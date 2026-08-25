https://ukraina.ru/20260825/vsu-atakovali-na-bryanskuyu-oblast---est-ranenye-i-pogibshiy-1082775065.html

ВСУ атаковали Брянскую область - есть раненые и погибший

ВСУ атаковали Брянскую область - есть раненые и погибший - 25.08.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали Брянскую область - есть раненые и погибший

Дроны украинской армии атаковали Брянскую область, есть жертвы среди мирных жителей. Об этом 24 августа сообщил сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук

2026-08-25T12:07

2026-08-25T12:07

2026-08-25T12:21

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"Варварские атаки ВСУ на мирных жителей", - констатировал глава региона.Он сообщил, что дрон-камикадзе попал в жилой дом в селе Демьянки Стародубского района. В результате погиб хозяин.Ковальчук выразил соболезнования и заверил, что семье будет оказана необходимая помощь и поддержка. Также он отметил, что ранена местная жительница - она госпитализирована."В селе Сопычи Погарского районе взрывом беспилотника травмирован мужчина", - сообщил также глава региона.С множественными осколочными ранениями пострадавшего доставили в больницу, сказано в публикации телеграм-канала врио губернатора.Вооруженные силы Украины ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации.В ответ на агрессивные действия киевского режима Вооруженные силы России регулярно наносят массированные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что удары наносятся исключительно по военным объектам: местам дислокации личного состава и техники ВСУ, центрам управления, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, задействованным в производстве и ремонте вооружений и военной техники.Актуальное интервью: “Я думаю, это последний год войны”. Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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