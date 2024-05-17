https://ukraina.ru/20240517/1055123418.html

ЕС потеряет авторитет из-за двойных стандартов по политике на Украине и Ближнем Востоке – Боррель

ЕС потеряет авторитет из-за двойных стандартов по политике на Украине и Ближнем Востоке – Боррель - 17.05.2024 Украина.ру

ЕС потеряет авторитет из-за двойных стандартов по политике на Украине и Ближнем Востоке – Боррель

С учетом эскалации конфликта на Ближнем Востоке Евросоюзу следует проводить более осторожную политику в отношении Украины, так как мировое сообщество может обвинить ЕС в двойных стандартах. Об этом в интервью газете Foreign Policy заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель

2024-05-17T10:45

2024-05-17T10:45

2024-05-17T11:01

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По его словам, мировая оценка в отношении действий ЕС может подорвать авторитет Европейского союза.В ЕС были бы недовольны, если бы представитель России в ООН уничтожил в ходе заседания Генассамблеи устав организации, как это сделал на прошлой неделе израильский постпред, добавил Боррель. Ранее Жозеп Боррель заявлял, что некоторые европейские страны считают Россию хорошим другом, а потому в ЕС до сих пор нет единства по политике в отношении Москвы.Военный обозреватель и волонтер в интервью "Украина.ру" рассказал, как Евросоюз поглощает украинскую экономику.

https://ukraina.ru/20240507/1054949986.html

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новости, украина, жозеп боррель, ближний восток, россия, ес, евросоюз, сво, конфликт, военная помощь, военная техника, всу