Потрясающий: Симоньян восхитило трогательное прощание Дюмина с Тульской областью - 16.05.2024 Украина.ру
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Потрясающий: Симоньян восхитило трогательное прощание Дюмина с Тульской областью
Потрясающий: Симоньян восхитило трогательное прощание Дюмина с Тульской областью - 16.05.2024 Украина.ру
Потрясающий: Симоньян восхитило трогательное прощание Дюмина с Тульской областью
Алексей Дюмин, занимавший с 2016 года должность губернатора Тульской области, эмоционально попрощался с правительством региона, которое стоя приветствовало всю работу, проделанную чиновником
2024-05-16T17:18
2024-05-16T17:23
новости
россия
маргарита симоньян
кадровые перестановки
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В четверг в сети появилось трогательное видео, снятое в ходе торжественного собрания. Дюмин во время прощания с Тулой прервал свою речь из-за нахлынувших эмоций.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале лаконично прокомментировала данный видеоролик."Потрясающий Дюмин", - написала она.Накануне Алексей Дюмин получил новую должность помощника президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что теперь в его новые обязанности войдет оборонно-промышленный комплекс, спортивная отрасль.В Кремле оценили последствия кадровых перестановок в МО РФ для Киева и всего хода спецоперации.
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новости, россия, маргарита симоньян, кадровые перестановки
Новости, Россия, Маргарита Симоньян, кадровые перестановки

Потрясающий: Симоньян восхитило трогательное прощание Дюмина с Тульской областью

17:18 16.05.2024 (обновлено: 17:23 16.05.2024)
 
Дюмин
Дюмин
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Алексей Дюмин, занимавший с 2016 года должность губернатора Тульской области, эмоционально попрощался с правительством региона, которое стоя приветствовало всю работу, проделанную чиновником
В четверг в сети появилось трогательное видео, снятое в ходе торжественного собрания. Дюмин во время прощания с Тулой прервал свою речь из-за нахлынувших эмоций.
"Все эти восемь лет для меня было честью руководить регионом с такой богатой традицией, самобытной культурой, великой историей и великими людьми. Тульская область, Тула навсегда останется в моем сердце", — сказал бывший глава региона чьи слова приветствовали бурными аплодисментами.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале лаконично прокомментировала данный видеоролик.

"Потрясающий Дюмин", - написала она.

Накануне Алексей Дюмин получил новую должность помощника президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что теперь в его новые обязанности войдет оборонно-промышленный комплекс, спортивная отрасль.
В Кремле оценили последствия кадровых перестановок в МО РФ для Киева и всего хода спецоперации.
Алексей Дюмин и Владимир Путин в Туле, 2 февраля 2024 года
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Дюмин покидает Тулу. Воспоминания о губернатореАлексей Дюмин больше не губернатор Тульской области, и уже точно не министр обороны. Прогнозы всяких инсайдеров, "источников в Кремле" и прочих анонимных знатоков не сбылись. Президент России Владимир Путин забрал Алексея Геннадьевича первым в команду из десяти помощников
 
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