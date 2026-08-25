Новый "Киселев": гендиректор "Россия сегодня" возвращается на телеэкраны - 25.08.2026 Украина.ру
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Новый "Киселев": гендиректор "Россия сегодня" возвращается на телеэкраны
Новый "Киселев": гендиректор "Россия сегодня" возвращается на телеэкраны - 25.08.2026 Украина.ру
Новый "Киселев": гендиректор "Россия сегодня" возвращается на телеэкраны
Телеведущий, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев анонсировал новый авторский проект на телеканале "Россия 1"
2026-08-25T13:00
2026-08-25T13:00
эксклюзив
украина
дмитрий киселев
россия
тв
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Новая передача так и называется – "Киселев".Впервые автор рассказал о своей идее в своем телеграм-канале 20 августа. Этот пост – первый в его телеграм-канале с 2023 года."В этот отпуск, в Подмосковье, все время думаю о своем новом проекте", - рассказал он.Спустя четыре дня Киселев сообщил, что покидает "Вести недели" - одну из самых рейтинговых информационно-аналитических программ на российском телевидении. Его место займет Евгений Попов. Именно он на время отпуска Киселева вел большие воскресные "Вести".Он добавил, что премьера его новой программы состоится 6 сентября в 22:00, она будет выходить каждое воскресенье."Счастливая возможность обращаться к моим верным телезрителям сохраняется", - отметил Киселев.В этот же день на сайте ИС "Вести" был обнародован анонс программы "Киселев"."Понимать, что происходит и что реально за этим стоит, сегодня уже роскошь. Поделимся соображениями. Скоро", - рассказал автор передачи в опубликованном ролике.Отмечается, что передача будет посвящена авторскому взгляду на самые важные события в стране и мире.Киселев был бессменным ведущим "Вестей недели" с 2012 года. За это время программа дважды (в 2015 и 2017 гг.) получала премию ТЭФИ как лучшая информационно-аналитическая передача.В своих программах ведущий часто поднимал тему Украины – госпереворот на Майдане, так называемая антитеррористическая операция в Донбассе, затем – тему российской специальной военной операции.За свою позицию Киселев был включен во всевозможные западные санкционные списки: с 2014 года – в европейские, а с 2024-го – в американские.Разумеется, позиция журналиста по Украине не могла не вызвать бурную реакцию в Киеве. Как итог – несколько уголовных дел, подозрений и заочных обвинений."Это продолжение фантазий, в которых живут нацики у власти в Киеве. Я не могу отвязаться от мысли, что для украинских нациков все более характерно мышление африканской религии вуду. Такие обвинения СБУ — это кошмарный сон", - комментировал это Киселев еще в 2014 году.Тогда он также подчеркнул, что "с такими правителями Украину ждет тяжелое будущее". Как понятно сегодня, данные слова Киселева оказались пророческими.
https://ukraina.ru/20260706/pobezhdat-i-bez-variantov-kiselev-o-missii-segodnyashnego-pokoleniya-1081098758.html
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Павел Котов
Павел Котов
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, дмитрий киселев, россия, тв
Эксклюзив, Украина, Дмитрий Киселев, Россия, ТВ

Новый "Киселев": гендиректор "Россия сегодня" возвращается на телеэкраны

13:00 25.08.2026
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Телеведущий, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев анонсировал новый авторский проект на телеканале "Россия 1"
Новая передача так и называется – "Киселев".
Впервые автор рассказал о своей идее в своем телеграм-канале 20 августа. Этот пост – первый в его телеграм-канале с 2023 года.
"В этот отпуск, в Подмосковье, все время думаю о своем новом проекте", - рассказал он.
Спустя четыре дня Киселев сообщил, что покидает "Вести недели" - одну из самых рейтинговых информационно-аналитических программ на российском телевидении. Его место займет Евгений Попов. Именно он на время отпуска Киселева вел большие воскресные "Вести".
"Вести недели" — нежный организм и в то же время большой творческий и гражданский вызов. Уверен, что с новым ведущим программа обретет новую энергию и новые краски. Успеха!", - написал Киселев.
Он добавил, что премьера его новой программы состоится 6 сентября в 22:00, она будет выходить каждое воскресенье.
"Счастливая возможность обращаться к моим верным телезрителям сохраняется", - отметил Киселев.
В этот же день на сайте ИС "Вести" был обнародован анонс программы "Киселев".
"Понимать, что происходит и что реально за этим стоит, сегодня уже роскошь. Поделимся соображениями. Скоро", - рассказал автор передачи в опубликованном ролике.
Отмечается, что передача будет посвящена авторскому взгляду на самые важные события в стране и мире.
Киселев был бессменным ведущим "Вестей недели" с 2012 года. За это время программа дважды (в 2015 и 2017 гг.) получала премию ТЭФИ как лучшая информационно-аналитическая передача.
В своих программах ведущий часто поднимал тему Украины – госпереворот на Майдане, так называемая антитеррористическая операция в Донбассе, затем – тему российской специальной военной операции.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
6 июля, 13:17
"Побеждать. И без вариантов": Киселев о миссии сегодняшнего поколенияРоссия всегда выигрывала самые главные свои войны. Нынешнему поколению нужно победить, чтобы спасти страну, которую хотят уничтожить ее противники. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
За свою позицию Киселев был включен во всевозможные западные санкционные списки: с 2014 года – в европейские, а с 2024-го – в американские.
Разумеется, позиция журналиста по Украине не могла не вызвать бурную реакцию в Киеве. Как итог – несколько уголовных дел, подозрений и заочных обвинений.
"Это продолжение фантазий, в которых живут нацики у власти в Киеве. Я не могу отвязаться от мысли, что для украинских нациков все более характерно мышление африканской религии вуду. Такие обвинения СБУ — это кошмарный сон", - комментировал это Киселев еще в 2014 году.
Тогда он также подчеркнул, что "с такими правителями Украину ждет тяжелое будущее". Как понятно сегодня, данные слова Киселева оказались пророческими.
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