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Россия беспокоится о своей безопасности: важнейшие заявления Пескова
Россия беспокоится о своей безопасности: важнейшие заявления Пескова - 25.08.2026 Украина.ру
Россия беспокоится о своей безопасности: важнейшие заявления Пескова
Запад продолжает проводить агрессивную политику в отношении России, которая должна обеспечивать свою безопасность и правительство работает над этим. Об этом 25 августа заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2026-08-25T13:15
2026-08-25T13:15
2026-08-25T13:15
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"Мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность", - заявил Песков в общении с прессой.Другие заявления руководителя пресс-службы Кремля: 🟦 Россия продолжает СВО при отсутствии мирных способов урегулирования и уверена в своей победе;"Могу вас заверить: мы не только рассчитываем - мы уверены в том, что эта победа будет", - подчеркнул Песков в общении с журналистами.🟦 Россия не приемлет размещение военных контингентов НАТО на Украине и эта позиция Москвы неоднократно заявлялась, оставаясь неизменной;🟦 Западные политики демонстрируют отрыв от реальности и делают воинственные русофобские заявления, в частности - президент Финляндии Александр Стубб и премьер Британии Энди Бернем."Они отличились за последние несколько дней такими воинственными заявлениями. Они хотят, чтобы война продолжалась. Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России. Это очень большой обман", - сказал Песков.🟦 Урегулирование украинской проблемы будет обсуждаться глава ми МИД РФ и Ватикана;️🟦 Пресс-службе Кремля ничего не известно о приземлившемся утром в Москве военно-транспортном самолёте США, прибывшем с военной базы Эндрюс под Вашингтоном транзитом через Ригу.Актуальное интервью: “Я думаю, это последний год войны”. Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, москва, дмитрий песков, александр стубб, сергей лавров, нато, международные отношения, международная политика, новости переговоров
Новости, Россия, Запад, Москва, Дмитрий Песков, Александр Стубб, Сергей Лавров, НАТО, международные отношения, Международная политика, новости переговоров
Россия беспокоится о своей безопасности: важнейшие заявления Пескова
Запад продолжает проводить агрессивную политику в отношении России, которая должна обеспечивать свою безопасность и правительство работает над этим. Об этом 25 августа заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
"Мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность", - заявил Песков в общении с прессой.
Другие заявления руководителя пресс-службы Кремля:
🟦 Россия продолжает СВО при отсутствии мирных способов урегулирования и уверена в своей победе;
"Могу вас заверить: мы не только рассчитываем - мы уверены в том, что эта победа будет", - подчеркнул Песков в общении с журналистами.
🟦 Россия не приемлет размещение военных контингентов НАТО на Украине и эта позиция Москвы неоднократно заявлялась, оставаясь неизменной;
🟦 Западные политики демонстрируют отрыв от реальности и делают воинственные русофобские заявления, в частности - президент Финляндии Александр Стубб и премьер Британии Энди Бернем.
"Они отличились за последние несколько дней такими воинственными заявлениями. Они хотят, чтобы война продолжалась. Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России. Это очень большой обман", - сказал Песков.
🟦 Урегулирование украинской проблемы будет обсуждаться глава ми МИД РФ и Ватикана;
️🟦 Пресс-службе Кремля ничего не известно о приземлившемся утром в Москве военно-транспортном самолёте США, прибывшем с военной базы Эндрюс под Вашингтоном транзитом через Ригу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.