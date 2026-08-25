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Глава Литвы раскрыл состав военного контингента для отправки на Украину
Глава Литвы раскрыл состав военного контингента для отправки на Украину - 25.08.2026 Украина.ру
Глава Литвы раскрыл состав военного контингента для отправки на Украину
Президент Гитанас Науседа подтвердил готовность Литвы направить войска на Украину в составе международной "коалиции желающих", сообщает телерадиокомпания LRT
2026-08-25T11:58
2026-08-25T11:58
2026-08-25T12:11
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По его словам, Вильнюс с первых дней взял на себя обязательства по участию в этом блоке.В состав литовских сил, предназначенных для отправки, планируется включить сухопутные подразделения, дополненные инженерными специалистами и расчетами противовоздушной обороны, специальную учебную группу, а также корабли военно-морских сил. Науседа подчеркнул, что развертывание начнется сразу же, как только для этого сложатся подходящие условия.Данное заявление литовский лидер сделал во время рабочего визита в Киев, где он принял участие во встрече участников объединения. Там же Науседа представил очередной пакет прямой военной поддержки для нужд Киева, общая стоимость которого оценивается примерно в 42 миллиона евро. Москва ранее неоднократно предупреждала, что появление официальных военных контингентов стран НАТО на территории Украины превратит их в законные цели для российских вооруженных сил. Подробнее о коалиции - в материале Как русофобская "коалиция желающих" превращается в "коалицию сомневающихся" на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Литва, Киев, Гитанас Науседа, НАТО, Украина.ру
Глава Литвы раскрыл состав военного контингента для отправки на Украину
11:58 25.08.2026 (обновлено: 12:11 25.08.2026)
Президент Гитанас Науседа подтвердил готовность Литвы направить войска на Украину в составе международной "коалиции желающих", сообщает телерадиокомпания LRT
По его словам, Вильнюс с первых дней взял на себя обязательства по участию в этом блоке.
В состав литовских сил, предназначенных для отправки, планируется включить сухопутные подразделения, дополненные инженерными специалистами и расчетами противовоздушной обороны, специальную учебную группу, а также корабли военно-морских сил.
Науседа подчеркнул, что развертывание начнется сразу же, как только для этого сложатся подходящие условия.
Данное заявление литовский лидер сделал во время рабочего визита в Киев, где он принял участие во встрече участников объединения.
Там же Науседа представил очередной пакет прямой военной поддержки для нужд Киева, общая стоимость которого оценивается примерно в 42 миллиона евро.
Москва ранее неоднократно предупреждала, что появление официальных военных контингентов стран НАТО на территории Украины превратит их в законные цели для российских вооруженных сил.