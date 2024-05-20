https://ukraina.ru/20240520/1055157701.html

Выжидают удобный момент: Герой России объяснил, что делает контингент НАТО в Польше и Молдавии

Выжидают удобный момент: Герой России объяснил, что делает контингент НАТО в Польше и Молдавии - 20.05.2024 Украина.ру

Выжидают удобный момент: Герой России объяснил, что делает контингент НАТО в Польше и Молдавии

На Западе выжидают удобный момент, чтобы совершить провокацию в отношении России или Белоруссии, которая обернулась бы европейской войной с втягиванием туда всех остальных членов НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой

2024-05-20T04:30

2024-05-20T04:30

2024-05-20T04:30

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Современная Европа стала политически несамостоятельной. США превратили ее в свою колонию, выкачав все интеллектуальные, материальные и финансовые ресурсы. Америка посадила Европу на жесткий дорогой паек в плане энергоснабжения, взорвав российские трубопроводы, оставила ее без передовых технологий и специалистов, рассказал генерал-майор.В Европе не осталось сильных лидеров: ни в Германии, ни в Италии, ни в других странах Альянса. Лидерские позиции остались разве что у Великобритании, которая вышла из ЕС, чтобы быть "смотрящей" США над Европой, отметил офицер.На Западе выжидают удобный момент, чтобы совершить провокацию в отношении России или Белоруссии, которая обернулась бы локальной или даже региональной европейской войной с втягиванием туда всех остальных членов НАТО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Липовой: США заготовили кулак, который ударит Россию в Калининграде, Белоруссии и Приднестровье читайте на сайте Украина.руО том, для чего Запад выступает с заявлениями о готовности послать войска на Украину можно прочесть в интервью Виктора Кутыря Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье

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