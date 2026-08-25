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Зеленский подначил поздравлявшего Трампа

Зеленский подначил поздравлявшего Трампа - 25.08.2026 Украина.ру

Зеленский подначил поздравлявшего Трампа

Владимир Зеленский, благодаря президента США Дональда Трампа за поздравление, попытался задеть его темой Patriot. Об этом сообщает 25 августа РИА Новости

2026-08-25T12:57

2026-08-25T12:57

2026-08-25T12:57

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Президент США поздравил постсоветскую республику с Днем независимости и получил реакцию из Киева."Эти слова, как и звук запуска Patriot PAC-3, поднимают нам настроение <…>", — написал Зеленский в соцсети.Зеленский, благодаря таким образом Трампа, "фактически, упрекнул его в нехватке ракет для систем ПВО", отметило издание.Оно напомнило, что ранее президент США отказал киевскому режиму в ракетах для этой ЗРК. Зеленский постоянно жалуется на дефицит этих дорогостоящих боеприпасов и, при этом, хвастается успехами ВПК Украины.Ракетные комплексы Patriot - это зенитно-ракетные системы (ЗРК) американского производства, предназначенные для перехвата тактических баллистических ракет, крылатых ракет и самолетов на средних и больших высотах. Принятые на вооружение в 1984 году, они прошли несколько модернизаций (последняя — PAC-3 MSE) и состоят на вооружении более 20 стран. Каждая батарея включает радиолокационные станции AN/MPQ-65, пусковые установки с ракетами (PAC-2, PAC-3) и командный пункт. Patriot способны одновременно сопровождать до 100 целей и атаковать несколько из них на дальности до 160 км (PAC-3 против ракет) и до 70 км (PAC-2 против самолетов).В конфликтах Patriot зарекомендовали себя как эффективные, но уязвимые системы. В ходе войны в Персидском заливе (1991 год) они успешно перехватывали иракские ракеты "Скад", однако их реальная результативность позже подвергалась сомнению.В 2023–2024 годах поставленные Украине PAC-2 и PAC-3 пытались применять против российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и крылатых "Калибров", но их возможности против таких целей ограничены. Критики отмечают высокую стоимость (до $1 млрд за батарею), сложность развертывания и уязвимость РЛС. Например, в апреле 2024 года российские войска поразили украинский Patriot ракетой "Искандер", доказав, что даже эти системы требуют плотного прикрытия.Накануне в новостях: Украина создала новый мощный ВПК - ЗеленскийВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, впк, украина.ру, зрк patriot, международная политика