Воздушная тревога загнала европейских политиков в киевское убежище — СМИ - 25.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260825/vozdushnaya-trevoga-zagnala-evropeyskikh-politikov-v-kievskoe-ubezhische--smi-1082777675.html
Воздушная тревога загнала европейских политиков в киевское убежище — СМИ
Воздушная тревога загнала европейских политиков в киевское убежище — СМИ - 25.08.2026 Украина.ру
Воздушная тревога загнала европейских политиков в киевское убежище — СМИ
Председатель Европейского совета Антониу Кошта и президент Финляндии Александр Стубб в понедельник были экстренно эвакуированы в бомбоубежище из-за сирен воздушной тревоги в Киеве, сообщает итальянское информационное агентство Ansa
2026-08-25T12:58
2026-08-25T12:59
новости
киев
финляндия
евросовет
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069448244_0:142:1923:1225_1920x0_80_0_0_9a4836dd4da6341c5554a44462803bfc.jpg
Политики приехали в украинскую столицу для участия в официальных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня независимости страны. Но торжественную программу пришлось прервать сразу после объявления об угрозе с воздуха.Впрочем вынужденная изоляция европейских гостей продлилась недолго, так как вскоре сигнал тревоги был официально отменен, и политики смогли покинуть укрытие.В этот же день в Киев с визитами прибыли и другие высокопоставленные западные чиновники, среди которых премьер-министр Великобритании Энди Бернем, глава правительства Люксембурга Люк Фриден, а также президенты Эстонии Алар Карис и Молдавии Майя Санду. Однако в материале итальянского агентства не уточняется, коснулась ли экстренная эвакуация в защитные сооружения остальных иностранных делегаций.Подробнее о визите политиков - в материале Кошта в Киеве: глава Евросовета обсудит новые шаги по затягиванию конфликта на сайте Украина.ру.
киев
финляндия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069448244_174:0:1865:1268_1920x0_80_0_0_08e634fb61107ccd2395c040c894eba4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, финляндия, евросовет, украина.ру
Новости, Киев, Финляндия, евросовет, Украина.ру

Воздушная тревога загнала европейских политиков в киевское убежище — СМИ

12:58 25.08.2026 (обновлено: 12:59 25.08.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Председатель Европейского совета Антониу Кошта и президент Финляндии Александр Стубб в понедельник были экстренно эвакуированы в бомбоубежище из-за сирен воздушной тревоги в Киеве, сообщает итальянское информационное агентство Ansa
Политики приехали в украинскую столицу для участия в официальных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня независимости страны. Но торжественную программу пришлось прервать сразу после объявления об угрозе с воздуха.
Впрочем вынужденная изоляция европейских гостей продлилась недолго, так как вскоре сигнал тревоги был официально отменен, и политики смогли покинуть укрытие.
В этот же день в Киев с визитами прибыли и другие высокопоставленные западные чиновники, среди которых премьер-министр Великобритании Энди Бернем, глава правительства Люксембурга Люк Фриден, а также президенты Эстонии Алар Карис и Молдавии Майя Санду.
Однако в материале итальянского агентства не уточняется, коснулась ли экстренная эвакуация в защитные сооружения остальных иностранных делегаций.
Подробнее о визите политиков - в материале Кошта в Киеве: глава Евросовета обсудит новые шаги по затягиванию конфликта на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевФинляндияевросоветУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:00Новый "Киселев": гендиректор "Россия сегодня" возвращается на телеэкраны
12:58Воздушная тревога загнала европейских политиков в киевское убежище — СМИ
12:57Зеленский подначил поздравлявшего Трампа
12:55"Все действительно плохо": Крапивник о кризисе американской ПВО и просчетах Пентагона
12:55СВО — борьба за будущее не только России, но и всего мира, заявили в Госдуме
12:34Удар по ракетам "Фламинго" и освобождение Анновки: Минобороны рассказало о новых успехах ВС РФ
12:26ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненые и погибший
12:25Залужный рассказал, почему санкции не работают — Россия слишком умна для них
12:21Операторы ВСУ "уничтожили" бригаду НАТО: почему КАЗ "Трофи" не спас танки США — Крапивник
12:12"Гробовщики" в форме: стало известно, кто на самом деле жаждет похоронить Украину
12:07ВСУ атаковали Брянскую область - есть раненые и погибший
11:58Глава Литвы раскрыл состав военного контингента для отправки на Украину
11:50США в ООН призвали Россию и Украину прекратить удары и приступить к переговорам
11:23Хакеры рассказали о заинтересованности Польши в дронах Украины
11:20"Появилось очень много вопросов": Федорова вызвали в Раду из-за коррупционного расследования
11:05СКР расследует преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей регионов РФ
10:56Суд заключил под стражу бывшую замглавы Офиса Зеленского
10:52Зеленский: женские батальоны вместо американских Patriot
10:25Российские дроны уничтожили сухогруз с военным имуществом для ВСУ
09:58Энергетические войны: США грозят Ирану новыми санкциями, Индия и Китай конкурируют за российскую нефть
Лента новостейМолния