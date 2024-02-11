"Зачем им война с нами?": военный эксперт рассказал, как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины - 11.02.2024 Украина.ру
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"Зачем им война с нами?": военный эксперт рассказал, как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины
"Зачем им война с нами?": военный эксперт рассказал, как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины - 11.02.2024 Украина.ру
"Зачем им война с нами?": военный эксперт рассказал, как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины
Украинская экономика находится в высочайшей степени интеграции с экономикой ЕС. Евросоюз таким образом намекает, что будет воевать с Россией пока что украинцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-02-11T03:00
2024-02-11T03:00
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военная помощь
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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен сделать армию и оборонную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей.Здесь речь идет о высочайшей степени интеграции экономики ЕС с остатками украинской экономики. Видимо, Украина будет поставлять в Европу сырье (инертные газы и зерно), а Евросоюз будет отправлять туда оборудование и комплектующие, рассказал обозреватель.Евросоюз таким образом намекает, что он будет воевать с Россией пока что руками украинцев. Потому недавно польский, датский, голландский и румынский министры обороны заявили, что надо готовиться к войне Россией, добавил блогер.Очевидно, что в отношении РФ никакие правовые режимы, договоренности и рамочные конвенции не работают. Хотя сама Россия их придерживается. Следовательно, нам придется доказывать свою правоту силой, как уже несколько раз бывало в истории, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240209/1053199537.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, ес, украина, россия, экономика, ресурсы, сша, евросоюз, урсула фон дер ляйен, военная помощь
Новости, ЕС, Украина, Россия, экономика, ресурсы, США, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, военная помощь

"Зачем им война с нами?": военный эксперт рассказал, как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины

03:00 11.02.2024
 
© РИА Новости . Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкОАО "ЛУКОЙЛ" - Одесский НПЗ"
ОАО ЛУКОЙЛ - Одесский НПЗ - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости . Николай Лазаренко
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Украинская экономика находится в высочайшей степени интеграции с экономикой ЕС. Евросоюз таким образом намекает, что будет воевать с Россией пока что украинцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен сделать армию и оборонную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей.
Здесь речь идет о высочайшей степени интеграции экономики ЕС с остатками украинской экономики. Видимо, Украина будет поставлять в Европу сырье (инертные газы и зерно), а Евросоюз будет отправлять туда оборудование и комплектующие, рассказал обозреватель.
Евросоюз таким образом намекает, что он будет воевать с Россией пока что руками украинцев. Потому недавно польский, датский, голландский и румынский министры обороны заявили, что надо готовиться к войне Россией, добавил блогер.
"А зачем им война с нами? Видимо, этот вопрос лежит вне контекста национальных интересов этих стран, а в рамках интереса международных чиновников, которые руководятся из Вашингтона", - отметил Живов.
Очевидно, что в отношении РФ никакие правовые режимы, договоренности и рамочные конвенции не работают. Хотя сама Россия их придерживается. Следовательно, нам придется доказывать свою правоту силой, как уже несколько раз бывало в истории, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Подлесный интервью
9 февраля, 14:12
Геннадий Подлесный: Зеленский назначил Сырского главкомом не за полководческие таланты, а за покорностьИ Залужный, и Сырский понимают бессмысленность войны с Россией. Но Залужный пытался протестовать против этого в публичном поле. Он не раз заявлял, что надо выводить войска из Артемовска и Авдеевки.
 
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