https://ukraina.ru/20260825/novyy-kiselev-gendirektor-rossiya-segodnya-vozvraschaetsya-na-teleekrany-1082776580.html

Новый "Киселев": гендиректор "Россия сегодня" возвращается на телеэкраны

Новый "Киселев": гендиректор "Россия сегодня" возвращается на телеэкраны - 25.08.2026 Украина.ру

Новый "Киселев": гендиректор "Россия сегодня" возвращается на телеэкраны

Телеведущий, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев анонсировал новый авторский проект на телеканале "Россия 1"

2026-08-25T13:00

2026-08-25T13:00

2026-08-25T13:00

эксклюзив

украина

дмитрий киселев

россия

тв

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Новая передача так и называется – "Киселев".Впервые автор рассказал о своей идее в своем телеграм-канале 20 августа. Этот пост – первый в его телеграм-канале с 2023 года."В этот отпуск, в Подмосковье, все время думаю о своем новом проекте", - рассказал он.Спустя четыре дня Киселев сообщил, что покидает "Вести недели" - одну из самых рейтинговых информационно-аналитических программ на российском телевидении. Его место займет Евгений Попов. Именно он на время отпуска Киселева вел большие воскресные "Вести".Он добавил, что премьера его новой программы состоится 6 сентября в 22:00, она будет выходить каждое воскресенье."Счастливая возможность обращаться к моим верным телезрителям сохраняется", - отметил Киселев.В этот же день на сайте ИС "Вести" был обнародован анонс программы "Киселев"."Понимать, что происходит и что реально за этим стоит, сегодня уже роскошь. Поделимся соображениями. Скоро", - рассказал автор передачи в опубликованном ролике.Отмечается, что передача будет посвящена авторскому взгляду на самые важные события в стране и мире.Киселев был бессменным ведущим "Вестей недели" с 2012 года. За это время программа дважды (в 2015 и 2017 гг.) получала премию ТЭФИ как лучшая информационно-аналитическая передача.В своих программах ведущий часто поднимал тему Украины – госпереворот на Майдане, так называемая антитеррористическая операция в Донбассе, затем – тему российской специальной военной операции.За свою позицию Киселев был включен во всевозможные западные санкционные списки: с 2014 года – в европейские, а с 2024-го – в американские.Разумеется, позиция журналиста по Украине не могла не вызвать бурную реакцию в Киеве. Как итог – несколько уголовных дел, подозрений и заочных обвинений."Это продолжение фантазий, в которых живут нацики у власти в Киеве. Я не могу отвязаться от мысли, что для украинских нациков все более характерно мышление африканской религии вуду. Такие обвинения СБУ — это кошмарный сон", - комментировал это Киселев еще в 2014 году.Тогда он также подчеркнул, что "с такими правителями Украину ждет тяжелое будущее". Как понятно сегодня, данные слова Киселева оказались пророческими.

https://ukraina.ru/20260706/pobezhdat-i-bez-variantov-kiselev-o-missii-segodnyashnego-pokoleniya-1081098758.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, дмитрий киселев, россия, тв