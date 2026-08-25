https://ukraina.ru/20260825/pravitelstva-es-opasayutsya-posledstviy-konfiskatsii-aktivov-rossii-1082778289.html
Правительства ЕС опасаются последствий конфискации активов России
Правительства ЕС опасаются последствий конфискации активов России - 25.08.2026 Украина.ру
Правительства ЕС опасаются последствий конфискации активов России
Политики ЕС опасаются последствий присвоения российской собственности, будучи не в состоянии наполнить бюджет киевского режима своей солидарностью. Об этом 25 августа сообщило издание Euractiv
2026-08-25T13:59
2026-08-25T13:59
2026-08-25T13:59
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украина
киев
владимир зеленский
еврокомиссия
euroclear
замороженные активы
финансовая помощь
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Владимир Зеленский принял на днях представителей государств из коалиции желающих ввести войска на Украину и снова попросил о помощи - деньгами и средствами ПВО, сказано в публикации.Там отмечено, что во время этого мероприятия 24 августа в Киеве "Россия, по всей видимости, опасалась ударов по прибывшим лидерам"."Киеву срочно нужны деньги. Зеленский заявил, что Украина столкнулась с дефицитом в 23,5 миллиарда евро в дополнение к финансированию ЕС, которое ей уже положено, и призвал Брюссель ускорить выплату следующего транша из кредита в размере 90 миллиардов евро", - констатировало издание.Оно напомнило, что Еврокомиссия в понедельник выделила 6,1 миллиарда евро. Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что принял к сведению просьбу Зеленского ускорить выделение второго транша.Потребности киевского режима растут и в ЕС, отметило издание, снов присматриваются к примерно 200 миллиардам евро "замороженных" российских суверенных активов, хранящихся в Европе. Большая часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. "Некоторые страны подняли этот вопрос на встрече Коалиции желающих в понедельник, - обратило внимание издание. - Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что намерена вновь поднять этот вопрос в преддверии 2027 года". Мальмер заявила, что она очень расстроена тем, что поддержка киевскому режиму "сокращается, и страны склонны ссылаться на кредит ЕС". Она уверена, что если Зеленскому дать больше ресурсов, то Россия будет побеждена.Бельгия названа в публикации главным препятствием для окончательного решения вопроса конфискации российских активов. Министр иностранных дел королевства Максим Прево неделей ранее посетил Киев и повторил, что его страна не может быть оставлена наедине с риском возврата средств России, если Москва успешно оспорит такие деяния в суде.По информации издания, сейчас "мало признаков того, что этот вопрос скоро снова будет обсуждаться в Брюсселе"."Препятствия и оговорки со стороны ряда государств-членов не изменились", - процитировало оно анонимного "высокопоставленного чиновника" Евросоюза.Зеленский постоянно просит на Западе деньги и оружие, жалуясь на малообеспеченность ВСУ в том числе боеприпасами. По его словам, дефицит бюджета Минобороны Украины составляет $27 млрд из-за сверхплановых расходов на закупки вооружений и выплат денежного довольствия военнослужащим.В Москве называют украденными у России деньги, которые в западные политики называют "замороженными" или "заблокированными" российскими активами. На разворовывание российской собственности на Западе прямо указывали глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица.Ранее на эту тему: Киевскому режиму помогли на 220,3 млрд евро с начала СВО - Совет ЕСТем временем, 25 августа Кремль подтвердил намерение победить в СВО при отсутствии реальных перспектив для переговоров о мире. Подробности в публикации Россия беспокоится о своей безопасности: важнейшие заявления ПесковаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ес, украина, киев, владимир зеленский, еврокомиссия, euroclear, замороженные активы, финансовая помощь, сергей лавров
Новости, Россия, ЕС, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Euroclear, замороженные активы, финансовая помощь, Сергей Лавров
Правительства ЕС опасаются последствий конфискации активов России
Политики ЕС опасаются последствий присвоения российской собственности, будучи не в состоянии наполнить бюджет киевского режима своей солидарностью. Об этом 25 августа сообщило издание Euractiv
Владимир Зеленский принял на днях представителей государств из коалиции желающих ввести войска на Украину и снова попросил о помощи - деньгами и средствами ПВО, сказано в публикации.
Там отмечено, что во время этого мероприятия 24 августа в Киеве "Россия, по всей видимости, опасалась ударов по прибывшим лидерам".
"Киеву срочно нужны деньги. Зеленский заявил, что Украина столкнулась с дефицитом в 23,5 миллиарда евро в дополнение к финансированию ЕС, которое ей уже положено, и призвал Брюссель ускорить выплату следующего транша из кредита в размере 90 миллиардов евро", - констатировало издание.
Оно напомнило, что Еврокомиссия в понедельник выделила 6,1 миллиарда евро. Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что принял к сведению просьбу Зеленского ускорить выделение второго транша.
Потребности киевского режима растут и в ЕС, отметило издание, снов присматриваются к примерно 200 миллиардам евро "замороженных" российских суверенных активов, хранящихся в Европе. Большая часть этих средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear.
"Некоторые страны подняли этот вопрос на встрече Коалиции желающих в понедельник, - обратило внимание издание. - Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что намерена вновь поднять этот вопрос в преддверии 2027 года".
Мальмер заявила, что она очень расстроена тем, что поддержка киевскому режиму "сокращается, и страны склонны ссылаться на кредит ЕС". Она уверена, что если Зеленскому дать больше ресурсов, то Россия будет побеждена.
Бельгия названа в публикации главным препятствием для окончательного решения вопроса конфискации российских активов. Министр иностранных дел королевства Максим Прево неделей ранее посетил Киев и повторил, что его страна не может быть оставлена наедине с риском возврата средств России, если Москва успешно оспорит такие деяния в суде.
По информации издания, сейчас "мало признаков того, что этот вопрос скоро снова будет обсуждаться в Брюсселе".
"Препятствия и оговорки со стороны ряда государств-членов не изменились", - процитировало оно анонимного "высокопоставленного чиновника" Евросоюза.
Зеленский постоянно просит на Западе деньги и оружие, жалуясь на малообеспеченность ВСУ в том числе боеприпасами. По его словам, дефицит бюджета Минобороны Украины составляет $27 млрд из-за сверхплановых расходов на закупки вооружений и выплат денежного довольствия военнослужащим.
В Москве называют украденными у России деньги, которые в западные политики называют "замороженными" или "заблокированными" российскими активами. На разворовывание российской собственности на Западе прямо указывали глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица.
Тем временем, 25 августа Кремль подтвердил намерение победить в СВО при отсутствии реальных перспектив для переговоров о мире. Подробности в публикации Россия беспокоится о своей безопасности: важнейшие заявления Пескова
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