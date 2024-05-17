https://ukraina.ru/20240517/1055121509.html

Атака на Новороссийск, снос храма. Главное на Украине на утро 17 мая

Атака на Новороссийск, снос храма. Главное на Украине на утро 17 мая - 17.05.2024 Украина.ру

Атака на Новороссийск, снос храма. Главное на Украине на утро 17 мая

Украина атаковала Новороссийск, Севастополь и Туапсе. В Киеве снесли часовню Десятинного монастыря

2024-05-17T10:00

2024-05-17T10:00

2024-05-17T10:01

эксклюзив

хроники

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Рано утром 17 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об атаке на регион."Сегодня ночью киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. Благодарен нашим военнослужащим за слаженную и качественную работу. Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет. Прошу новороссийцев сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео работы наших средств ПВО в социальные сети", - написал он в 04:12 в своём телеграм-канале.Спустя три с лишним часа Минобороны РФ рассказало о масштабной атаке украинских беспилотников на черноморские и другие регионы России."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 51 БпЛА над территорией Крымского полуострова, 44 БпЛА над территорией Краснодарского края, 6 БпЛА над территорией Белгородской области и один БпЛА над территорией Курской области. В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря", - указывалось в сообщении оборонного ведомства в 07:30.СМИ также сообщили о масштабной атаке ВСУ на Туапсе."Жители Туапсе сообщают о нескольких взрывах в районе местного НПЗ. В городе включена сирена воздушной тревоги, предварительно, сработало ПВО. По информации SHOT, первый взрыв раздался примерно в 5:20 утра, спустя некоторое время — ещё один. После этого очевидцы заметили дым в районе местного нефтезавода. Официальной информации пока не было", - писал в 06:09 телеграм-канал SHOT.Позднее глава Туапсинского района Сергей Бойко рассказал об атаке на Туапсе."Рано утром 17 мая киевским режимом совершена попытка террористической атаки с использованием 2 БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Туапсе. В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступили к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил он.Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с места событий."Кадры пожара на территории Туапсинского НПЗ после утренней атаки украинских беспилотников. Возгорание возникло после падения одного из дронов, в данный момент пожар на нефтезаводе в Туапсе уже локализован. Пострадавших нет", - отмечалось в подписи к видео.Другое видео из Туапсе опубликовал первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Олег Царёв."Туапсе. Нефтебаза. Помимо Туапсе атакован порт в Новороссийске. Местные писали, что так громко у них еще не было. В Севастополе ударили по электроподстанции, часть города обесточена. Минобороны РФ заявило о сбитии 102 беспилотников этой ночью. 51 — над в Крымом и 44 — над Краснодарским краем. Сколько долетели — непонятно. Также была атака шести морских дронов — их выцелила наша морская авиация. UPD: Ещё один украинский беспилотник ночью атаковал автомобиль в Белгородской области, женщина и четырёхлетний ребёнок погибли, двое мужчин ранены. Трагедия", - написал в своём телеграм-канале Царёв.Ранее украинцы отмечали Новороссийск и кубанские НПЗ как одну из приоритетных целей."30-40% товарооборота России — это порты Новороссийска потому, что хорошая логистика и незамерзающее море <...> Мы должны выходить, где у них болевые точки", - рассказывал в декабре 2023 года украинский политический эксперт Тарас Загородний.Он же в апреле призывал к атакам на мощности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)."Если компания Chevron, которая работает в Казахстане, хочет перекачивать нефть через КТК — ну, через эту Каспийскую систему — так решайте вопрос, давайте оружие [Украине]", - описывал Загородний тактику шантажа Запада ударами по транспортным мощностям России.При этом морской терминал компании находится в посёлке Южная Озереевка, что чуть западнее Новороссийска. На этом терминале нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.Нынешний удар по Новороссийску, Туапсе и Севастополю связали и с визитом президента России Владимира Путина в Китай."Масштабность атаки обусловлена, вероятно, нахождением Путина в Китае. Наверное, китайцы должны увидеть силу Киева и отправиться все же на переговоры. Логика Банковой все страннее", - отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Российский военкор Александр Коц задался вопросом о защите резервуаров с топливом."Судя по распространяемым в соцсетях видео, поражен один резервуар с топливом в Новороссийском порту. И судя по этому видео, никакой физической защитой резервуаров в порту даже не пахнет. Хозяин не почесался защитить свое имущество, что стоило бы ему куда дешевле, чем убытки от ударов. У нас же государство богатое, и страховка наверно все покроет. Так чего зря суетиться", - отметил он.Коц выложил видео из Новороссийска, а также рассказал о других ночных атаках ВСУ.Снос часовниВладимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви снесли в Киеве, сообщил телеграм-канал монастыря.В ночь на 17 мая сообщалось, что часовню оцепили полиция и военные и началась работа техники."Храма, который освящали Блаженнейший митрополит Владимир и Блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует", — сообщил в Десятинном монастыре.Там же отметили, что чудотворная икона Божией Матери "Владимирская-Десятинная" цела."В храме находился список этой иконы. Было много встроенных бронзовых икон, росписи на стенах — что с ними, мы не знаем, судя по видео — все в грузовиках", — отмечалось в сообщении.Утром на место снесённого храма пришли верующие. Они молятся.Ранее, 14 сентября, суд на Украине обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве, освободив от неё участок Национального музея истории Украины. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал это решение "открытым вызовом украинским православным христианам". Впоследствии снос, который был анонсирован на 7 мая, перенесли на неопределенное время "по техническим причинам".В апреле началась медиаподготовка к сносу часовни. Так, журналистка проекта BIHUS.Info Анастасия Усенко выпустила репортаж, в котором обвиняла УПЦ в связях с ФСБ. Местом съёмки выпуска стали и окрестности часовни, на фоне которой выступала журналистка. Тогда же и в других украинских СМИ появились данные якобы переписки православных священников, свидетельствующей об их работе на Россию.

https://ukraina.ru/20240516/1055114066.html

https://ukraina.ru/20240516/1055098681.html

https://ukraina.ru/20240516/1055093572.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники