https://ukraina.ru/20260825/zelenskiy-podnachil-pozdravlyavshego-trampa-1082777503.html
Зеленский подначил поздравлявшего Трампа
Зеленский подначил поздравлявшего Трампа - 25.08.2026 Украина.ру
Зеленский подначил поздравлявшего Трампа
Владимир Зеленский, благодаря президента США Дональда Трампа за поздравление, попытался задеть его темой Patriot. Об этом сообщает 25 августа РИА Новости
2026-08-25T12:57
2026-08-25T12:57
2026-08-25T12:57
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Президент США поздравил постсоветскую республику с Днем независимости и получил реакцию из Киева."Эти слова, как и звук запуска Patriot PAC-3, поднимают нам настроение <…>", — написал Зеленский в соцсети.Зеленский, благодаря таким образом Трампа, "фактически, упрекнул его в нехватке ракет для систем ПВО", отметило издание.Оно напомнило, что ранее президент США отказал киевскому режиму в ракетах для этой ЗРК. Зеленский постоянно жалуется на дефицит этих дорогостоящих боеприпасов и, при этом, хвастается успехами ВПК Украины.Ракетные комплексы Patriot - это зенитно-ракетные системы (ЗРК) американского производства, предназначенные для перехвата тактических баллистических ракет, крылатых ракет и самолетов на средних и больших высотах. Принятые на вооружение в 1984 году, они прошли несколько модернизаций (последняя — PAC-3 MSE) и состоят на вооружении более 20 стран. Каждая батарея включает радиолокационные станции AN/MPQ-65, пусковые установки с ракетами (PAC-2, PAC-3) и командный пункт. Patriot способны одновременно сопровождать до 100 целей и атаковать несколько из них на дальности до 160 км (PAC-3 против ракет) и до 70 км (PAC-2 против самолетов).В конфликтах Patriot зарекомендовали себя как эффективные, но уязвимые системы. В ходе войны в Персидском заливе (1991 год) они успешно перехватывали иракские ракеты "Скад", однако их реальная результативность позже подвергалась сомнению.В 2023–2024 годах поставленные Украине PAC-2 и PAC-3 пытались применять против российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и крылатых "Калибров", но их возможности против таких целей ограничены. Критики отмечают высокую стоимость (до $1 млрд за батарею), сложность развертывания и уязвимость РЛС. Например, в апреле 2024 года российские войска поразили украинский Patriot ракетой "Искандер", доказав, что даже эти системы требуют плотного прикрытия.Накануне в новостях: Украина создала новый мощный ВПК - ЗеленскийВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, впк, украина.ру, зрк patriot, международная политика
Новости, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ВПК, Украина.ру, ЗРК Patriot, Международная политика
Зеленский подначил поздравлявшего Трампа
Владимир Зеленский, благодаря президента США Дональда Трампа за поздравление, попытался задеть его темой Patriot. Об этом сообщает 25 августа РИА Новости
Президент США поздравил постсоветскую республику с Днем независимости и получил реакцию из Киева.
"Эти слова, как и звук запуска Patriot PAC-3, поднимают нам настроение <…>", — написал Зеленский в соцсети.
Зеленский, благодаря таким образом Трампа, "фактически, упрекнул его в нехватке ракет для систем ПВО", отметило издание.
Оно напомнило, что ранее президент США отказал киевскому режиму в ракетах для этой ЗРК. Зеленский постоянно жалуется на дефицит этих дорогостоящих боеприпасов и, при этом, хвастается успехами ВПК Украины.
Ракетные комплексы Patriot - это зенитно-ракетные системы (ЗРК) американского производства, предназначенные для перехвата тактических баллистических ракет, крылатых ракет и самолетов на средних и больших высотах. Принятые на вооружение в 1984 году, они прошли несколько модернизаций (последняя — PAC-3 MSE) и состоят на вооружении более 20 стран. Каждая батарея включает радиолокационные станции AN/MPQ-65, пусковые установки с ракетами (PAC-2, PAC-3) и командный пункт. Patriot способны одновременно сопровождать до 100 целей и атаковать несколько из них на дальности до 160 км (PAC-3 против ракет) и до 70 км (PAC-2 против самолетов).
В конфликтах Patriot зарекомендовали себя как эффективные, но уязвимые системы. В ходе войны в Персидском заливе (1991 год) они успешно перехватывали иракские ракеты "Скад", однако их реальная результативность позже подвергалась сомнению.
В 2023–2024 годах поставленные Украине PAC-2 и PAC-3 пытались применять против российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и крылатых "Калибров", но их возможности против таких целей ограничены. Критики отмечают высокую стоимость (до $1 млрд за батарею), сложность развертывания и уязвимость РЛС. Например, в апреле 2024 года российские войска поразили украинский Patriot ракетой "Искандер", доказав, что даже эти системы требуют плотного прикрытия.
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