренными темпами формировали "анти-Россию". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
 
НовостиОлег ХавичПольшаУкраинаполякиукраинцы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:35Хроника энергетической войны: смерть президента, болезнь короля и налоги лейбористов
07:09Роман Насонов: Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня
07:00Херсон выносим за скобки: эксперт объяснил, почему России не выгоден рывок к Днепру
06:56Дмитрий Соин о том, как десять потерянных для ВСУ дивизий вынесут Зеленского на зловонную свалку
06:45Руслан Калинчук: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше
06:45Будьте готовы к смерти. "Синий кит" или "Зомбиленд": кто и во что играет на улицах Украины?
06:30Соломенный "Абрамс": Хавич разобрался, почему поляки против украинцев, но готовы последовать их примеру
06:21Безальтернативность Зеленского. По итогам пяти лет президентства
06:15Абсолютное лицемерие: Бабич заявил, что президента Ирана убили западные санкции
06:00Москва приютит европейских политиков: экс-депутат Европарламента переехал сам и пообещал помощь другим
05:46Тактика на несколько результатов: Скоробогатов рассказал о козыре ВС РФ
05:33Операция под Харьковом: ВСУ - истощаются, "Азов"* - саботирует, на Банковой - паникуют
05:16В метро, на улице и даже на футболке. Что националист предложил сделать с уклонистами на Украине?
05:02Россия не скрывает резервы от диванных аналитиков: эксперт ответил, почему не стоит ждать резкого прорыва
04:45"Был заукраинцем": эксперт раскрыл подробности покушения на словацкого премьера Фицо
04:31США дали Киеву новый пакет не для победы - Скоробогатый
04:15Эксперт: в планах ВС РФ Харькова пока нет, но всё может измениться
04:00Экс-депутат Европарламента: причиной покушения на Фицо стала не политика
00:03В госдепе указали МУС, кого следует преследовать вместо Израиля – Россию
23:47Нидерланды пообещали передать ВСУ устаревшие БМП
Лента новостейМолния