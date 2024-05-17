ВСУ попытались атаковать Новороссийск, Туапсе и Севастополь - 17.05.2024 Украина.ру
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ВСУ попытались атаковать Новороссийск, Туапсе и Севастополь
ВСУ попытались атаковать Новороссийск, Туапсе и Севастополь - 17.05.2024 Украина.ру
ВСУ попытались атаковать Новороссийск, Туапсе и Севастополь
Киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. Об этом 17 мая сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
2024-05-17T07:14
2024-05-17T07:31
пво
атака
новости
новороссийск
краснодарский край
туапсе
вооруженные силы украины
михаил развожаев
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"Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет. Прошу новороссийцев сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео работы наших средств ПВО в социальные сети", - написал он в телеграм-канале.Также украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об уничтожении беспилотников в небе и безэкипажных катеров в акватории силами ПВО, флота и группировки обороны Крыма в разных районах Севастополя.Развожаев также попросил не снимать и не выкладывать работу военных.Минобороны России подытожило, что всего за минувшую ночь дежурные средства российской ПВО и Черноморский флот уничтожили 102 украинских беспилотника и шесть безэкипажных катеров.Больше полусотни беспилотников уничтожили и перехватили над территорией Крымского полуострова, 44 аппарата - над территорией Краснодарского края, шесть - над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области.
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пво, атака, новости, новороссийск, краснодарский край, туапсе, вооруженные силы украины, михаил развожаев
ПВО, атака, Новости, Новороссийск, краснодарский край, Туапсе, Вооруженные силы Украины, Михаил Развожаев

ВСУ попытались атаковать Новороссийск, Туапсе и Севастополь

07:14 17.05.2024 (обновлено: 07:31 17.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Читать в
Киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. Об этом 17 мая сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
"Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет. Прошу новороссийцев сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео работы наших средств ПВО в социальные сети", - написал он в телеграм-канале.
Также украинские беспилотники атаковали Туапсе, в результате падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.
"Специальные службы приступил к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет", - указали в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об уничтожении беспилотников в небе и безэкипажных катеров в акватории силами ПВО, флота и группировки обороны Крыма в разных районах Севастополя.
Развожаев также попросил не снимать и не выкладывать работу военных.
Минобороны России подытожило, что всего за минувшую ночь дежурные средства российской ПВО и Черноморский флот уничтожили 102 украинских беспилотника и шесть безэкипажных катеров.
Больше полусотни беспилотников уничтожили и перехватили над территорией Крымского полуострова, 44 аппарата - над территорией Краснодарского края, шесть - над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Вчера, 07:33
Беспилотники, ракеты ATACMS, авиабомбы: ПВО отразила атаки ВСУ на регионы РоссииРоссийские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщили на сайте областного министерства по региональной безопасности
 
ПВОатакаНовостиНовороссийсккраснодарский крайТуапсеВооруженные силы УкраиныМихаил Развожаев
 
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