Генерал Липовой: ВС РФ под Харьковом "отрезвит горячие головы террористов киевского режима" - 17.05.2024 Украина.ру
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Генерал Липовой: ВС РФ под Харьковом "отрезвит горячие головы террористов киевского режима"
Генерал Липовой: ВС РФ под Харьковом "отрезвит горячие головы террористов киевского режима" - 17.05.2024 Украина.ру
Генерал Липовой: ВС РФ под Харьковом "отрезвит горячие головы террористов киевского режима"
Дальнейшее продвижение ВС РФ на Харьковском направлении зависит от двух взаимосвязанных обстоятельств. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой
2024-05-17T04:40
2024-05-17T04:40
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В частности эксперт затронул события в районе Волчанска. По его словам, наступление ВС РФ подтверждает, что Генеральный штаб и президент думают о безопасности граждан на приграничных территориях.Генерал-майор также добавил, что наступление ВС РФ "отрезвит горячие головы террористов киевского режима"."Им [ВСУ] никто не позволит безнаказанно обстреливать население России", - подчеркнул эксперт.Похожее мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко."Неделя успешных боевых действий в этом районе свидетельствует о том, что Харьков изначально не являлся целью. Цель – отодвинуть линию фронта в связи с обстрелами Белгорода, избавить от артиллерийских обстрелов то же Шебекино", - заявил Онуфриенко.Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в КупянскеО продвижении ВС РФ на Харьковском направлении в интервью изданию Украина.ру рассказал также ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов. По его мнению, Россия очевидно должна была вернуться на территории Харьковского направления.Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" СумыПродвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.Полный текст интервью Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска читайте на сайте Украина.ру.
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вс рф, россия, украина, харьков, белгород, всу
ВС РФ, Россия, Украина, Харьков, Белгород, ВСУ

Генерал Липовой: ВС РФ под Харьковом "отрезвит горячие головы террористов киевского режима"

04:40 17.05.2024
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабота пограничного управления ФСБ России на приграничных территориях в Челябинской области
Работа пограничного управления ФСБ России на приграничных территориях в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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Дальнейшее продвижение ВС РФ на Харьковском направлении зависит от двух взаимосвязанных обстоятельств. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой
В частности эксперт затронул события в районе Волчанска. По его словам, наступление ВС РФ подтверждает, что Генеральный штаб и президент думают о безопасности граждан на приграничных территориях.
"Во-первых, все зависит от ситуации, которая сложилась в приграничных районах — наших и со стороны Украины. Во-вторых, напомню, что президент заявил о создании буферных зон в приграничных районах. Российской армии необходимо отодвинуть от наших границ силы ВСУ, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Курска и Брянска и наладить мирную жизнь там", - объяснил Сергей Липовой.
Генерал-майор также добавил, что наступление ВС РФ "отрезвит горячие головы террористов киевского режима".
"Им [ВСУ] никто не позволит безнаказанно обстреливать население России", - подчеркнул эксперт.
Похожее мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
"Неделя успешных боевых действий в этом районе свидетельствует о том, что Харьков изначально не являлся целью. Цель – отодвинуть линию фронта в связи с обстрелами Белгорода, избавить от артиллерийских обстрелов то же Шебекино", - заявил Онуфриенко.
Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске
О продвижении ВС РФ на Харьковском направлении в интервью изданию Украина.ру рассказал также ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов. По его мнению, Россия очевидно должна была вернуться на территории Харьковского направления.
Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы
Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.
В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
Полный текст интервью Сергей Липовой о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска читайте на сайте Украина.ру.
Харьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
13 мая, 12:09
"Самая надежная" линия обороны ВСУ на Харьковщине удалена от границы с РФ В Харьковской области третья линия обороны, состоящая из железобетонных укреплений, находится на "определенном расстоянии", потому как ближе ее возвести невозможно из-за непрекращающихся обстрелов ВС России. Об этом 13 мая заявил руководитель Госслужбы транспорта Минобороны Украины Александр Яковец в эфире телеканала "Интер"
 
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