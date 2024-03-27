https://ukraina.ru/20240327/1054146183.html

Только в одном регионе Украины объявили в розыск 40 тысяч уклонистов

Только в одном регионе Украины объявили в розыск 40 тысяч уклонистов - 27.03.2024 Украина.ру

Только в одном регионе Украины объявили в розыск 40 тысяч уклонистов

В Ивано-Франковской области Украины разыскивают почти 40 тысяч уклонистов, сообщили журналисты украинского издания "УНИАН" со ссылкой на замначальника областного военкомата

2024-03-27T16:02

2024-03-27T16:02

2024-03-27T16:02

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ивано-франковская область

владимир зеленский

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Около 40 тысяч человек находятся в розыске в Ивано-Франковской области на западе Украины из-за уклонения от прохождения службы в Вооруженных силах Украины."Все эти люди официально находятся в розыске. Поэтому не надо удивляться, когда кого-то из военнообязанных остановили на улице, проверили по базе "Оберег" и сразу принудительно доставили в [военкомат]. Потому что с начала войны тех, кто получил повестку, не прибыл к нам и думает, что его никто не будет искать, очень много", - заявил замначальника областного военкомата.По его словам, представители военкомата имеют право оповещать любым доступным способом и где угодно, "будь это общественное заведение, улица, предприятие, транспорт или адрес проживания".В комментариях украинцы попросили назвать для начала количество действующих военнослужащих ВСУ и потери. "С вашими замашками, 40 тысяч вам на две недели и снова подавай", "Скорее всех военнообязанных зачли в "ухылянты" без каких-либо повесток. В 40 тысяч выданных повесток плюс повторные как-то слабо верится", "Если США сказали до последнего украинца, значит до последнего украинца!", "Зачем "отлавливать" потенциальных дезертиров?" - написали украинцы в Сети.Некоторые комментаторы предложили записать в уклонисты более 400 депутатов Верховной Рады.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре прошлого года местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.Накануне, 26 марта, в Верховную Раду Украины внесли законопроект о введении военной службы по краткосрочному контракту для военнообязанных. Согласно документу, украинцам предложат заключать контракт сроком минимум на две недели.

https://ukraina.ru/20240325/1054108471.html

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новости, украина, ивано-франковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, мобилизация, призывники, призыв, военкомат, военком