https://ukraina.ru/20240517/1055119992.html

ВСУ попытались атаковать Новороссийск, Туапсе и Севастополь

ВСУ попытались атаковать Новороссийск, Туапсе и Севастополь - 17.05.2024 Украина.ру

ВСУ попытались атаковать Новороссийск, Туапсе и Севастополь

Киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. Об этом 17 мая сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

2024-05-17T07:14

2024-05-17T07:14

2024-05-17T07:31

пво

атака

новости

новороссийск

краснодарский край

туапсе

вооруженные силы украины

михаил развожаев

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"Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет. Прошу новороссийцев сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео работы наших средств ПВО в социальные сети", - написал он в телеграм-канале.Также украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об уничтожении беспилотников в небе и безэкипажных катеров в акватории силами ПВО, флота и группировки обороны Крыма в разных районах Севастополя.Развожаев также попросил не снимать и не выкладывать работу военных.Минобороны России подытожило, что всего за минувшую ночь дежурные средства российской ПВО и Черноморский флот уничтожили 102 украинских беспилотника и шесть безэкипажных катеров.Больше полусотни беспилотников уничтожили и перехватили над территорией Крымского полуострова, 44 аппарата - над территорией Краснодарского края, шесть - над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области.

https://ukraina.ru/20240516/1055091992.html

новороссийск

краснодарский край

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пво, атака, новости, новороссийск, краснодарский край, туапсе, вооруженные силы украины, михаил развожаев