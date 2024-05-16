"Иногда поражение лучше пирровой победы". Украинские эксперты о демографической катастрофе своей страны - 16.05.2024 Украина.ру
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"Иногда поражение лучше пирровой победы". Украинские эксперты о демографической катастрофе своей страны
"Иногда поражение лучше пирровой победы". Украинские эксперты о демографической катастрофе своей страны - 16.05.2024 Украина.ру
"Иногда поражение лучше пирровой победы". Украинские эксперты о демографической катастрофе своей страны
На Украине думают над тем, не лучше ли при определенных условиях признать поражение, чем продолжать добиваться победы такой ценой, которая неизбежно сделает эту победу пирровой. И то — если она еще будет
2024-05-16T05:19
2024-05-16T07:44
эксклюзив
сво
украина
всу
вс рф
харьковская область
энтони блинкен
константин бондаренко
мо рф
владимир путин
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Эксперты обсуждают трудную для ВСУ ситуацию под Харьковом, ведут споры — будет штурм города или нет? Известный украинский политолог Константин Бондаренко в эфире интернет-канала Politeka напомнил, что ВС РФ сформировали резервы и начинают вводить их в дело, а вот Украина (киевский режим. — Ред.) оказалась не совсем к этому готова.Политолог отметил, что необходимо учитывать исторические традиции России, которая, по его словам, в любую войну вступает с большими проблемами, на первоначальном этапе "терпит поражение за поражением, потом концентрируется, сосредотачивается и начинает уже наступательные операции".По мнению Бондаренко, 2023 год оказался переломным в этом отношении: Россия сосредоточилась, начала наступательные действия — "и теперь вопрос, сможет ли сосредоточиться Украина?"Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин давно уже сказал о необходимости создания санитарной зоны, которая не позволяла бы украинским диверсионным группам или прокси заходить на российскую территорию."Именно тогда уже было понятно, что будут бои в Харьковской области, в Сумской области, возможно, в Черниговской области", — сказал эксперт, добавив, что Киеву "к этому необходимо было готовиться, а не просто-напросто считать, что это очередной треп со стороны Москвы".За действиями российских войск внимательно следят на Западе. "Открывая дополнительное направление для наступления, Россия почти наверняка пытается отвлечь украинские ресурсы от других участков линии фронта и создать угрозу Харькову, второму по величине городу Украины", — говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии (его цитирует "Европейская правда"). При этом британские аналитики считают маловероятным, что Россия нарастила достаточную боевую мощь для того, чтобы захватить город без привлечения дополнительных сил.Отметим, что освобождение Харькова не обязательно будет происходить в форме кровопролитного штурма. Как заявил новоназначенный министр обороны РФ Андрей Белоусов, в ходе СВО "ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом".При этом он специально подчеркнул, что эта победа должна быть достигнута с минимальными человеческими потерями.А вот украинская власть сейчас должна решить для себя, что важнее для Украины — территории или люди, считает Константин Бондаренко. Он отметил, что сам понимает, — "это крамольный вопрос, но найти решение необходимо".По словам политолога, надо ответить на вопросы, может ли Украина добиться намеченных целей (выход на границы 1991 года. — Ред.) с имеющимся у нее сейчас ресурсом, надеясь только на помощь, которую предоставят США? Можно ли гарантировать, что жертвы, которые будут принесены этим летом и этой осенью — а это будут колоссальные жертвы — оправдают себя?Может ли украинская власть сейчас нести ответственность за демографическую ситуацию, которая сложится в стране после войны? Она катастрофическая уже сейчас, подчеркнул Бондаренко.Он продолжил: "Иногда признать поражение или же пойти на невыгодное перемирие является большим проявлением ответственности, чем борьба до той победы, которая может стать пирровой".Эксперт высказал предположение, что до 15 июня (день начала "саммита мира" в Швейцарии) Зеленский точно не пойдет ни на какие мирные переговоры. По его словам, поэтому "Россия как раз сегодня делает ставку не столько на то, чтобы вынудить Украину к перемирию или к миру, а на то, чтобы укрепить свое положение на востоке Украины до момента, когда на Украину придет оружие".По мнению Бондаренко, сам саммит, если он пройдет без участия РФ, не принесет мира, но он может стать поводом к тому, что Зеленский, вернувшись в Киев, заявит об отмене своего указа о запрете переговоров с Россией.Мира пока хотят не все. Нанесший 14 мая визит в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен отметил в ходе встречи с Зеленским, что Штаты ("вместе со многими другими партнерами Украины") намерены добиться того, чтобы киевский режим одержал победу на поле боя, сообщает УНИАН.Понятно, что это вряд ли случится. Но вот потери серьезно возрастут. Как заявил, ссылаясь на собственные источники, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, киевский режим уже сейчас ввел в Харьковской области план-перехват в связи с массовым бегством военнослужащих ВСУ.О том, какую стратегию и тактику проводит Генштаб РФ в ходе спецоперации на Харьковском и других направлениях, читайте в интервью Сергея Полетаева: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул
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эксклюзив, сво, украина, всу, вс рф, харьковская область, энтони блинкен, константин бондаренко, мо рф, владимир путин, владимир зеленский, харьков, вооруженные силы украины, россия
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, ВС РФ, Харьковская область, Энтони Блинкен, Константин Бондаренко, МО РФ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Харьков, Вооруженные силы Украины, Россия

"Иногда поражение лучше пирровой победы". Украинские эксперты о демографической катастрофе своей страны

05:19 16.05.2024 (обновлено: 07:44 16.05.2024)
 
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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На Украине думают над тем, не лучше ли при определенных условиях признать поражение, чем продолжать добиваться победы такой ценой, которая неизбежно сделает эту победу пирровой. И то — если она еще будет
Эксперты обсуждают трудную для ВСУ ситуацию под Харьковом, ведут споры — будет штурм города или нет? Известный украинский политолог Константин Бондаренко в эфире интернет-канала Politeka напомнил, что ВС РФ сформировали резервы и начинают вводить их в дело, а вот Украина (киевский режим. — Ред.) оказалась не совсем к этому готова.
Политолог отметил, что необходимо учитывать исторические традиции России, которая, по его словам, в любую войну вступает с большими проблемами, на первоначальном этапе "терпит поражение за поражением, потом концентрируется, сосредотачивается и начинает уже наступательные операции".
По мнению Бондаренко, 2023 год оказался переломным в этом отношении: Россия сосредоточилась, начала наступательные действия — "и теперь вопрос, сможет ли сосредоточиться Украина?"
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин давно уже сказал о необходимости создания санитарной зоны, которая не позволяла бы украинским диверсионным группам или прокси заходить на российскую территорию.
"Именно тогда уже было понятно, что будут бои в Харьковской области, в Сумской области, возможно, в Черниговской области", — сказал эксперт, добавив, что Киеву "к этому необходимо было готовиться, а не просто-напросто считать, что это очередной треп со стороны Москвы".
киев - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Вчера, 05:42
"Воровство или умышленный саботаж?!" Украинские эксперты о катастрофической ситуации на фронте и в тылуНа Украине эксперты, военные и политики обсуждают различные варианты возможного прекращения или, напротив, развития боевых действий, а также трудную для ВСУ ситуацию под Харьковом. Там продолжается наступление российских войск. Но будут ли русские штурмовать сам Харьков?
За действиями российских войск внимательно следят на Западе. "Открывая дополнительное направление для наступления, Россия почти наверняка пытается отвлечь украинские ресурсы от других участков линии фронта и создать угрозу Харькову, второму по величине городу Украины", — говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии (его цитирует "Европейская правда").
При этом британские аналитики считают маловероятным, что Россия нарастила достаточную боевую мощь для того, чтобы захватить город без привлечения дополнительных сил.
Отметим, что освобождение Харькова не обязательно будет происходить в форме кровопролитного штурма. Как заявил новоназначенный министр обороны РФ Андрей Белоусов, в ходе СВО "ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом".
При этом он специально подчеркнул, что эта победа должна быть достигнута с минимальными человеческими потерями.
А вот украинская власть сейчас должна решить для себя, что важнее для Украины — территории или люди, считает Константин Бондаренко. Он отметил, что сам понимает, — "это крамольный вопрос, но найти решение необходимо".
По словам политолога, надо ответить на вопросы, может ли Украина добиться намеченных целей (выход на границы 1991 года. — Ред.) с имеющимся у нее сейчас ресурсом, надеясь только на помощь, которую предоставят США? Можно ли гарантировать, что жертвы, которые будут принесены этим летом и этой осенью — а это будут колоссальные жертвы — оправдают себя?
Может ли украинская власть сейчас нести ответственность за демографическую ситуацию, которая сложится в стране после войны? Она катастрофическая уже сейчас, подчеркнул Бондаренко.
Он продолжил: "Иногда признать поражение или же пойти на невыгодное перемирие является большим проявлением ответственности, чем борьба до той победы, которая может стать пирровой".
Зеленский флаг украины - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
14 мая, 07:08
Зеленский станет обычным "ухилянтом". Украинские эксперты и политики о судьбе режима На Украине обсуждают события на фронте и надвигающийся политический кризис, который, впрочем, может быть и отложен. На фронте происходит наступление ВС РФ на севере Харьковской области. А внутри Украины истекают последние дни официальных полномочий президента Владимира Зеленского
Эксперт высказал предположение, что до 15 июня (день начала "саммита мира" в Швейцарии) Зеленский точно не пойдет ни на какие мирные переговоры. По его словам, поэтому "Россия как раз сегодня делает ставку не столько на то, чтобы вынудить Украину к перемирию или к миру, а на то, чтобы укрепить свое положение на востоке Украины до момента, когда на Украину придет оружие".
По мнению Бондаренко, сам саммит, если он пройдет без участия РФ, не принесет мира, но он может стать поводом к тому, что Зеленский, вернувшись в Киев, заявит об отмене своего указа о запрете переговоров с Россией.
Мира пока хотят не все. Нанесший 14 мая визит в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен отметил в ходе встречи с Зеленским, что Штаты ("вместе со многими другими партнерами Украины") намерены добиться того, чтобы киевский режим одержал победу на поле боя, сообщает УНИАН.
Понятно, что это вряд ли случится. Но вот потери серьезно возрастут. Как заявил, ссылаясь на собственные источники, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, киевский режим уже сейчас ввел в Харьковской области план-перехват в связи с массовым бегством военнослужащих ВСУ.
О том, какую стратегию и тактику проводит Генштаб РФ в ходе спецоперации на Харьковском и других направлениях, читайте в интервью Сергея Полетаева: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУВС РФХарьковская областьЭнтони БлинкенКонстантин БондаренкоМО РФВладимир ПутинВладимир ЗеленскийХарьковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
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