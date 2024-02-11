https://ukraina.ru/20240211/1053220026.html

"Зачем им война с нами?": военный эксперт рассказал, как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины

"Зачем им война с нами?": военный эксперт рассказал, как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины - 11.02.2024 Украина.ру

"Зачем им война с нами?": военный эксперт рассказал, как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины

Украинская экономика находится в высочайшей степени интеграции с экономикой ЕС. Евросоюз таким образом намекает, что будет воевать с Россией пока что украинцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-02-11T03:00

2024-02-11T03:00

2024-02-11T03:00

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен сделать армию и оборонную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей.Здесь речь идет о высочайшей степени интеграции экономики ЕС с остатками украинской экономики. Видимо, Украина будет поставлять в Европу сырье (инертные газы и зерно), а Евросоюз будет отправлять туда оборудование и комплектующие, рассказал обозреватель.Евросоюз таким образом намекает, что он будет воевать с Россией пока что руками украинцев. Потому недавно польский, датский, голландский и румынский министры обороны заявили, что надо готовиться к войне Россией, добавил блогер.Очевидно, что в отношении РФ никакие правовые режимы, договоренности и рамочные конвенции не работают. Хотя сама Россия их придерживается. Следовательно, нам придется доказывать свою правоту силой, как уже несколько раз бывало в истории, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240209/1053199537.html

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, ес, украина, россия, экономика, ресурсы, сша, евросоюз, урсула фон дер ляйен, военная помощь