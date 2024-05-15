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Киевлян без предупреждения лишают электроэнергии из-за дефицита мощности систем

Киевлян без предупреждения лишают электроэнергии из-за дефицита мощности систем - 15.05.2024 Украина.ру

Киевлян без предупреждения лишают электроэнергии из-за дефицита мощности систем

Привычные графики отключения электроэнергии, на которые ориентировались жители украинской столицы, больше не работают. В Киеве на фоне похолодания ограничения носят срочный характер, сообщает ДТЭК Киевские электросети

2024-05-15T10:07

2024-05-15T10:07

2024-05-15T10:08

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Такая ситуация сложилась по всей стране. Уточняется, что причиной блэкаута является рост дефицита электроэнергии из-за возросшего потребления. В свою очередь, причиной увеличения использования света является резкое похолодание на фоне последствий российских атак.Как сообщили в компании, утром, 15 мая, в Киеве ввели аварийные отключения света и в таких условиях графики блэкаутов не работают."Обращаем ваше внимание, что во время аварийных отключений графики, размещенные на сайте, не работают", — сказано в заявлении ДТЭК.Помимо жилых домов, ограничения действуют для украинских объектов бизнеса и промышленности.Накануне из-за дефицита мощности система большая часть Украины оказалась обесточена. В компании "Укрэнерго" уточняли, что на объектах проводятся аварийные работы, которые должны помочь стабилизировать ситуацию.

https://ukraina.ru/20240501/1054826211.html

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новости, киев, украина, дтэк, укрэнерго, сво, электроснабжение, отключение электричества, спецоперация, обстрелы