https://ukraina.ru/20240517/1055123418.html
ЕС потеряет авторитет из-за двойных стандартов по политике на Украине и Ближнем Востоке – Боррель
ЕС потеряет авторитет из-за двойных стандартов по политике на Украине и Ближнем Востоке – Боррель - 17.05.2024 Украина.ру
ЕС потеряет авторитет из-за двойных стандартов по политике на Украине и Ближнем Востоке – Боррель
С учетом эскалации конфликта на Ближнем Востоке Евросоюзу следует проводить более осторожную политику в отношении Украины, так как мировое сообщество может обвинить ЕС в двойных стандартах. Об этом в интервью газете Foreign Policy заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель
2024-05-17T10:45
2024-05-17T10:45
2024-05-17T11:01
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По его словам, мировая оценка в отношении действий ЕС может подорвать авторитет Европейского союза.В ЕС были бы недовольны, если бы представитель России в ООН уничтожил в ходе заседания Генассамблеи устав организации, как это сделал на прошлой неделе израильский постпред, добавил Боррель. Ранее Жозеп Боррель заявлял, что некоторые европейские страны считают Россию хорошим другом, а потому в ЕС до сих пор нет единства по политике в отношении Москвы.Военный обозреватель и волонтер в интервью "Украина.ру" рассказал, как Евросоюз поглощает украинскую экономику.
https://ukraina.ru/20240507/1054949986.html
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новости, украина, жозеп боррель, ближний восток, россия, ес, евросоюз, сво, конфликт, военная помощь, военная техника, всу
Новости, Украина, Жозеп Боррель, Ближний Восток, Россия, ЕС, Евросоюз, СВО, конфликт, военная помощь, военная техника, ВСУ
ЕС потеряет авторитет из-за двойных стандартов по политике на Украине и Ближнем Востоке – Боррель
10:45 17.05.2024 (обновлено: 11:01 17.05.2024)
С учетом эскалации конфликта на Ближнем Востоке Евросоюзу следует проводить более осторожную политику в отношении Украины, так как мировое сообщество может обвинить ЕС в двойных стандартах. Об этом в интервью газете Foreign Policy заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель