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Число уклонистов от службы в ВСУ достигло 1 млн человек
Число уклонистов от службы в ВСУ достигло 1 млн человек - 28.03.2024 Украина.ру
Число уклонистов от службы в ВСУ достигло 1 млн человек
На Украине резко выросло число тех, кто уклоняется от мобилизации. Сегодня их насчитывается около одного миллиона человек, говорится в телеграм-канале депутата Рады Александра Дубинского, которого обвиняют в госизмене
2024-03-28T19:44
2024-03-28T19:44
2024-03-28T19:44
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Утверждается, что на Украине совсем скоро ещё больше ужесточат меры контроля на границе и в приграничных областях. Ранее в стране уже обсуждалась возможность запрета на переезд между областями военнообязанных, а значит "скоро к этому придём", говорится в телеграм-канале Дубинского. В этот же день Полтавский областной военкомат обратился в полицию Украины с просьбой доставить в отделы военкоматов региона порядка 30 тысяч военнообязанных, которые не явились по повестке. "Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК (прим. ред. - военкоматы). Человек, нарушивший административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника военкомата. И если человек не уплатил штраф, то тогда обращение по поводу доставки. Обычно это люди, которые не явились после получения повестки. В Полтавской области в отношении около 30 тысяч человек подали обращение по поводу доставки их в отделы военкоматов", – цитирует представитель военкомата Романа Истомина телеканал "Общественное". Ранее глава Николаевской области заявлял, что уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью. Напомним, до конца марта на Украине примут новый закон об ужесточении мобилизации. Согласно данным из открытых источников, им предполагается ряд запретов для уклоняющихся от службы в ВСУ.
https://ukraina.ru/20240206/1053112625.html
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новости, украина, александр дубинский, вооруженные силы украины, ивано-франковская область, полтавская область, рада, мобилизация, всу, сво
Новости, Украина, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Ивано-Франковская область, Полтавская область, Рада, мобилизация, ВСУ, СВО
Число уклонистов от службы в ВСУ достигло 1 млн человек
На Украине резко выросло число тех, кто уклоняется от мобилизации. Сегодня их насчитывается около одного миллиона человек, говорится в телеграм-канале депутата Рады Александра Дубинского, которого обвиняют в госизмене
"Если в Ивано-Франковской области 40 тысяч уклонистов, то по всей Украине их под миллион. Динамика прироста уклонистов (в той же области) плюс 10% с начала года, то есть плюс/минус 100 тысяч по стране за три месяца", – сказано в сообщении канала, который ведут адвокаты депутата, пока он находится под арестом.
Утверждается, что на Украине совсем скоро ещё больше ужесточат меры контроля на границе и в приграничных областях. Ранее в стране уже обсуждалась возможность запрета на переезд между областями военнообязанных, а значит "скоро к этому придём", говорится в телеграм-канале Дубинского.
В этот же день Полтавский областной военкомат обратился в полицию Украины с просьбой доставить в отделы военкоматов региона порядка 30 тысяч военнообязанных, которые не явились по повестке.
"Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК (прим. ред. - военкоматы). Человек, нарушивший административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника военкомата. И если человек не уплатил штраф, то тогда обращение по поводу доставки. Обычно это люди, которые не явились после получения повестки. В Полтавской области в отношении около 30 тысяч человек подали обращение по поводу доставки их в отделы военкоматов", – цитирует представитель военкомата Романа Истомина телеканал "Общественное".
Ранее глава Николаевской области заявлял,
что уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью.
Напомним, до конца марта на Украине примут новый закон об ужесточении мобилизации. Согласно данным из открытых источников, им предполагается ряд запретов для уклоняющихся от службы в ВСУ.