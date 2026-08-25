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СВО — борьба за будущее не только России, но и всего мира, заявили в Госдуме

СВО — борьба за будущее не только России, но и всего мира, заявили в Госдуме - 25.08.2026 Украина.ру

СВО — борьба за будущее не только России, но и всего мира, заявили в Госдуме

Запад не готов к прямой войне с Россией, поэтому его главным инструментом становится давление изнутри, 25 августа заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа

2026-08-25T12:55

2026-08-25T12:55

2026-08-25T12:55

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По словам парламентария, коллективный Запад использует методы экономического подрыва, раскола общества и ослабления воли к победе, чтобы добиться своих целей без прямого военного столкновения.Он отметил, что Россия и Запад сегодня переживают "момент истины": либо Россия становится суверенной и уверенной в своих силах, либо сохраняется западная гегемония, основанная на эксплуатации других стран. Парламентарий подчеркнул, что даже в советскую эпоху Россия испытывала неоколониальную зависимость через мировую финансовую систему, доллар и технологическое отставание, а экономический успех Европы во многом опирался на дешевые российские ресурсы.Сегодня, по мнению Чепы, у России есть все ресурсы для полноценного суверенитета — финансового, технологического и цифрового. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит, однако они не могут нанести России стратегическое поражение. Глава МИД Сергей Лавров также неоднократно указывал, что Запад в нарушение устава ООН использует методы шантажа и давления. Россия вместе с союзниками будет работать над преодолением этих тенденций.Чепа заключил, что специальная военная операция рассматривается как очередная отечественная война и борьба России за право оставаться собой, а от ее исхода зависит не только будущее страны и формирование многополярного мирового порядка, но и будущее человечества. "Это миссия для нашего народа, притом, в очередной раз", — резюмировал парламентарий. О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.

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новости, россия, запад, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, госдума, мид, оон