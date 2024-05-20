Выжидают удобный момент: Герой России объяснил, что делает контингент НАТО в Польше и Молдавии
На Западе выжидают удобный момент, чтобы совершить провокацию в отношении России или Белоруссии, которая обернулась бы европейской войной с втягиванием туда всех остальных членов НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
Современная Европа стала политически несамостоятельной. США превратили ее в свою колонию, выкачав все интеллектуальные, материальные и финансовые ресурсы. Америка посадила Европу на жесткий дорогой паек в плане энергоснабжения, взорвав российские трубопроводы, оставила ее без передовых технологий и специалистов, рассказал генерал-майор.
В Европе не осталось сильных лидеров: ни в Германии, ни в Италии, ни в других странах Альянса. Лидерские позиции остались разве что у Великобритании, которая вышла из ЕС, чтобы быть "смотрящей" США над Европой, отметил офицер.
"Поэтому на сегодняшний день нахождение войск, ограниченных контингентов в Молдавии и Польше говорит о том, что Америка заставила государства – члены НАТО ввести их туда. Для того чтобы управлять ими через американские базы, разбросанные по всей Европе, через своих инструкторов, генералов и так далее", - указал Липовой.
На Западе выжидают удобный момент, чтобы совершить провокацию в отношении России или Белоруссии, которая обернулась бы локальной или даже региональной европейской войной с втягиванием туда всех остальных членов НАТО, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье читайте на сайте Украина.ру
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