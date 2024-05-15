https://ukraina.ru/20240515/1055072191.html
Киевлян без предупреждения лишают электроэнергии из-за дефицита мощности систем
Киевлян без предупреждения лишают электроэнергии из-за дефицита мощности систем - 15.05.2024 Украина.ру
Киевлян без предупреждения лишают электроэнергии из-за дефицита мощности систем
Привычные графики отключения электроэнергии, на которые ориентировались жители украинской столицы, больше не работают. В Киеве на фоне похолодания ограничения носят срочный характер, сообщает ДТЭК Киевские электросети
2024-05-15T10:07
2024-05-15T10:07
2024-05-15T10:08
новости
киев
украина
дтэк
укрэнерго
сво
электроснабжение
отключение электричества
спецоперация
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102593/90/1025939093_0:29:960:569_1920x0_80_0_0_9e31dd059ce0211a9710b1307dcd34dc.jpg.webp
Такая ситуация сложилась по всей стране. Уточняется, что причиной блэкаута является рост дефицита электроэнергии из-за возросшего потребления. В свою очередь, причиной увеличения использования света является резкое похолодание на фоне последствий российских атак.Как сообщили в компании, утром, 15 мая, в Киеве ввели аварийные отключения света и в таких условиях графики блэкаутов не работают."Обращаем ваше внимание, что во время аварийных отключений графики, размещенные на сайте, не работают", — сказано в заявлении ДТЭК.Помимо жилых домов, ограничения действуют для украинских объектов бизнеса и промышленности.Накануне из-за дефицита мощности система большая часть Украины оказалась обесточена. В компании "Укрэнерго" уточняли, что на объектах проводятся аварийные работы, которые должны помочь стабилизировать ситуацию.
https://ukraina.ru/20240501/1054826211.html
киев
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102593/90/1025939093_107:0:960:640_1920x0_80_0_0_241c8d6bd3f406001a7b9be57894e2e8.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, дтэк, укрэнерго, сво, электроснабжение, отключение электричества, спецоперация, обстрелы
Новости, Киев, Украина, ДТЭК, Укрэнерго, СВО, электроснабжение, отключение электричества, Спецоперация, обстрелы
Киевлян без предупреждения лишают электроэнергии из-за дефицита мощности систем
10:07 15.05.2024 (обновлено: 10:08 15.05.2024)
Привычные графики отключения электроэнергии, на которые ориентировались жители украинской столицы, больше не работают. В Киеве на фоне похолодания ограничения носят срочный характер, сообщает ДТЭК Киевские электросети
Такая ситуация сложилась по всей стране. Уточняется, что причиной блэкаута является рост дефицита электроэнергии из-за возросшего потребления. В свою очередь, причиной увеличения использования света является резкое похолодание на фоне последствий российских атак.
Как сообщили в компании, утром, 15 мая, в Киеве ввели аварийные отключения света и в таких условиях графики блэкаутов не работают.
"Обращаем ваше внимание, что во время аварийных отключений графики, размещенные на сайте, не работают", — сказано в заявлении ДТЭК.
Помимо жилых домов, ограничения действуют для украинских объектов бизнеса и промышленности.
Накануне из-за дефицита мощности система большая часть Украины оказалась обесточена. В компании "Укрэнерго" уточняли, что на объектах проводятся аварийные работы, которые должны помочь стабилизировать ситуацию.