https://ukraina.ru/20240521/1055176688.html

Соломенный "Абрамс": Хавич разобрался, почему поляки против украинцев, но готовы последовать их примеру

Соломенный "Абрамс": Хавич разобрался, почему поляки против украинцев, но готовы последовать их примеру - 21.05.2024 Украина.ру

Соломенный "Абрамс": Хавич разобрался, почему поляки против украинцев, но готовы последовать их примеру

Недавний опрос поляков показал сенсационные результаты: они больше не готовы помогать украинцам и хотят, чтобы те уехали восвояси, то есть отправились в окопы и с большой долей вероятности были ликвидированы на поле боя. При этом сами поляки намерены повторить путь соседей и тоже бежать из родной страны в случае опасности

2024-05-21T06:30

2024-05-21T06:30

2024-05-21T06:30

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О сложностях польских представлений о войне в эксклюзивном материале Поляки хотят продолжения конфликта на Украине, но воевать с Россией не спешат рассказал автор издания Украина.ру Олег Хавич.Несколько дней польская компания IBRiS провела опрос среди местных жителей, и выяснилось, что 50,7% поляков поддерживают отправку военнообязанных украинцев домой, 39% респондентов проголосовали против и 10,3% высказались индифферентно.Интересно, что в конце апреля польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша может помочь украинским властям в этом вопросе, а министр внутренних дел страны Марчин Кервиньский примерно в то же время заявил, что все украинские беженцы в Польше могут и дальше рассчитывать на защиту, и Варшава никому не передаст их персональные данные, в том числе украинской стороне.И статус временной защиты для граждан Украины в Польше в итоге был продлен до сентября 2025 года.Другой опрос, проведённый уже компанией CBOS, выяснил, что только 14% поляков готовы будут принять участие в вооруженной защите своей страны, еще 30% выбрали вариант "поддержу оборону без участия в вооружённой борьбе, вспомогательными действиями", а16% честно признались, что выедут в безопасное место за границу.Тот же Вишневский, комментируя эту ситуацию, констатировал, что эти цифры не являются какими-то особенными, и история Польши это не раз подтверждала. А вот реакция на данные опроса польского политического аналитика Конрада Рэнкаса оказалась куда более хлесткой."Всего 14% респондентов заявили, что примут участие в вооруженной обороне страны в случае "нападения России на Польшу". Так что же в этом странного? Что принесет готовность, если большинство поляков не прошли военную подготовку, а польские вооруженные силы не имеют практических мобилизационных возможностей? Что людям остаётся, создавать стихийные группы косиньеров? (отряды польских крестьян, вооружавшихся косами. - Ред.) Но и кос может оказаться недостаточно... Кроме того, в Интернете пошли бы дискуссии, откуда именно у крестьян деньги на такую ​​дорогую сельхозтехнику!", – заключил Рэнкас, намекая на недовольство польских властей акциями фермеров, против украинского зерна.Кстати, на одном из таких митингов польские фермеры использовали танк "Абрамс", только сделанный из сена.Ранее в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что США хотели бы спровоцировать войну между Европой и Россией уже в этом году, но понимают, что потенциальные участники проекта еще не готовы."Судя по темпам их подготовки, поляки рассчитывают, что война может начаться в ближайшие годы - в 2025 или в 2026 годах. США хотели бы спровоцировать войну и в этом году. Но пока к этому не готовы ее потенциальные участники. Так что в этом году поляки могут просачковать, а в следующем году им надо будет поддерживать прибалтов в войне с Россией", - сказал Ищенко.Он добавил, что Польша закупает оружие и боеприпасы, пытается увеличить численность армии, заманивает на свою территорию немецкие войска и силы НАТО, а также размышляет над введением воинской повинности внутри своей страны, потому что рядовые поляки не горят желанием лезть в окопы добровольно.Если в этом году Россия свернет Украине шею, и США не успеют затолкать в войну Прибалтику, то прямой войны с восточной Европой удастся избежать, резюмировал Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин отметил, что за все время СВО Запад так и не смог реализовать свой проект "анти-Россия", а значит Вашингтон кинет в военную топку уже не украинцев, а европейцев."Не можете оказать ВСУ существенное содействие (а ведь весь западный мир ждал, когда именно Конгресс США примет решение о выделении финансирования Украине, потому что ЕС такими масштабными средствами не располагает), не можете мобилизовать украинцев в Польше, Литве, Германии и Италии? Не можете выполнить прямое указание? Значит, воюйте с русскими сами", - сказал эксперт, резюмировав, что США стоят на пороге революционного шага, который дорого обойдется европейцам.

https://ukraina.ru/20240227/1053556736.html

https://ukraina.ru/20240504/1054847992.html

https://ukraina.ru/20240502/1054827291.html

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новости, олег хавич, польша, украина, поляки, украинцы