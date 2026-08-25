"Гробовщики" в форме: стало известно, кто на самом деле жаждет похоронить Украину - 25.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260825/grobovschiki-v-forme-stalo-izvestno-kto-na-samom-dele-zhazhdet-pokhoronit-ukrainu--1082775470.html
"Гробовщики" в форме: стало известно, кто на самом деле жаждет похоронить Украину
"Гробовщики" в форме: стало известно, кто на самом деле жаждет похоронить Украину - 25.08.2026 Украина.ру
"Гробовщики" в форме: стало известно, кто на самом деле жаждет похоронить Украину
Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости заявил, что так называемая "коалиция желающих", планирующая разместить военный контингент на Украине, фактически подписывает Киеву смертный приговор
2026-08-25T12:12
2026-08-25T12:20
новости
украина
великобритания
киев
дмитрий песков
дмитрий белик
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102582/27/1025822757_0:39:1043:626_1920x0_80_0_0_ba47f2e612d6ade64e1931144ff83ff6.jpg
Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о проведении учений для подготовки контингента к переброске сразу после достижения соглашения о прекращении огня.По словам Белика, подобные агрессивные планы делают невозможным приближение мира и завершение конфликта. Он также назвал объединение "огромной похоронной командой", которая использует Украину исключительно в своих политических целях. "Все, что они делают, направлено не на созидание и восстановление Украины, а исключительно на ее смерть. Сегодня, когда страна понесла огромные потери в экономике и людских ресурсах, от нее продолжают требовать войны те, кто громче всех называют себя друзьями. "Коалиция желающих" похоронить Украину, это коалиция падальщиков", — подчеркнул Белик.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.
украина
великобритания
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102582/27/1025822757_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_9109c7d042b89fc87c39ba0ffc99f4d9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, великобритания, киев, дмитрий песков, дмитрий белик, госдума
Новости, Украина, Великобритания, Киев, Дмитрий Песков, Дмитрий Белик, Госдума

"Гробовщики" в форме: стало известно, кто на самом деле жаждет похоронить Украину

12:12 25.08.2026 (обновлено: 12:20 25.08.2026)
 
© Фото : president.gov.ua / Перейти в фотобанкЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© Фото : president.gov.ua
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости заявил, что так называемая "коалиция желающих", планирующая разместить военный контингент на Украине, фактически подписывает Киеву смертный приговор
Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о проведении учений для подготовки контингента к переброске сразу после достижения соглашения о прекращении огня.
По словам Белика, подобные агрессивные планы делают невозможным приближение мира и завершение конфликта.
"Коалиция желающих — это гробовщики Украины. Своим заявлением о вводе войск после окончания конфликта они подписали Украине смертный приговор", — сказал парламентарий.
Он также назвал объединение "огромной похоронной командой", которая использует Украину исключительно в своих политических целях.
"Все, что они делают, направлено не на созидание и восстановление Украины, а исключительно на ее смерть. Сегодня, когда страна понесла огромные потери в экономике и людских ресурсах, от нее продолжают требовать войны те, кто громче всех называют себя друзьями. "Коалиция желающих" похоронить Украину, это коалиция падальщиков", — подчеркнул Белик.
О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВеликобританияКиевДмитрий ПесковДмитрий БеликГосдума
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:00Новый "Киселев": гендиректор "Россия сегодня" возвращается на телеэкраны
12:58Воздушная тревога загнала европейских политиков в киевское убежище — СМИ
12:57Зеленский подначил поздравлявшего Трампа
12:55"Все действительно плохо": Крапивник о кризисе американской ПВО и просчетах Пентагона
12:55СВО — борьба за будущее не только России, но и всего мира, заявили в Госдуме
12:34Удар по ракетам "Фламинго" и освобождение Анновки: Минобороны рассказало о новых успехах ВС РФ
12:26ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненые и погибший
12:25Залужный рассказал, почему санкции не работают — Россия слишком умна для них
12:21Операторы ВСУ "уничтожили" бригаду НАТО: почему КАЗ "Трофи" не спас танки США — Крапивник
12:12"Гробовщики" в форме: стало известно, кто на самом деле жаждет похоронить Украину
12:07ВСУ атаковали Брянскую область - есть раненые и погибший
11:58Глава Литвы раскрыл состав военного контингента для отправки на Украину
11:50США в ООН призвали Россию и Украину прекратить удары и приступить к переговорам
11:23Хакеры рассказали о заинтересованности Польши в дронах Украины
11:20"Появилось очень много вопросов": Федорова вызвали в Раду из-за коррупционного расследования
11:05СКР расследует преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей регионов РФ
10:56Суд заключил под стражу бывшую замглавы Офиса Зеленского
10:52Зеленский: женские батальоны вместо американских Patriot
10:25Российские дроны уничтожили сухогруз с военным имуществом для ВСУ
09:58Энергетические войны: США грозят Ирану новыми санкциями, Индия и Китай конкурируют за российскую нефть
Лента новостейМолния