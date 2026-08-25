https://ukraina.ru/20260825/krizisnyy-menedzher-razbirayuschiysya-v-razvedke-kto-vozglavil-posolstvo-ssha-na-ukraine-i-vidimo-1082773378.html

Кризисный менеджер, разбирающийся в разведке: кто возглавил посольство США на Украине. И, видимо, надолго

Кризисный менеджер, разбирающийся в разведке: кто возглавил посольство США на Украине. И, видимо, надолго - 25.08.2026 Украина.ру

Кризисный менеджер, разбирающийся в разведке: кто возглавил посольство США на Украине. И, видимо, надолго

Какой вывод можно сделать из личности Пола Хьюстона, назначенного временным поверенным в делах США на Украине

2026-08-25T13:22

2026-08-25T13:22

2026-08-25T13:22

эксклюзив

сша

украина

киев

дональд трамп

джо байден

вооруженные силы украины

посольство

разведка

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Двадцать третьего августа к исполнению обязанностей временного поверенного в делах США на Украине приступил Пол Хьюстон. Аккурат к одному из ключевых государственных украинских праздников.На молитвенном завтраке, посвящённом 35-й годовщине независимости Украины, он заявил: "Я с нетерпением жду работы над продвижением свободы и мира как долгосрочный временный поверенный в делах США в Киеве".Что значит "долгосрочный"? Судя по всему, его загранкомандировка на Украину продлится дольше, чем это обычно бывает у временных поверенных. И если он прибыл, уже зная, что так будет, значит, сразу может планировать работу дипмиссии в долгосрочной перспективе, что называется, под себя.Раз так, то почему его не отправили в Киев сразу в статусе полноценного главы дипмиссии? Временный поверенный по дипломатическому рангу ниже посла, что зачастую трактуется как сигнал об охлаждении отношений между странами. Однако в случае с Украиной решение ставить во главе американской дипмиссии временных поверенных продиктовано прежде всего сложностью с утверждением посла. Если первого просто назначает Госдепартамент и уведомляет внешнеполитическое ведомство принимающей страны, то кандидатуру второго должны одобрить президент, спецслужбы и, наконец, после открытых слушаний – Сенат, а также требуется агреман от принимающей стороны.Положение дел в американской дипмиссии в Киеве можно описать одним словом - чехарда. За последние неполные полтора года пришёл четвёртый руководитель. В апреле 2026 года появилась новость о грядущей отставке временной поверенной Джули Дэвис. Госдепартамент объявил, что она решила уйти на пенсию и завершить свою 30-летнюю дипломатическую карьеру. Однако газета Financial Times назвала иную причину – женщина разочаровалась в своей работе из-за разногласий с президентом-республиканцем Дональдом Трампом насчёт неуклонно сокращающейся поддержки Украины. Из-за того же самого подала в отставку годом ранее, в апреле 2025-го, её предшественница - посол Бриджит Бринк, правда, она была ставленницей президента-демократа Джо Байдена, известного своей лояльностью к Киеву. Следующая временная поверенная продержалась чуть больше месяца: Сандра Аудкирк вступила в должность 17 июля 2026 года, а 23 августа её уже сменил Хьюстон.После возвращения Трампа к власти дипломатия США в целом и на Украине в частности кардинально изменилась. К весне текущего года, по сведениям Американской ассоциации дипломатической службы, карьерных дипломатов среди кандидатов на посольские должности было всего 8%, для сравнения, на первом сроке правления Трампа таковых было 57%. Кроме того, действующие и бывшие американские дипломаты отмечали высокую текучку среди специалистов по Украине: многие вышли на пенсию, оставили дипломатию или были уволены с тех пор, как Трамп вступил в должность во второй раз.В частности, в первые же часы работы 47-го президента с должности посла в Эстонии уволили Джорджа Кента, который был заместителем посла США на Украине, а позже курировал украинскую политику в качестве заместителя помощника госсекретаря.А в такой непростой с точки зрения выстраивания отношений стране, как Украина, президенту США нужен надёжный человек, который способен на месте реалистично оценивать ситуацию и контролировать её, а ещё чётко доносить до Банковой официальную позицию Соединённых Штатов, не противясь ей из-за личного несогласия с курсом Белого дома.Кадровые дипломаты - к коим относится Хьюстон - в отличие от политических ставленников способны беспрекословно выполнять поставленные задачи вне зависимости от собственных убеждений, не устраивая демаршей.Впрочем, это, конечно, не единственная причина, почему дела США на Украине долговременно доверили именно ему - опыт и знания, имеющиеся у Хьюстона, сейчас крайне необходимы как раз на украинском треке.В университете он изучал политологию, политику национальной безопасности и международную экономику.В Бюро дипломатической безопасности (подразделении Госдепартамента, отвечающем за безопасность дипслужбы как на территории страны, так и за её пределами) курировал вопросы расследований и анализа угроз. В частности, был заместителем директора круглосуточного центра сбора и распространения разведывательной информации и угроз, управления кризисными ситуациями, а в качестве директора Управления специальных расследований Службы дипломатической безопасности проводил уголовные и административные расследования для Госдепартамента.Все эти навыки позволят ему анализировать большие массивы информации, включая секретную, оценивать реальную обстановку на Украине, и навешать ему лапшу на уши в виде излюбленной Банковой мантры "Киев побеждает по всем фронтам" не получится. В том числе исходя из той информации, которую Хьюстон передаст в Вашингтон, администрация Белого дома будет формировать курс на украинском направлении. На втором президентском сроке Трамп во многом действует в обход Госдепартамента, доверяя самые чувствительные внешнеполитические задачи своим доверенным лицам, как посредничество в урегулировании конфликта на Украине – своему зятю Джареду Кушнеру и спецпосланнику Стивену Уиткоффу.Кроме того, у нового временного поверенного есть опыт, которым обладают немногие американские дипломаты (и хорошо, хочется сказать), – как руководить дипмиссией в стране, где ведутся военные действия. Дело в том, что Хьюстон работал временным поверенным в Нигере в период госпереворота и сумел обеспечить функционирование посольства в таких экстремальных условиях. На Украине дипломаты также вынуждены работать в усеченном составе и на фоне регулярных атак ВС РФ, совершаемых в ответ на удары ВСУ по территории России. Помимо этого, Хьюстон, как сказано на сайте Госдепартамента, работая за рубежом, руководил программами правоохранительной деятельности и безопасности в дипломатических представительствах США, а именно: в посольствах в Германии, Иордании, Гаити и Сербии, в постоянном представительстве США при ООН в Женеве. Так что, обладая всей полнотой информации о ситуации на Украине, в т.ч. за счёт анализа разведданных, и пониманием особенностей функционирования посольства в военное время, он определённо сможет обеспечить безопасность персонала дипмиссии в Киеве.Что ещё немаловажно в нынешней ситуации. В Нигере Хьюстон работал в критический для отношений этой страны с США период - вплоть до стратегического и военного разрыва, а ведь прежде это был важнейший региональный партнёр Вашингтона. Причиной стал тот самый госпереворот. На Украине ситуация не дошла до такой критической точки, но всё же после возвращения Трампа двусторонние отношения с Киевом, который пользовался безусловной поддержкой прежней американской администрации, испортились значительно. Раз Хьюстон смог удерживать контроль над ситуацией в экстремальных условиях в африканской стране, значит, сможет и на Украине.Таким образом, можно сделать вывод, что в Киеве Трампу нужен человек, способный здраво оценивать обстановку и обеспечить безопасность оставшегося американского дипкорпуса. И раз такой антикризисный управленец, как Хьюстон, командирован на длительный период, значит, Соединённые Штаты расценивают обстановку на Украине как стабильно опасную, требующей долгосрочного военно-аналитического менеджмента.

https://ukraina.ru/20240607/1055548202.html

https://ukraina.ru/20260615/litsemerie-ili-khitryy-rascht-deystviya-trampa-na-ukrainskom-treke-vyzyvayut-nedoumenie-dazhe-v-ssha-1080235368.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, киев, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, посольство, разведка