https://ukraina.ru/20240517/1055117714.html

Поляки хотят продолжения конфликта на Украине, но воевать с Россией не спешат

Поляки хотят продолжения конфликта на Украине, но воевать с Россией не спешат - 17.05.2024 Украина.ру

Поляки хотят продолжения конфликта на Украине, но воевать с Россией не спешат

Сенсационный соцопрос поляков показал, что более половины поляков выступает за высылку на Украину её граждан мужского пола в возрасте 18-60 лет. Но в случае гипотетического нападения России на Польшу взять в руки оружие готовы только 14% поляков.

2024-05-17T02:04

2024-05-17T02:04

2024-05-17T02:04

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В четверг, 16 мая, популярная польская газета Rzeczpospolita опубликовала результаты опроса компании IBRiS по поводу того, должны ли власти Польши отправить на родину украинских мужчин мобилизационного возраста (18-60 лет). Согласно им, 50,7% поляков поддерживают отправку военнообязанных украинцев обратно на Украину, 39% респондентов против, 10,3% не имеют мнения по этому поводу.В публикации указано, что сторонниками помощи Киеву в возвращении на Украину потенциальных рекрутов являются преимущественно женщины (59%), люди старше семидесяти лет (64%), жители малых городов (63%), люди со средним образованием (65%), а также те, кто имеет не менее трёх детей школьного возраста (95%),В основном это практикующие верующие (56%), которые считают себя политическими центристами (57%). Основным источником информации для них являются выпуски новостей на телеканалах Polsat (72%) и/или Polsat News (71%). На последних парламентских выборах осенью 2023 года они в основном голосовали за тогда правящую консервативную партию "Право и Справедливость" (57%) или популистский блок "Третий путь" (56%), ныне входящий в правящую коалицию.Газета также сообщила, что группу противников возвращения украинских мужчин на родину составляют в основном молодые поляки в возрасте 18-29 лет (88%), жители средних городов (55%), имеющие двоих детей школьного возраста (70%), люди с высшим образованием (45%), которые придерживаются правых взглядов (49%)."Информацию о ситуации в мире они получают в основном из газет (74%) и социальных сетей (63%), а на осенних парламентских выборах в основном голосовали за правую "Конфедерацию" (63%)", – написала Rzeczpospolita.Последний момент достаточно парадоксальный, поскольку один из лидеров "Конфедерации", депутат Сейма Гжегож Браун ещё в 2022 году запустил проект "Остановим украинизацию Польши", целью которого является отправка украинских беженцев домой. Судя по всему, для избирателей "Конфедерации" призывы этой силы к достижению мира на Украине оказались сильнее бытовой украинофобии."В конце апреля польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша может помочь украинским властям в этом вопросе. Однако конкретных подробностей он не сообщил", – напомнила Rzeczpospolita. Это выглядит достаточно манипулятивно, поскольку не приведена высказанная тогда же позиция министра внутренних дел страны Марчина Кервиньского. Глава МВД, которое и призвано заниматься высылкой иностранцев, подчеркнул, что все украинские беженцы в Польше могут и дальше рассчитывать на защиту, и Варшава никому не передаёт их персональные данные, в том числе украинской стороне. Ныне статус временной защиты для граждан Украины в Польше продлён до сентября 2025 года.По мнению редактора польского портала Strajk.eu Мачея Вишнёвского, опрос свидетельствует об изменении отношения поляков к украинцам, и в первую очередь к мужчинам, способным служить в армии. В целом, опубликованное газетой Rzeczpospolita исследование не получило особого резонанса – возможно потому, что публичная дискуссия по этому вопросу в Польше на данный момент завершилась. Лишь бывший командир польского спецназа GROM генерал Роман Полько отметил, что серьезной проблемой для Киева является тот факт, что де-факто ещё одна армия Украины ныне находится за пределами своей родины, поскольку многие молодые люди не хотят воевать."Украинская система была недостаточно жёсткой, чтобы удерживать призывников и заставлять их воевать. Вы также должны понимать этих людей. Я не удивлен, что они сбежали от мобилизации, так как слышали, что солдаты на фронте были предоставлены сами себе, потому что поддержка Запада была недостаточной. Идти на танки с голыми руками? Это слишком большие ожидания", – заявил он в разговоре с еженедельником Wprost.Но совсем другую реакцию вызвал опрос, проведённый компанией CBOS, и касающийся реакции поляков на гипотетическое "вооружённое нападение России на Польшу". Хотя социологи написали в заголовке, что "44% респондентов различным способом приняли бы участие в обороне страны", однако это была попытка выдать желаемое за действительное.На самом деле только 14% опрошенных поляков заявили, что готовы будут принять участие в вооружённой защите своей страны. Остальные 30% выбрали вариант "поддержу оборону без участия в вооружённой борьбе, вспомогательными действиями". 26% респондентов заявили, что постараются жить обычной жизнью, 16% – выедут в безопасное место за границу, 4% – в безопасное место в Польше, и 10% затруднились с ответом.Участвовать в вооруженной обороне страны, что неудивительно, чаще собираются мужчины (26% против 3% женщин). Это также выбор жителей небольших городов (16% в сельской местности против 7% в крупнейших городах), людей с базовым профессиональным образованием (20% против 9% среди респондентов с высшим образованием), с правыми или неопределенными политическими взглядами (16% в обеих группах против 11% среди левых). Среди социально-профессиональных групп, представители которых готовы взять в руки оружие, выделяются средний и технический персонал (36%), квалифицированные рабочие (30%), неквалифицированные рабочие (25%), а также самозанятые (25%).Результаты опроса вызвали шок у обозревателя либерального издания Tygodnik Powszechny Марека Кенскравца. "Наше общество, имеющее о себе высокое мнение, которое якобы обожает символы и хранит память о своих героях, погибших в войнах и восстаниях, на самом деле – несмотря на мощную угрозу со стороны России, которая набирает невероятный опыт на нынешних фронтах в Украине – состоит из людей, которые хотели бы бежать за границу (16%) или найти безопасное место в Польше (4%), попытались бы жить как прежде (26%) или вообще не знали, что бы делали (10%).Итого: 56 процентов из нас либо хотели бы убежать как можно дальше от боевых действий (20%), либо не совсем понимают, что такое война (36%), что мне кажется ещё более пугающим, учитывая, как много мы о ней говорим с 24 февраля 2022 года" – разочаровано написал журналист, добавив, что в том же опросе 59% поляков назвали "возможной" атаку России на страны НАТО на протяжении ближайших 3-8 лет.В свою очередь, Мачей Вишнёвский считает, что небольшая часть поляков, которая готова с оружием в руках защищать свою родину, не является чем-то особенным, и это не раз подтверждала история Польши. "Но этот опрос свидетельствует о том, как простые люди оценивают декларации властей, которые гонят нас на войну. Об этом говорит и процент желающих принимать участие в обороне страны, но не вооружённым путём, и большое количество потенциальных эмигрантов. Это показывает разрыв между милитаристской и агрессивной риторикой власти – и обычными людьми, которые не хотят войны. То есть то, что продвигает в информационном пространстве польское правительство, не воспринимается обществом" – сказал он в комментарии Украина.ру.Ещё более резко отреагировал на результаты опроса CBOS польский политический аналитик Конрад Рэнкас. "Всего 14% респондентов заявили, что примут участие в вооруженной обороне страны в случае "нападения России на Польшу". Так что же в этом странного? В конце концов, это реалистичное мышление. Что принесет готовность, если большинство поляков не прошли военную подготовку, а польские вооруженные силы не имеют практических мобилизационных возможностей? Что людям остаётся, создавать стихийные группы косиньеров?" – саркастически написал он в социальных сетях.Напомню, косиньеры – это отряды польских крестьян, в ходе различных антироссийских восстаний XVIII-XIX веков вооруженных косами, лезвие которых прикреплялось в одном направлении с древком."Но и кос может оказаться недостаточно... Кроме того, в Интернете пошли бы дискуссии, откуда именно у крестьян деньги на такую ​​дорогую сельхозтехнику!", – заключил Рэнкас, намекая на недовольство польских властей акциями фермеров, которые блокировали дороги с помощью своих тракторов. Кстати, танк у фермеров на акциях протеста тоже был – модель "Абрамса", сделанная из соломы.О настроениях в западных элитах и возможных политических изменениях в европейской политике можно узнать из интервью Дмитрия Краснова: Пока Россия борется с фашизмом на Украине, "правые" в Европе укрепляют нацизм.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

польша, украина, россия, конрад рэнкас, сейм, мвд, эксклюзив