Удар по ракетам "Фламинго" и освобождение Анновки: Минобороны рассказало о новых успехах ВС РФ - 25.08.2026 Украина.ру
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Удар по ракетам "Фламинго" и освобождение Анновки: Минобороны рассказало о новых успехах ВС РФ
Удар по ракетам "Фламинго" и освобождение Анновки: Минобороны рассказало о новых успехах ВС РФ - 25.08.2026 Украина.ру
Удар по ракетам "Фламинго" и освобождение Анновки: Минобороны рассказало о новых успехах ВС РФ
Российские войска ударили по объектам, где велась подготовка и запуск украинских крылатых ракет большой дальности "Фламинго", сообщило 25 августа Министерство обороны РФ
2026-08-25T12:34
2026-08-25T12:42
россия
донецкая народная республика
украина
минобороны
вооруженные силы украины
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сво
спецоперация
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По данным оборонного ведомства, в ходе масштабной операции также удалось ликвидировать крупные склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников. Кроме того, массированное огневое поражение было нанесено по пунктам временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 153 различных районах.Наряду с этим под удар попали ключевые предприятия украинского военно-промышленного комплекса, включая логистические центры, объекты транспортной, портовой и топливно-энергетической инфраструктуры, использовавшиеся для снабжения ВСУ. Параллельно российские военные добились успехов и на земле: бойцы группировки "Центр" в ходе активных наступательных действий полностью освободили населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике.Напряженная боевая работа велась и в воздушном пространстве: российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили и уничтожили 460 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо этого, зенитчики успешно ликвидировали восемь управляемых авиационных бомб и сбили пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, предотвратив новые удары по гражданским и военным объектам.О других успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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россия, донецкая народная республика, украина, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Удар по ракетам "Фламинго" и освобождение Анновки: Минобороны рассказало о новых успехах ВС РФ

12:34 25.08.2026 (обновлено: 12:42 25.08.2026)
 
© РИА Новости . Алексей МайшевВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российские войска ударили по объектам, где велась подготовка и запуск украинских крылатых ракет большой дальности "Фламинго", сообщило 25 августа Министерство обороны РФ
По данным оборонного ведомства, в ходе масштабной операции также удалось ликвидировать крупные склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников.
Кроме того, массированное огневое поражение было нанесено по пунктам временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 153 различных районах.
Наряду с этим под удар попали ключевые предприятия украинского военно-промышленного комплекса, включая логистические центры, объекты транспортной, портовой и топливно-энергетической инфраструктуры, использовавшиеся для снабжения ВСУ.
Параллельно российские военные добились успехов и на земле: бойцы группировки "Центр" в ходе активных наступательных действий полностью освободили населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике.
Напряженная боевая работа велась и в воздушном пространстве: российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили и уничтожили 460 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Помимо этого, зенитчики успешно ликвидировали восемь управляемых авиационных бомб и сбили пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, предотвратив новые удары по гражданским и военным объектам.
О других успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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