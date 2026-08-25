"Израиль в приоритете": эксперт раскрыл, кто получит военную помощь США вместо Украины - 25.08.2026 Украина.ру
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"Израиль в приоритете": эксперт раскрыл, кто получит военную помощь США вместо Украины
"Израиль в приоритете": эксперт раскрыл, кто получит военную помощь США вместо Украины - 25.08.2026 Украина.ру
"Израиль в приоритете": эксперт раскрыл, кто получит военную помощь США вместо Украины
США не могут дать Киеву много помощи — приоритетом остаётся Израиль, а восстановление повреждённых баз в странах Залива обойдётся в 200 миллиардов долларов. Денег на всё сразу у Вашингтона нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2026-08-25T14:09
2026-08-25T14:09
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Продолжая тему проблем американской армии, эксперт заявил, что финансовые и материальные ресурсы США исчерпаны, и Киеву не стоит рассчитывать на прежнюю поддержку.По словам Крапивника, у США огромные проблемы. От поддержки Украины Вашингтон не откажется, но больших объёмов помощи Киеву уже не получит, поскольку главным приоритетом для американской администрации остаётся Израиль.По словам эксперта, масштаб повреждений американских баз в странах Залива колоссален. "У них по этому поводу вышел специальный доклад: "Там 288 объектов получили частичные или полные повреждения". Это значит, что там всё полностью уничтожено, и надо это строить заново. А это обойдётся минимум в 200 миллиардов долларов. И денег таких у США просто нет", — отметил Крапивник.Эксперт подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не может нарастить производство оружия, так как компании не хотят строить новые заводы. "Государство не даёт им долгосрочные контракты и требует, чтобы они из своего кармана это строительство оплачивали. Так что он пока много обещает, но мало делает", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Станислав Крапивник: В России нашли способ вернуть танки на поле боя и разгромить ВСУ в маневренной войне" на сайте Украина.ру.Актуальный материал на эту тему: "Александр Казаков: Россия и Иран играют вторым номером, чтобы нанести глобальное поражение Западу" на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Киев, Украина, Станислав Крапивник, Дональд Трамп, Александр Казаков, Украина.ру, Главные новости, главное, Украина аналитика, Новости Украины, новости Украина ру, оружие, поддержка, Израиль

"Израиль в приоритете": эксперт раскрыл, кто получит военную помощь США вместо Украины

14:09 25.08.2026
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
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США не могут дать Киеву много помощи — приоритетом остаётся Израиль, а восстановление повреждённых баз в странах Залива обойдётся в 200 миллиардов долларов. Денег на всё сразу у Вашингтона нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Продолжая тему проблем американской армии, эксперт заявил, что финансовые и материальные ресурсы США исчерпаны, и Киеву не стоит рассчитывать на прежнюю поддержку.
По словам Крапивника, у США огромные проблемы. От поддержки Украины Вашингтон не откажется, но больших объёмов помощи Киеву уже не получит, поскольку главным приоритетом для американской администрации остаётся Израиль.
По словам эксперта, масштаб повреждений американских баз в странах Залива колоссален. "У них по этому поводу вышел специальный доклад: "Там 288 объектов получили частичные или полные повреждения". Это значит, что там всё полностью уничтожено, и надо это строить заново. А это обойдётся минимум в 200 миллиардов долларов. И денег таких у США просто нет", — отметил Крапивник.
Эксперт подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не может нарастить производство оружия, так как компании не хотят строить новые заводы.
"Государство не даёт им долгосрочные контракты и требует, чтобы они из своего кармана это строительство оплачивали. Так что он пока много обещает, но мало делает", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Станислав Крапивник: В России нашли способ вернуть танки на поле боя и разгромить ВСУ в маневренной войне" на сайте Украина.ру.
Актуальный материал на эту тему: "Александр Казаков: Россия и Иран играют вторым номером, чтобы нанести глобальное поражение Западу" на сайте Украина.ру.
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