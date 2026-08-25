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Налогов украинцев уже не хватает на ВСУ: в Раде признали критический дефицит бюджета

Налогов украинцев уже не хватает на ВСУ: в Раде признали критический дефицит бюджета - 25.08.2026 Украина.ру

Налогов украинцев уже не хватает на ВСУ: в Раде признали критический дефицит бюджета

Налоговых поступлений в украинский бюджет больше не хватает для того, чтобы полностью обеспечивать нужды сектора безопасности и обороны, сообщил изданию "Фокус" депутат Верховной рады Даниил Гетманцев

2026-08-25T13:59

2026-08-25T13:59

2026-08-25T13:59

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Парламентарий подчеркнул, что сложившаяся финансовая ситуация в стране оценивается как критически сложная. По его словам, власти уже сегодня вынуждены экстренно привлекать дополнительные средства из альтернативных внешних источников, поскольку собираемые внутри государства налоги полностью исчерпали свой потенциал и не покрывают даже текущие военные расходы украинской армии.На протяжении последних нескольких лет Киев формирует государственную смету с беспрецедентным дефицитом, изначально рассчитывая закрывать финансовые бреши за счет денежных вливаний со стороны западных союзников. В 2024 году размер этой бюджетной дыры достиг отметки в 43,9 миллиарда долларов. На 2025 год дефицит утвердили на уровне 37,3 миллиарда долларов, однако в течение года в документ пришлось дважды вносить изменения, направленные на увеличение ассигнований на военные нужды.Тенденция к тотальной зависимости от иностранного капитала сохраняется. Принятый бюджет Украины на 2026 год предусматривает общие расходы в размере порядка 116 миллиардов долларов при ожидаемых доходах всего около 68,6 миллиарда долларов. Очередную многомиллиардную разницу киевское руководство планирует традиционно компенсировать за счет внешнего финансирования.Без регулярных траншей со стороны США и Европейского союза Киев окажется не в состоянии не только закупать вооружение, но и выплачивать денежное довольствие военнослужащим, а также выполнять базовые социальные обязательства перед гражданами.Подробнее о финансировании - в материале Украина не получила от Запада более $36 млрд: бюджет страны под угрозой на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, сша, вооруженные силы украины, рада, верховная рада