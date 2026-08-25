https://ukraina.ru/20260825/udar-po-raketam-flamingo-i-osvobozhdenie-annovki-minoborony-rasskazalo-o-novykh-uspekhakh-vs-rf-1082776255.html
Удар по ракетам "Фламинго" и освобождение Анновки: Минобороны рассказало о новых успехах ВС РФ
Удар по ракетам "Фламинго" и освобождение Анновки: Минобороны рассказало о новых успехах ВС РФ - 25.08.2026 Украина.ру
Удар по ракетам "Фламинго" и освобождение Анновки: Минобороны рассказало о новых успехах ВС РФ
Российские войска ударили по объектам, где велась подготовка и запуск украинских крылатых ракет большой дальности "Фламинго", сообщило 25 августа Министерство обороны РФ
2026-08-25T12:34
2026-08-25T12:34
2026-08-25T12:42
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По данным оборонного ведомства, в ходе масштабной операции также удалось ликвидировать крупные склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников. Кроме того, массированное огневое поражение было нанесено по пунктам временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 153 различных районах.Наряду с этим под удар попали ключевые предприятия украинского военно-промышленного комплекса, включая логистические центры, объекты транспортной, портовой и топливно-энергетической инфраструктуры, использовавшиеся для снабжения ВСУ. Параллельно российские военные добились успехов и на земле: бойцы группировки "Центр" в ходе активных наступательных действий полностью освободили населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике.Напряженная боевая работа велась и в воздушном пространстве: российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили и уничтожили 460 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо этого, зенитчики успешно ликвидировали восемь управляемых авиационных бомб и сбили пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, предотвратив новые удары по гражданским и военным объектам.О других успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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россия, донецкая народная республика, украина, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Удар по ракетам "Фламинго" и освобождение Анновки: Минобороны рассказало о новых успехах ВС РФ
12:34 25.08.2026 (обновлено: 12:42 25.08.2026)
Российские войска ударили по объектам, где велась подготовка и запуск украинских крылатых ракет большой дальности "Фламинго", сообщило 25 августа Министерство обороны РФ
По данным оборонного ведомства, в ходе масштабной операции также удалось ликвидировать крупные склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников.
Кроме того, массированное огневое поражение было нанесено по пунктам временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 153 различных районах.
Наряду с этим под удар попали ключевые предприятия украинского военно-промышленного комплекса, включая логистические центры, объекты транспортной, портовой и топливно-энергетической инфраструктуры, использовавшиеся для снабжения ВСУ.
Параллельно российские военные добились успехов и на земле: бойцы группировки "Центр" в ходе активных наступательных действий полностью освободили населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике.
Напряженная боевая работа велась и в воздушном пространстве: российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили и уничтожили 460 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Помимо этого, зенитчики успешно ликвидировали восемь управляемых авиационных бомб и сбили пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, предотвратив новые удары по гражданским и военным объектам.