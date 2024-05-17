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Американский институт изучения войны оценил возможности российских БПЛА

Американский институт изучения войны оценил возможности российских БПЛА - 17.05.2024 Украина.ру

Американский институт изучения войны оценил возможности российских БПЛА

Ввиду отсутствия у Украины достаточного количества средств противовоздушной обороны, подразделения российской армии способны проводить разведку с помощью беспилотников в глубоком украинском тылу. К таким выводам пришел Институт изучения войны (ISW)

2024-05-17T09:31

2024-05-17T09:31

2024-05-17T09:31

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По данным королевского института оборонных исследований, нехваткой у украинских городов систем ПВО обоснован успех российских подразделений в Харьковской области. В частности, разведывательные беспилотники ВС РФ свободно летают над Харьковом, пока Украина пытается компенсировать уменьшение поставок зенитно-ракетных комплексов.Эксперты института полагают, что уменьшение поставок зенитных перехватчиков заставило Украину принимать сложные решения по развертыванию противовоздушной обороны над критически важными объектами инфраструктуры в тылу или в прифронтовых зонах.Российскую систему ПВО источник называет оптимизированной. Благодаря ее работе продолжается тактическое продвижение ВС РФ вдоль всей линии фронта.Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил потерю города Харькова, если союзники не передадут дополнительные две системы противовоздушной обороны Patriot, которые, по его мнению, смогут помешать российскому наступлению. В ситуации, которая сложилась вокруг города, глава киевского режима обвинил весь мир.Читайте также чем обернется для украинских войск потеря Харькова и почему установление контроля над этим городом можно будет назвать "чудом из чудес".

https://ukraina.ru/20240516/1055078420.html

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новости, украина, харьков, россия, сво, наступление, вс рф, харьковская область, потери всу, бпла, дроны