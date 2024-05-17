https://ukraina.ru/20240517/1055095801.html

Генерал Липовой: ВС РФ под Харьковом "отрезвит горячие головы террористов киевского режима"

Генерал Липовой: ВС РФ под Харьковом "отрезвит горячие головы террористов киевского режима" - 17.05.2024 Украина.ру

Генерал Липовой: ВС РФ под Харьковом "отрезвит горячие головы террористов киевского режима"

Дальнейшее продвижение ВС РФ на Харьковском направлении зависит от двух взаимосвязанных обстоятельств. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой

2024-05-17T04:40

2024-05-17T04:40

2024-05-17T04:40

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В частности эксперт затронул события в районе Волчанска. По его словам, наступление ВС РФ подтверждает, что Генеральный штаб и президент думают о безопасности граждан на приграничных территориях.Генерал-майор также добавил, что наступление ВС РФ "отрезвит горячие головы террористов киевского режима"."Им [ВСУ] никто не позволит безнаказанно обстреливать население России", - подчеркнул эксперт.Похожее мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко."Неделя успешных боевых действий в этом районе свидетельствует о том, что Харьков изначально не являлся целью. Цель – отодвинуть линию фронта в связи с обстрелами Белгорода, избавить от артиллерийских обстрелов то же Шебекино", - заявил Онуфриенко.Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в КупянскеО продвижении ВС РФ на Харьковском направлении в интервью изданию Украина.ру рассказал также ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов. По его мнению, Россия очевидно должна была вернуться на территории Харьковского направления.Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" СумыПродвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.Полный текст интервью Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска читайте на сайте Украина.ру.

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