ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненые и погибший - 25.08.2026 Украина.ру
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ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненые и погибший
ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненые и погибший - 25.08.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненые и погибший
Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом 25 августа сообщил оперштаб региона
2026-08-25T12:26
2026-08-25T12:26
новости
белгородская область
шебекино
октябрьский
вооруженные силы украины
украина.ру
спецоперация
сво
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"Один человек погиб, четверо получили ранения в результате атак ВСУ", - констатировали в оперштабе.Там сообщили, что в Грайворонском округе в селе Гора-Подол от детонации дрона погибла женщина. В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона женщина получила осколочные ранения - Скорая помощь доставляет её в областную клиническую больницу. В городе от атак ещё нескольких дронов один автомобиль повреждён и другой уничтожен. "В Белгородском округе в посёлке Октябрьский дрон ударил по автомобилю. У женщины множественные осколочные ранения ног, у мужчины, предварительно, акубаротравма", - рассказали в оперштабе.Пострадавших отправили в больницу Белгорода. Машина повреждена. Там же при детонации ещё нескольких FPV-дронов разбиты окна частного дома, посечены гараж и автомобиль. FPV-дрон атаковал многоквартирный дом в селе Ясные Зори — повреждены фасад и остекление. Такой же дрон в посёлке Пролетарский Ракитянского округа атаковал спецтехнику - мужчина получил осколочные ранения спины. Транспорт повреждён. В селе Лаптевка дроны нанесли удары по территориям двух предприятий. В итоге повреждены четыре единицы техники.Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал киевский режим немедленно прекратить удары по мирному населению после массированной атаки украинских войск на Краснодарский край, унесшей жизни троих детей.Как заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Гутерриш "глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта, в том числе на территории Российской Федерации"."Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением международного гуманитарного права", — подчеркнул Дюжаррик.Заявление Гутерриша стало очередным подтверждением того, что международное сообщество все чаще вынуждено констатировать террористическую сущность киевского режима. Украинские беспилотники, наносящие удары по мирным городам и селам, убивающие детей, не могут быть оправданы ни политическими, ни военными целями.Подробности в обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августаТем временем ВСУ атаковали на Брянскую область - есть раненые и погибшийВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, шебекино, октябрьский, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, дзен новости сво, кто, мирные жители, военные преступления, россия
Новости, Белгородская область, Шебекино, Октябрьский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, КТО, мирные жители, Военные преступления, Россия

ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненые и погибший

12:26 25.08.2026
 
© Украина.руБелгородская область
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© Украина.ру
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Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом 25 августа сообщил оперштаб региона
"Один человек погиб, четверо получили ранения в результате атак ВСУ", - констатировали в оперштабе.

Там сообщили, что в Грайворонском округе в селе Гора-Подол от детонации дрона погибла женщина.

В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона женщина получила осколочные ранения - Скорая помощь доставляет её в областную клиническую больницу. В городе от атак ещё нескольких дронов один автомобиль повреждён и другой уничтожен.

"В Белгородском округе в посёлке Октябрьский дрон ударил по автомобилю. У женщины множественные осколочные ранения ног, у мужчины, предварительно, акубаротравма", - рассказали в оперштабе.
Пострадавших отправили в больницу Белгорода. Машина повреждена.
Там же при детонации ещё нескольких FPV-дронов разбиты окна частного дома, посечены гараж и автомобиль.
FPV-дрон атаковал многоквартирный дом в селе Ясные Зори — повреждены фасад и остекление.
Такой же дрон в посёлке Пролетарский Ракитянского округа атаковал спецтехнику - мужчина получил осколочные ранения спины. Транспорт повреждён.
В селе Лаптевка дроны нанесли удары по территориям двух предприятий. В итоге повреждены четыре единицы техники.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал киевский режим немедленно прекратить удары по мирному населению после массированной атаки украинских войск на Краснодарский край, унесшей жизни троих детей.
Как заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Гутерриш "глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта, в том числе на территории Российской Федерации".
"Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением международного гуманитарного права", — подчеркнул Дюжаррик.
Заявление Гутерриша стало очередным подтверждением того, что международное сообщество все чаще вынуждено констатировать террористическую сущность киевского режима. Украинские беспилотники, наносящие удары по мирным городам и селам, убивающие детей, не могут быть оправданы ни политическими, ни военными целями.
Подробности в обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа
Тем временем ВСУ атаковали на Брянскую область - есть раненые и погибший
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