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"Гробовщики" в форме: стало известно, кто на самом деле жаждет похоронить Украину
"Гробовщики" в форме: стало известно, кто на самом деле жаждет похоронить Украину - 25.08.2026 Украина.ру
"Гробовщики" в форме: стало известно, кто на самом деле жаждет похоронить Украину
Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости заявил, что так называемая "коалиция желающих", планирующая разместить военный контингент на Украине, фактически подписывает Киеву смертный приговор
2026-08-25T12:12
2026-08-25T12:12
2026-08-25T12:20
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Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о проведении учений для подготовки контингента к переброске сразу после достижения соглашения о прекращении огня.По словам Белика, подобные агрессивные планы делают невозможным приближение мира и завершение конфликта. Он также назвал объединение "огромной похоронной командой", которая использует Украину исключительно в своих политических целях. "Все, что они делают, направлено не на созидание и восстановление Украины, а исключительно на ее смерть. Сегодня, когда страна понесла огромные потери в экономике и людских ресурсах, от нее продолжают требовать войны те, кто громче всех называют себя друзьями. "Коалиция желающих" похоронить Украину, это коалиция падальщиков", — подчеркнул Белик.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.
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Новости, Украина, Великобритания, Киев, Дмитрий Песков, Дмитрий Белик, Госдума
"Гробовщики" в форме: стало известно, кто на самом деле жаждет похоронить Украину
12:12 25.08.2026 (обновлено: 12:20 25.08.2026)
Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости заявил, что так называемая "коалиция желающих", планирующая разместить военный контингент на Украине, фактически подписывает Киеву смертный приговор
Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о проведении учений для подготовки контингента к переброске сразу после достижения соглашения о прекращении огня.
По словам Белика, подобные агрессивные планы делают невозможным приближение мира и завершение конфликта.
"Коалиция желающих — это гробовщики Украины. Своим заявлением о вводе войск после окончания конфликта они подписали Украине смертный приговор", — сказал парламентарий.
Он также назвал объединение "огромной похоронной командой", которая использует Украину исключительно в своих политических целях.
"Все, что они делают, направлено не на созидание и восстановление Украины, а исключительно на ее смерть. Сегодня, когда страна понесла огромные потери в экономике и людских ресурсах, от нее продолжают требовать войны те, кто громче всех называют себя друзьями. "Коалиция желающих" похоронить Украину, это коалиция падальщиков", — подчеркнул Белик.