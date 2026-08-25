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Налогов украинцев уже не хватает на ВСУ: в Раде признали критический дефицит бюджета
Налогов украинцев уже не хватает на ВСУ: в Раде признали критический дефицит бюджета - 25.08.2026 Украина.ру
Налогов украинцев уже не хватает на ВСУ: в Раде признали критический дефицит бюджета
Налоговых поступлений в украинский бюджет больше не хватает для того, чтобы полностью обеспечивать нужды сектора безопасности и обороны, сообщил изданию "Фокус" депутат Верховной рады Даниил Гетманцев
2026-08-25T13:59
2026-08-25T13:59
2026-08-25T13:59
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Парламентарий подчеркнул, что сложившаяся финансовая ситуация в стране оценивается как критически сложная. По его словам, власти уже сегодня вынуждены экстренно привлекать дополнительные средства из альтернативных внешних источников, поскольку собираемые внутри государства налоги полностью исчерпали свой потенциал и не покрывают даже текущие военные расходы украинской армии.На протяжении последних нескольких лет Киев формирует государственную смету с беспрецедентным дефицитом, изначально рассчитывая закрывать финансовые бреши за счет денежных вливаний со стороны западных союзников. В 2024 году размер этой бюджетной дыры достиг отметки в 43,9 миллиарда долларов. На 2025 год дефицит утвердили на уровне 37,3 миллиарда долларов, однако в течение года в документ пришлось дважды вносить изменения, направленные на увеличение ассигнований на военные нужды.Тенденция к тотальной зависимости от иностранного капитала сохраняется. Принятый бюджет Украины на 2026 год предусматривает общие расходы в размере порядка 116 миллиардов долларов при ожидаемых доходах всего около 68,6 миллиарда долларов. Очередную многомиллиардную разницу киевское руководство планирует традиционно компенсировать за счет внешнего финансирования.Без регулярных траншей со стороны США и Европейского союза Киев окажется не в состоянии не только закупать вооружение, но и выплачивать денежное довольствие военнослужащим, а также выполнять базовые социальные обязательства перед гражданами.Подробнее о финансировании - в материале Украина не получила от Запада более $36 млрд: бюджет страны под угрозой на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, сша, вооруженные силы украины, рада, верховная рада
Новости, Киев, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Рада, Верховная Рада
Налогов украинцев уже не хватает на ВСУ: в Раде признали критический дефицит бюджета
Налоговых поступлений в украинский бюджет больше не хватает для того, чтобы полностью обеспечивать нужды сектора безопасности и обороны, сообщил изданию "Фокус" депутат Верховной рады Даниил Гетманцев
Парламентарий подчеркнул, что сложившаяся финансовая ситуация в стране оценивается как критически сложная.
По его словам, власти уже сегодня вынуждены экстренно привлекать дополнительные средства из альтернативных внешних источников, поскольку собираемые внутри государства налоги полностью исчерпали свой потенциал и не покрывают даже текущие военные расходы украинской армии.
На протяжении последних нескольких лет Киев формирует государственную смету с беспрецедентным дефицитом, изначально рассчитывая закрывать финансовые бреши за счет денежных вливаний со стороны западных союзников. В 2024 году размер этой бюджетной дыры достиг отметки в 43,9 миллиарда долларов. На 2025 год дефицит утвердили на уровне 37,3 миллиарда долларов, однако в течение года в документ пришлось дважды вносить изменения, направленные на увеличение ассигнований на военные нужды.
Тенденция к тотальной зависимости от иностранного капитала сохраняется. Принятый бюджет Украины на 2026 год предусматривает общие расходы в размере порядка 116 миллиардов долларов при ожидаемых доходах всего около 68,6 миллиарда долларов. Очередную многомиллиардную разницу киевское руководство планирует традиционно компенсировать за счет внешнего финансирования.
Без регулярных траншей со стороны США и Европейского союза Киев окажется не в состоянии не только закупать вооружение, но и выплачивать денежное довольствие военнослужащим, а также выполнять базовые социальные обязательства перед гражданами.