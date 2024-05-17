ЕС потеряет авторитет из-за двойных стандартов по политике на Украине и Ближнем Востоке – Боррель - 17.05.2024 Украина.ру
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ЕС потеряет авторитет из-за двойных стандартов по политике на Украине и Ближнем Востоке – Боррель
ЕС потеряет авторитет из-за двойных стандартов по политике на Украине и Ближнем Востоке – Боррель - 17.05.2024 Украина.ру
ЕС потеряет авторитет из-за двойных стандартов по политике на Украине и Ближнем Востоке – Боррель
С учетом эскалации конфликта на Ближнем Востоке Евросоюзу следует проводить более осторожную политику в отношении Украины, так как мировое сообщество может обвинить ЕС в двойных стандартах. Об этом в интервью газете Foreign Policy заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель
2024-05-17T10:45
2024-05-17T11:01
новости
украина
жозеп боррель
ближний восток
россия
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конфликт
военная помощь
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По его словам, мировая оценка в отношении действий ЕС может подорвать авторитет Европейского союза.В ЕС были бы недовольны, если бы представитель России в ООН уничтожил в ходе заседания Генассамблеи устав организации, как это сделал на прошлой неделе израильский постпред, добавил Боррель. Ранее Жозеп Боррель заявлял, что некоторые европейские страны считают Россию хорошим другом, а потому в ЕС до сих пор нет единства по политике в отношении Москвы.Военный обозреватель и волонтер в интервью "Украина.ру" рассказал, как Евросоюз поглощает украинскую экономику.
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новости, украина, жозеп боррель, ближний восток, россия, ес, евросоюз, сво, конфликт, военная помощь, военная техника, всу
Новости, Украина, Жозеп Боррель, Ближний Восток, Россия, ЕС, Евросоюз, СВО, конфликт, военная помощь, военная техника, ВСУ

ЕС потеряет авторитет из-за двойных стандартов по политике на Украине и Ближнем Востоке – Боррель

10:45 17.05.2024 (обновлено: 11:01 17.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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С учетом эскалации конфликта на Ближнем Востоке Евросоюзу следует проводить более осторожную политику в отношении Украины, так как мировое сообщество может обвинить ЕС в двойных стандартах. Об этом в интервью газете Foreign Policy заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель
По его словам, мировая оценка в отношении действий ЕС может подорвать авторитет Европейского союза.
"Многие люди по всему миру жалуются по поводу того, что совершаемые Израилем действия в Газе мы бы не приняли от России на Украине. Это приводит к обвинению в двойных стандартах, и нам нужно быть очень осторожными, поскольку мы можем потерять наш авторитет", - сказал Боррель.
В ЕС были бы недовольны, если бы представитель России в ООН уничтожил в ходе заседания Генассамблеи устав организации, как это сделал на прошлой неделе израильский постпред, добавил Боррель.
Ранее Жозеп Боррель заявлял, что некоторые европейские страны считают Россию хорошим другом, а потому в ЕС до сих пор нет единства по политике в отношении Москвы.
Военный обозреватель и волонтер в интервью "Украина.ру" рассказал, как Евросоюз поглощает украинскую экономику.
Трухачев
7 мая, 13:32
Как изменить политику Евросоюза? Трухачёв навал условия, главных игроков и тех, кто удобен РоссииПолитолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру рассказал о расстановке политических сил на предстоящих выборах в Европарламент
 
НовостиУкраинаЖозеп БоррельБлижний ВостокРоссияЕСЕвросоюзСВОконфликтвоенная помощьвоенная техникаВСУ
 
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