Киевлян без предупреждения лишают электроэнергии из-за дефицита мощности систем - 15.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240515/1055072191.html
Киевлян без предупреждения лишают электроэнергии из-за дефицита мощности систем
Киевлян без предупреждения лишают электроэнергии из-за дефицита мощности систем - 15.05.2024 Украина.ру
Киевлян без предупреждения лишают электроэнергии из-за дефицита мощности систем
Привычные графики отключения электроэнергии, на которые ориентировались жители украинской столицы, больше не работают. В Киеве на фоне похолодания ограничения носят срочный характер, сообщает ДТЭК Киевские электросети
2024-05-15T10:07
2024-05-15T10:08
новости
киев
украина
дтэк
укрэнерго
сво
электроснабжение
отключение электричества
спецоперация
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102593/90/1025939093_0:29:960:569_1920x0_80_0_0_9e31dd059ce0211a9710b1307dcd34dc.jpg.webp
Такая ситуация сложилась по всей стране. Уточняется, что причиной блэкаута является рост дефицита электроэнергии из-за возросшего потребления. В свою очередь, причиной увеличения использования света является резкое похолодание на фоне последствий российских атак.Как сообщили в компании, утром, 15 мая, в Киеве ввели аварийные отключения света и в таких условиях графики блэкаутов не работают."Обращаем ваше внимание, что во время аварийных отключений графики, размещенные на сайте, не работают", — сказано в заявлении ДТЭК.Помимо жилых домов, ограничения действуют для украинских объектов бизнеса и промышленности.Накануне из-за дефицита мощности система большая часть Украины оказалась обесточена. В компании "Укрэнерго" уточняли, что на объектах проводятся аварийные работы, которые должны помочь стабилизировать ситуацию.
https://ukraina.ru/20240501/1054826211.html
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102593/90/1025939093_107:0:960:640_1920x0_80_0_0_241c8d6bd3f406001a7b9be57894e2e8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, дтэк, укрэнерго, сво, электроснабжение, отключение электричества, спецоперация, обстрелы
Новости, Киев, Украина, ДТЭК, Укрэнерго, СВО, электроснабжение, отключение электричества, Спецоперация, обстрелы

Киевлян без предупреждения лишают электроэнергии из-за дефицита мощности систем

10:07 15.05.2024 (обновлено: 10:08 15.05.2024)
 
© pixabay.comдверь свет мрак
дверь свет мрак
© pixabay.com
Читать в
Привычные графики отключения электроэнергии, на которые ориентировались жители украинской столицы, больше не работают. В Киеве на фоне похолодания ограничения носят срочный характер, сообщает ДТЭК Киевские электросети
Такая ситуация сложилась по всей стране. Уточняется, что причиной блэкаута является рост дефицита электроэнергии из-за возросшего потребления. В свою очередь, причиной увеличения использования света является резкое похолодание на фоне последствий российских атак.
Как сообщили в компании, утром, 15 мая, в Киеве ввели аварийные отключения света и в таких условиях графики блэкаутов не работают.

"Обращаем ваше внимание, что во время аварийных отключений графики, размещенные на сайте, не работают", — сказано в заявлении ДТЭК.

Помимо жилых домов, ограничения действуют для украинских объектов бизнеса и промышленности.
Накануне из-за дефицита мощности система большая часть Украины оказалась обесточена. В компании "Укрэнерго" уточняли, что на объектах проводятся аварийные работы, которые должны помочь стабилизировать ситуацию.
Консульство Украины в Ростове на дону - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
1 мая, 11:57
Тотальная мобилизация, узурпация власти и дефицит электроэнергии. Что ожидает Украину в маеВ мае Украину ожидает ряд существенных изменений, которые в той или иной степени прочувствует почти каждая украинская семья.
 
НовостиКиевУкраинаДТЭКУкрэнергоСВОэлектроснабжениеотключение электричестваСпецоперацияобстрелы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:51"Могильщик украинской государственности": Азаров перечислил достижения Зеленского
10:30Путин сменил пятерых губернаторов российских регионов
10:09Зеленский внезапно отменил заграничные поездки, журналисты назвали причину
10:07Киевлян без предупреждения лишают электроэнергии из-за дефицита мощности систем
09:56ВСУ атаковали Крым и приграничные регионы РФ ракетами и авиабомбами. ПВО уничтожила цели
09:22На Украине подтвердили продвижение ВС РФ и бегство ВСУ на Харьковском направлении
09:00Проблема переговоров, провалы ВСУ, критика "концерта" Блинкена. Главное на Украине на утро 15 мая
08:11Главное за ночь 15 мая
08:00Художник-поэт Васнецов: русские былины, киевские фрески
07:42Что происходит под Харьковом? Мнение экспертов
07:19Дагестанский доброволец Агай: Здесь у нас появилось выражение "слушать воздух"
07:03Украина: Добро пожаловать или от ворот поворот?
06:41На грани транспортного коллапса. Кем заменят мобилизованных украинских водителей
06:25Экономика Украины и война: бизнес на мобилизации, аварийные отключения и уход от налогов за экспорт зерна
06:00Сдаются "пачками": полковник объяснил проблемы ВСУ под Харьковом
05:50Придется идти напролом: Роман Алехин объяснил, как ВС РФ могут ударить по ВСУ в Сумской области
05:42"Воровство или умышленный саботаж?!" Украинские эксперты о катастрофической ситуации на фронте и в тылу
05:40"Мы готовы к наступлению на Харьков": военный эксперт о том, как армия РФ защитит Белгород от обстрелов
05:37Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ
05:31Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО
Лента новостейМолния