Выжидают удобный момент: Герой России объяснил, что делает контингент НАТО в Польше и Молдавии - 20.05.2024 Украина.ру
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Выжидают удобный момент: Герой России объяснил, что делает контингент НАТО в Польше и Молдавии
Выжидают удобный момент: Герой России объяснил, что делает контингент НАТО в Польше и Молдавии - 20.05.2024 Украина.ру
Выжидают удобный момент: Герой России объяснил, что делает контингент НАТО в Польше и Молдавии
На Западе выжидают удобный момент, чтобы совершить провокацию в отношении России или Белоруссии, которая обернулась бы европейской войной с втягиванием туда всех остальных членов НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
2024-05-20T04:30
2024-05-20T04:30
новости
россия
европа
сша
нато
офицеры россии
польша
молдавия
война
великобритания
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Современная Европа стала политически несамостоятельной. США превратили ее в свою колонию, выкачав все интеллектуальные, материальные и финансовые ресурсы. Америка посадила Европу на жесткий дорогой паек в плане энергоснабжения, взорвав российские трубопроводы, оставила ее без передовых технологий и специалистов, рассказал генерал-майор.В Европе не осталось сильных лидеров: ни в Германии, ни в Италии, ни в других странах Альянса. Лидерские позиции остались разве что у Великобритании, которая вышла из ЕС, чтобы быть "смотрящей" США над Европой, отметил офицер.На Западе выжидают удобный момент, чтобы совершить провокацию в отношении России или Белоруссии, которая обернулась бы локальной или даже региональной европейской войной с втягиванием туда всех остальных членов НАТО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье читайте на сайте Украина.руО том, для чего Запад выступает с заявлениями о готовности послать войска на Украину можно прочесть в интервью Виктора Кутыря Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье
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новости, россия, европа, сша, нато, офицеры россии, польша, молдавия, война, великобритания, колония, технологии, ресурсы, трубопровод, войска
Новости, Россия, Европа, США, НАТО, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, Польша, Молдавия, война, Великобритания, колония, технологии, ресурсы, трубопровод, войска

Выжидают удобный момент: Герой России объяснил, что делает контингент НАТО в Польше и Молдавии

04:30 20.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Сергей Степанов
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На Западе выжидают удобный момент, чтобы совершить провокацию в отношении России или Белоруссии, которая обернулась бы европейской войной с втягиванием туда всех остальных членов НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
Современная Европа стала политически несамостоятельной. США превратили ее в свою колонию, выкачав все интеллектуальные, материальные и финансовые ресурсы. Америка посадила Европу на жесткий дорогой паек в плане энергоснабжения, взорвав российские трубопроводы, оставила ее без передовых технологий и специалистов, рассказал генерал-майор.
В Европе не осталось сильных лидеров: ни в Германии, ни в Италии, ни в других странах Альянса. Лидерские позиции остались разве что у Великобритании, которая вышла из ЕС, чтобы быть "смотрящей" США над Европой, отметил офицер.
"Поэтому на сегодняшний день нахождение войск, ограниченных контингентов в Молдавии и Польше говорит о том, что Америка заставила государства – члены НАТО ввести их туда. Для того чтобы управлять ими через американские базы, разбросанные по всей Европе, через своих инструкторов, генералов и так далее", - указал Липовой.
На Западе выжидают удобный момент, чтобы совершить провокацию в отношении России или Белоруссии, которая обернулась бы локальной или даже региональной европейской войной с втягиванием туда всех остальных членов НАТО, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье читайте на сайте Украина.ру
О том, для чего Запад выступает с заявлениями о готовности послать войска на Украину можно прочесть в интервью Виктора Кутыря Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье
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