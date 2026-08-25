https://ukraina.ru/20260825/pravitelstva-es-opasayutsya-posledstviy-konfiskatsii-aktivov-rossii-1082778289.html

Правительства ЕС опасаются последствий конфискации активов России

Правительства ЕС опасаются последствий конфискации активов России - 25.08.2026 Украина.ру

Правительства ЕС опасаются последствий конфискации активов России

Политики ЕС опасаются последствий присвоения российской собственности, будучи не в состоянии наполнить бюджет киевского режима своей солидарностью. Об этом 25 августа сообщило издание Euractiv

2026-08-25T13:59

2026-08-25T13:59

2026-08-25T13:59

новости

россия

ес

украина

киев

владимир зеленский

еврокомиссия

euroclear

замороженные активы

финансовая помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102216/11/1022161125_0:289:2757:1840_1920x0_80_0_0_a2287356666f374dcf70eefc64d39a22.jpg

Владимир Зеленский принял на днях представителей государств из коалиции желающих ввести войска на Украину и снова попросил о помощи - деньгами и средствами ПВО, сказано в публикации.Там отмечено, что во время этого мероприятия 24 августа в Киеве "Россия, по всей видимости, опасалась ударов по прибывшим лидерам"."Киеву срочно нужны деньги. Зеленский заявил, что Украина столкнулась с дефицитом в 23,5 миллиарда евро в дополнение к финансированию ЕС, которое ей уже положено, и призвал Брюссель ускорить выплату следующего транша из кредита в размере 90 миллиардов евро", - констатировало издание.Оно напомнило, что Еврокомиссия в понедельник выделила 6,1 миллиарда евро. Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что принял к сведению просьбу Зеленского ускорить выделение второго транша.Потребности киевского режима растут и в ЕС, отметило издание, снов присматриваются к примерно 200 миллиардам евро "замороженных" российских суверенных активов, хранящихся в Европе. Большая часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. "Некоторые страны подняли этот вопрос на встрече Коалиции желающих в понедельник, - обратило внимание издание. - Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что намерена вновь поднять этот вопрос в преддверии 2027 года". Мальмер заявила, что она очень расстроена тем, что поддержка киевскому режиму "сокращается, и страны склонны ссылаться на кредит ЕС". Она уверена, что если Зеленскому дать больше ресурсов, то Россия будет побеждена.Бельгия названа в публикации главным препятствием для окончательного решения вопроса конфискации российских активов. Министр иностранных дел королевства Максим Прево неделей ранее посетил Киев и повторил, что его страна не может быть оставлена ​​наедине с риском возврата средств России, если Москва успешно оспорит такие деяния в суде.По информации издания, сейчас "мало признаков того, что этот вопрос скоро снова будет обсуждаться в Брюсселе"."Препятствия и оговорки со стороны ряда государств-членов не изменились", - процитировало оно анонимного "высокопоставленного чиновника" Евросоюза.Зеленский постоянно просит на Западе деньги и оружие, жалуясь на малообеспеченность ВСУ в том числе боеприпасами. По его словам, дефицит бюджета Минобороны Украины составляет $27 млрд из-за сверхплановых расходов на закупки вооружений и выплат денежного довольствия военнослужащим.В Москве называют украденными у России деньги, которые в западные политики называют "замороженными" или "заблокированными" российскими активами. На разворовывание российской собственности на Западе прямо указывали глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица.Ранее на эту тему: Киевскому режиму помогли на 220,3 млрд евро с начала СВО - Совет ЕСТем временем, 25 августа Кремль подтвердил намерение победить в СВО при отсутствии реальных перспектив для переговоров о мире. Подробности в публикации Россия беспокоится о своей безопасности: важнейшие заявления ПесковаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ес, украина, киев, владимир зеленский, еврокомиссия, euroclear, замороженные активы, финансовая помощь, сергей лавров