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Россия беспокоится о своей безопасности: важнейшие заявления Пескова

Россия беспокоится о своей безопасности: важнейшие заявления Пескова - 25.08.2026 Украина.ру

Россия беспокоится о своей безопасности: важнейшие заявления Пескова

Запад продолжает проводить агрессивную политику в отношении России, которая должна обеспечивать свою безопасность и правительство работает над этим. Об этом 25 августа заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2026-08-25T13:15

2026-08-25T13:15

2026-08-25T13:15

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"Мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность", - заявил Песков в общении с прессой.Другие заявления руководителя пресс-службы Кремля: 🟦 Россия продолжает СВО при отсутствии мирных способов урегулирования и уверена в своей победе;"Могу вас заверить: мы не только рассчитываем - мы уверены в том, что эта победа будет", - подчеркнул Песков в общении с журналистами.🟦 Россия не приемлет размещение военных контингентов НАТО на Украине и эта позиция Москвы неоднократно заявлялась, оставаясь неизменной;🟦 Западные политики демонстрируют отрыв от реальности и делают воинственные русофобские заявления, в частности - президент Финляндии Александр Стубб и премьер Британии Энди Бернем."Они отличились за последние несколько дней такими воинственными заявлениями. Они хотят, чтобы война продолжалась. Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России. Это очень большой обман", - сказал Песков.🟦 Урегулирование украинской проблемы будет обсуждаться глава ми МИД РФ и Ватикана;️🟦 Пресс-службе Кремля ничего не известно о приземлившемся утром в Москве военно-транспортном самолёте США, прибывшем с военной базы Эндрюс под Вашингтоном транзитом через Ригу.Актуальное интервью: “Я думаю, это последний год войны”. Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, москва, дмитрий песков, александр стубб, сергей лавров, нато, международные отношения, международная политика, новости переговоров