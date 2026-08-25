Операторы ВСУ "уничтожили" бригаду НАТО: почему КАЗ "Трофи" не спас танки США — Крапивник - 25.08.2026 Украина.ру
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Операторы ВСУ "уничтожили" бригаду НАТО: почему КАЗ "Трофи" не спас танки США — Крапивник
Операторы ВСУ "уничтожили" бригаду НАТО: почему КАЗ "Трофи" не спас танки США — Крапивник - 25.08.2026 Украина.ру
Операторы ВСУ "уничтожили" бригаду НАТО: почему КАЗ "Трофи" не спас танки США — Крапивник
Израильский комплекс активной защиты "Трофи", который США закупили только для одной бригады, эффективен против противотанковых ракет и гранатомётов, но не демонстрирует должной результативности против дронов-камикадзе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2026-08-25T12:21
2026-08-25T12:30
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Журналист напомнил, что на американской технике используется израильский КАЗ "Трофи", и недавно на учениях в Германии украинские операторы БПЛА "уничтожили" американскую бронетанковую бригаду, обнаружив их разведывательными дронами и поразив дронами-камикадзе.Отвечая на вопрос о слабостях противотанковой обороны США, эксперт заявил, что украинцы учатся на опыте СВО, и это создаёт риски для техники НАТО.По данным Крапивника, израильтяне в боях с "Хезболлой" потеряли около 300 танков. "Из них 100 было полностью выведено из строя, а остальные подбиты", — напомнил эксперт.По словам эксперта, украинские операторы БПЛА на учениях в Германии смогли "уничтожить" американскую бригаду. "Я вообще не удивляюсь, что украинцы их танковую бригаду "уничтожили". Впрочем, они хотя бы так учатся. А ведь для нас было бы лучше, чтобы они вообще ничему не учились", — отметил Крапивник.Эксперт подчеркнул, что США и НАТО не адаптируют свою тактику под угрозу дронов. "Как и израильтяне. Хотя уже четыре года война идёт. Они действуют так же. И результаты у них предсказуемые", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Станислав Крапивник: В России нашли способ вернуть танки на поле боя и разгромить ВСУ в маневренной войне" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале Геннадия Алехина "Прорывы российской армии, которые застали ВСУ врасплох. Главные события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.
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Операторы ВСУ "уничтожили" бригаду НАТО: почему КАЗ "Трофи" не спас танки США — Крапивник

12:21 25.08.2026 (обновлено: 12:30 25.08.2026)
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкУкраинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Денис Петров
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Израильский комплекс активной защиты "Трофи", который США закупили только для одной бригады, эффективен против противотанковых ракет и гранатомётов, но не демонстрирует должной результативности против дронов-камикадзе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Журналист напомнил, что на американской технике используется израильский КАЗ "Трофи", и недавно на учениях в Германии украинские операторы БПЛА "уничтожили" американскую бронетанковую бригаду, обнаружив их разведывательными дронами и поразив дронами-камикадзе.
Отвечая на вопрос о слабостях противотанковой обороны США, эксперт заявил, что украинцы учатся на опыте СВО, и это создаёт риски для техники НАТО.
По данным Крапивника, израильтяне в боях с "Хезболлой" потеряли около 300 танков. "Из них 100 было полностью выведено из строя, а остальные подбиты", — напомнил эксперт.
По словам эксперта, украинские операторы БПЛА на учениях в Германии смогли "уничтожить" американскую бригаду. "Я вообще не удивляюсь, что украинцы их танковую бригаду "уничтожили". Впрочем, они хотя бы так учатся. А ведь для нас было бы лучше, чтобы они вообще ничему не учились", — отметил Крапивник.
Эксперт подчеркнул, что США и НАТО не адаптируют свою тактику под угрозу дронов. "Как и израильтяне. Хотя уже четыре года война идёт. Они действуют так же. И результаты у них предсказуемые", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Станислав Крапивник: В России нашли способ вернуть танки на поле боя и разгромить ВСУ в маневренной войне" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале Геннадия Алехина "Прорывы российской армии, которые застали ВСУ врасплох. Главные события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.
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