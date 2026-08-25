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"Гробовщики" в форме: стало известно, кто на самом деле жаждет похоронить Украину

"Гробовщики" в форме: стало известно, кто на самом деле жаждет похоронить Украину - 25.08.2026 Украина.ру

"Гробовщики" в форме: стало известно, кто на самом деле жаждет похоронить Украину

Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости заявил, что так называемая "коалиция желающих", планирующая разместить военный контингент на Украине, фактически подписывает Киеву смертный приговор

2026-08-25T12:12

2026-08-25T12:12

2026-08-25T12:20

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Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о проведении учений для подготовки контингента к переброске сразу после достижения соглашения о прекращении огня.По словам Белика, подобные агрессивные планы делают невозможным приближение мира и завершение конфликта. Он также назвал объединение "огромной похоронной командой", которая использует Украину исключительно в своих политических целях. "Все, что они делают, направлено не на созидание и восстановление Украины, а исключительно на ее смерть. Сегодня, когда страна понесла огромные потери в экономике и людских ресурсах, от нее продолжают требовать войны те, кто громче всех называют себя друзьями. "Коалиция желающих" похоронить Украину, это коалиция падальщиков", — подчеркнул Белик.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.

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новости, украина, великобритания, киев, дмитрий песков, дмитрий белик, госдума