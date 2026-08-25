Налогов украинцев уже не хватает на ВСУ: в Раде признали критический дефицит бюджета - 25.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260825/nalogov-ukraintsev-uzhe-ne-khvataet-na-vsu-v-rade-priznali-kriticheskiy-defitsit-byudzheta-1082778963.html
Налогов украинцев уже не хватает на ВСУ: в Раде признали критический дефицит бюджета
Налогов украинцев уже не хватает на ВСУ: в Раде признали критический дефицит бюджета - 25.08.2026 Украина.ру
Налогов украинцев уже не хватает на ВСУ: в Раде признали критический дефицит бюджета
Налоговых поступлений в украинский бюджет больше не хватает для того, чтобы полностью обеспечивать нужды сектора безопасности и обороны, сообщил изданию "Фокус" депутат Верховной рады Даниил Гетманцев
2026-08-25T13:59
2026-08-25T13:59
новости
киев
украина
сша
вооруженные силы украины
рада
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/03/1020100384_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_c4e69859b19d0bd4cfcd90ec5277da08.jpg
Парламентарий подчеркнул, что сложившаяся финансовая ситуация в стране оценивается как критически сложная. По его словам, власти уже сегодня вынуждены экстренно привлекать дополнительные средства из альтернативных внешних источников, поскольку собираемые внутри государства налоги полностью исчерпали свой потенциал и не покрывают даже текущие военные расходы украинской армии.На протяжении последних нескольких лет Киев формирует государственную смету с беспрецедентным дефицитом, изначально рассчитывая закрывать финансовые бреши за счет денежных вливаний со стороны западных союзников. В 2024 году размер этой бюджетной дыры достиг отметки в 43,9 миллиарда долларов. На 2025 год дефицит утвердили на уровне 37,3 миллиарда долларов, однако в течение года в документ пришлось дважды вносить изменения, направленные на увеличение ассигнований на военные нужды.Тенденция к тотальной зависимости от иностранного капитала сохраняется. Принятый бюджет Украины на 2026 год предусматривает общие расходы в размере порядка 116 миллиардов долларов при ожидаемых доходах всего около 68,6 миллиарда долларов. Очередную многомиллиардную разницу киевское руководство планирует традиционно компенсировать за счет внешнего финансирования.Без регулярных траншей со стороны США и Европейского союза Киев окажется не в состоянии не только закупать вооружение, но и выплачивать денежное довольствие военнослужащим, а также выполнять базовые социальные обязательства перед гражданами.Подробнее о финансировании - в материале Украина не получила от Запада более $36 млрд: бюджет страны под угрозой на сайте Украина.ру.
киев
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/03/1020100384_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_6497d1e2ab464df33b6e658c77b75392.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, сша, вооруженные силы украины, рада, верховная рада
Новости, Киев, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Рада, Верховная Рада

Налогов украинцев уже не хватает на ВСУ: в Раде признали критический дефицит бюджета

13:59 25.08.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Налоговых поступлений в украинский бюджет больше не хватает для того, чтобы полностью обеспечивать нужды сектора безопасности и обороны, сообщил изданию "Фокус" депутат Верховной рады Даниил Гетманцев
Парламентарий подчеркнул, что сложившаяся финансовая ситуация в стране оценивается как критически сложная.
По его словам, власти уже сегодня вынуждены экстренно привлекать дополнительные средства из альтернативных внешних источников, поскольку собираемые внутри государства налоги полностью исчерпали свой потенциал и не покрывают даже текущие военные расходы украинской армии.
На протяжении последних нескольких лет Киев формирует государственную смету с беспрецедентным дефицитом, изначально рассчитывая закрывать финансовые бреши за счет денежных вливаний со стороны западных союзников. В 2024 году размер этой бюджетной дыры достиг отметки в 43,9 миллиарда долларов. На 2025 год дефицит утвердили на уровне 37,3 миллиарда долларов, однако в течение года в документ пришлось дважды вносить изменения, направленные на увеличение ассигнований на военные нужды.
Тенденция к тотальной зависимости от иностранного капитала сохраняется. Принятый бюджет Украины на 2026 год предусматривает общие расходы в размере порядка 116 миллиардов долларов при ожидаемых доходах всего около 68,6 миллиарда долларов. Очередную многомиллиардную разницу киевское руководство планирует традиционно компенсировать за счет внешнего финансирования.
Без регулярных траншей со стороны США и Европейского союза Киев окажется не в состоянии не только закупать вооружение, но и выплачивать денежное довольствие военнослужащим, а также выполнять базовые социальные обязательства перед гражданами.
Подробнее о финансировании - в материале Украина не получила от Запада более $36 млрд: бюджет страны под угрозой на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныРадаВерховная Рада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:42"Ведет дело к уничтожению УПЦ": Лавров обсудил с представителем Ватикана преступления Киева
14:39Беднарский: КАЗ на БМП защитит логистику от дронов и повысит выживаемость экипажей
14:38Запад не смог обеспечить военные расходы Украины - пресса ЕС
14:10Не хотят повторять судьбу Украины. Южная Корея сильно огорчила Зеленского
14:09"Израиль в приоритете": эксперт раскрыл, кто получит военную помощь США вместо Украины
14:0525 августа 2026 года, утренний эфир
13:59Правительства ЕС опасаются последствий конфискации активов России
13:59Налогов украинцев уже не хватает на ВСУ: в Раде признали критический дефицит бюджета
13:37Италия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих" по Украине
13:22Кризисный менеджер, разбирающийся в разведке: кто возглавил посольство США на Украине. И, видимо, надолго
13:15Россия беспокоится о своей безопасности: важнейшие заявления Пескова
13:00Новый "Киселев": гендиректор "Россия сегодня" возвращается на телеэкраны
12:58Воздушная тревога загнала европейских политиков в киевское убежище — СМИ
12:57Зеленский подначил поздравлявшего Трампа
12:55"Все действительно плохо": Крапивник о кризисе американской ПВО и просчетах Пентагона
12:55СВО — борьба за будущее не только России, но и всего мира, заявили в Госдуме
12:34Удар по ракетам "Фламинго" и освобождение Анновки: Минобороны рассказало о новых успехах ВС РФ
12:26ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненые и погибший
12:25Залужный рассказал, почему санкции не работают — Россия слишком умна для них
12:21Операторы ВСУ "уничтожили" бригаду НАТО: почему КАЗ "Трофи" не спас танки США — Крапивник
Лента новостейМолния