Правительства ЕС опасаются последствий конфискации активов России - 25.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260825/pravitelstva-es-opasayutsya-posledstviy-konfiskatsii-aktivov-rossii-1082778289.html
Правительства ЕС опасаются последствий конфискации активов России
Правительства ЕС опасаются последствий конфискации активов России - 25.08.2026 Украина.ру
Правительства ЕС опасаются последствий конфискации активов России
Политики ЕС опасаются последствий присвоения российской собственности, будучи не в состоянии наполнить бюджет киевского режима своей солидарностью. Об этом 25 августа сообщило издание Euractiv
2026-08-25T13:59
2026-08-25T13:59
новости
россия
ес
украина
киев
владимир зеленский
еврокомиссия
euroclear
замороженные активы
финансовая помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102216/11/1022161125_0:289:2757:1840_1920x0_80_0_0_a2287356666f374dcf70eefc64d39a22.jpg
Владимир Зеленский принял на днях представителей государств из коалиции желающих ввести войска на Украину и снова попросил о помощи - деньгами и средствами ПВО, сказано в публикации.Там отмечено, что во время этого мероприятия 24 августа в Киеве "Россия, по всей видимости, опасалась ударов по прибывшим лидерам"."Киеву срочно нужны деньги. Зеленский заявил, что Украина столкнулась с дефицитом в 23,5 миллиарда евро в дополнение к финансированию ЕС, которое ей уже положено, и призвал Брюссель ускорить выплату следующего транша из кредита в размере 90 миллиардов евро", - констатировало издание.Оно напомнило, что Еврокомиссия в понедельник выделила 6,1 миллиарда евро. Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что принял к сведению просьбу Зеленского ускорить выделение второго транша.Потребности киевского режима растут и в ЕС, отметило издание, снов присматриваются к примерно 200 миллиардам евро "замороженных" российских суверенных активов, хранящихся в Европе. Большая часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. "Некоторые страны подняли этот вопрос на встрече Коалиции желающих в понедельник, - обратило внимание издание. - Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что намерена вновь поднять этот вопрос в преддверии 2027 года". Мальмер заявила, что она очень расстроена тем, что поддержка киевскому режиму "сокращается, и страны склонны ссылаться на кредит ЕС". Она уверена, что если Зеленскому дать больше ресурсов, то Россия будет побеждена.Бельгия названа в публикации главным препятствием для окончательного решения вопроса конфискации российских активов. Министр иностранных дел королевства Максим Прево неделей ранее посетил Киев и повторил, что его страна не может быть оставлена ​​наедине с риском возврата средств России, если Москва успешно оспорит такие деяния в суде.По информации издания, сейчас "мало признаков того, что этот вопрос скоро снова будет обсуждаться в Брюсселе"."Препятствия и оговорки со стороны ряда государств-членов не изменились", - процитировало оно анонимного "высокопоставленного чиновника" Евросоюза.Зеленский постоянно просит на Западе деньги и оружие, жалуясь на малообеспеченность ВСУ в том числе боеприпасами. По его словам, дефицит бюджета Минобороны Украины составляет $27 млрд из-за сверхплановых расходов на закупки вооружений и выплат денежного довольствия военнослужащим.В Москве называют украденными у России деньги, которые в западные политики называют "замороженными" или "заблокированными" российскими активами. На разворовывание российской собственности на Западе прямо указывали глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица.Ранее на эту тему: Киевскому режиму помогли на 220,3 млрд евро с начала СВО - Совет ЕСТем временем, 25 августа Кремль подтвердил намерение победить в СВО при отсутствии реальных перспектив для переговоров о мире. Подробности в публикации Россия беспокоится о своей безопасности: важнейшие заявления ПесковаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102216/11/1022161125_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_49057f2ca11942c7e4fade0ba9bd5ef3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ес, украина, киев, владимир зеленский, еврокомиссия, euroclear, замороженные активы, финансовая помощь, сергей лавров
Новости, Россия, ЕС, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Euroclear, замороженные активы, финансовая помощь, Сергей Лавров

Правительства ЕС опасаются последствий конфискации активов России

13:59 25.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Политики ЕС опасаются последствий присвоения российской собственности, будучи не в состоянии наполнить бюджет киевского режима своей солидарностью. Об этом 25 августа сообщило издание Euractiv
Владимир Зеленский принял на днях представителей государств из коалиции желающих ввести войска на Украину и снова попросил о помощи - деньгами и средствами ПВО, сказано в публикации.
Там отмечено, что во время этого мероприятия 24 августа в Киеве "Россия, по всей видимости, опасалась ударов по прибывшим лидерам".
"Киеву срочно нужны деньги. Зеленский заявил, что Украина столкнулась с дефицитом в 23,5 миллиарда евро в дополнение к финансированию ЕС, которое ей уже положено, и призвал Брюссель ускорить выплату следующего транша из кредита в размере 90 миллиардов евро", - констатировало издание.
Оно напомнило, что Еврокомиссия в понедельник выделила 6,1 миллиарда евро. Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что принял к сведению просьбу Зеленского ускорить выделение второго транша.
Потребности киевского режима растут и в ЕС, отметило издание, снов присматриваются к примерно 200 миллиардам евро "замороженных" российских суверенных активов, хранящихся в Европе. Большая часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear.
"Некоторые страны подняли этот вопрос на встрече Коалиции желающих в понедельник, - обратило внимание издание. - Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что намерена вновь поднять этот вопрос в преддверии 2027 года".
Мальмер заявила, что она очень расстроена тем, что поддержка киевскому режиму "сокращается, и страны склонны ссылаться на кредит ЕС". Она уверена, что если Зеленскому дать больше ресурсов, то Россия будет побеждена.
Бельгия названа в публикации главным препятствием для окончательного решения вопроса конфискации российских активов. Министр иностранных дел королевства Максим Прево неделей ранее посетил Киев и повторил, что его страна не может быть оставлена ​​наедине с риском возврата средств России, если Москва успешно оспорит такие деяния в суде.
По информации издания, сейчас "мало признаков того, что этот вопрос скоро снова будет обсуждаться в Брюсселе".
"Препятствия и оговорки со стороны ряда государств-членов не изменились", - процитировало оно анонимного "высокопоставленного чиновника" Евросоюза.
Зеленский постоянно просит на Западе деньги и оружие, жалуясь на малообеспеченность ВСУ в том числе боеприпасами. По его словам, дефицит бюджета Минобороны Украины составляет $27 млрд из-за сверхплановых расходов на закупки вооружений и выплат денежного довольствия военнослужащим.
В Москве называют украденными у России деньги, которые в западные политики называют "замороженными" или "заблокированными" российскими активами. На разворовывание российской собственности на Западе прямо указывали глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица.
Ранее на эту тему: Киевскому режиму помогли на 220,3 млрд евро с начала СВО - Совет ЕС
Тем временем, 25 августа Кремль подтвердил намерение победить в СВО при отсутствии реальных перспектив для переговоров о мире. Подробности в публикации Россия беспокоится о своей безопасности: важнейшие заявления Пескова
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЕСУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЕврокомиссияEuroclearзамороженные активыфинансовая помощьСергей Лавров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:42"Ведет дело к уничтожению УПЦ": Лавров обсудил с представителем Ватикана преступления Киева
14:39Беднарский: КАЗ на БМП защитит логистику от дронов и повысит выживаемость экипажей
14:38Запад не смог обеспечить военные расходы Украины - пресса ЕС
14:10Не хотят повторять судьбу Украины. Южная Корея сильно огорчила Зеленского
14:09"Израиль в приоритете": эксперт раскрыл, кто получит военную помощь США вместо Украины
14:0525 августа 2026 года, утренний эфир
13:59Правительства ЕС опасаются последствий конфискации активов России
13:59Налогов украинцев уже не хватает на ВСУ: в Раде признали критический дефицит бюджета
13:37Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих" по Украине
13:22Кризисный менеджер, разбирающийся в разведке: кто возглавил посольство США на Украине. И, видимо, надолго
13:15Россия беспокоится о своей безопасности: важнейшие заявления Пескова
13:00Новый "Киселев": гендиректор "Россия сегодня" возвращается на телеэкраны
12:58Воздушная тревога загнала европейских политиков в киевское убежище — СМИ
12:57Зеленский подначил поздравлявшего Трампа
12:55"Все действительно плохо": Крапивник о кризисе американской ПВО и просчетах Пентагона
12:55СВО — борьба за будущее не только России, но и всего мира, заявили в Госдуме
12:34Удар по ракетам "Фламинго" и освобождение Анновки: Минобороны рассказало о новых успехах ВС РФ
12:26ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненые и погибший
12:25Залужный рассказал, почему санкции не работают — Россия слишком умна для них
12:21Операторы ВСУ "уничтожили" бригаду НАТО: почему КАЗ "Трофи" не спас танки США — Крапивник
Лента новостейМолния