Потрясающий: Симоньян восхитило трогательное прощание Дюмина с Тульской областью
17:18 16.05.2024 (обновлено: 17:23 16.05.2024)
Дюмин
Алексей Дюмин, занимавший с 2016 года должность губернатора Тульской области, эмоционально попрощался с правительством региона, которое стоя приветствовало всю работу, проделанную чиновником
В четверг в сети появилось трогательное видео, снятое в ходе торжественного собрания. Дюмин во время прощания с Тулой прервал свою речь из-за нахлынувших эмоций.
"Все эти восемь лет для меня было честью руководить регионом с такой богатой традицией, самобытной культурой, великой историей и великими людьми. Тульская область, Тула навсегда останется в моем сердце", — сказал бывший глава региона чьи слова приветствовали бурными аплодисментами.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале лаконично прокомментировала данный видеоролик.
"Потрясающий Дюмин", - написала она.
Накануне Алексей Дюмин получил новую должность помощника президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что теперь в его новые обязанности войдет оборонно-промышленный комплекс, спортивная отрасль.
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