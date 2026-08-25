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Воздушная тревога загнала европейских политиков в киевское убежище — СМИ

Воздушная тревога загнала европейских политиков в киевское убежище — СМИ - 25.08.2026 Украина.ру

Воздушная тревога загнала европейских политиков в киевское убежище — СМИ

Председатель Европейского совета Антониу Кошта и президент Финляндии Александр Стубб в понедельник были экстренно эвакуированы в бомбоубежище из-за сирен воздушной тревоги в Киеве, сообщает итальянское информационное агентство Ansa

2026-08-25T12:58

2026-08-25T12:58

2026-08-25T12:59

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Политики приехали в украинскую столицу для участия в официальных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня независимости страны. Но торжественную программу пришлось прервать сразу после объявления об угрозе с воздуха.Впрочем вынужденная изоляция европейских гостей продлилась недолго, так как вскоре сигнал тревоги был официально отменен, и политики смогли покинуть укрытие.В этот же день в Киев с визитами прибыли и другие высокопоставленные западные чиновники, среди которых премьер-министр Великобритании Энди Бернем, глава правительства Люксембурга Люк Фриден, а также президенты Эстонии Алар Карис и Молдавии Майя Санду. Однако в материале итальянского агентства не уточняется, коснулась ли экстренная эвакуация в защитные сооружения остальных иностранных делегаций.Подробнее о визите политиков - в материале Кошта в Киеве: глава Евросовета обсудит новые шаги по затягиванию конфликта на сайте Украина.ру.

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