https://ukraina.ru/20240516/1055110435.html

Потрясающий: Симоньян восхитило трогательное прощание Дюмина с Тульской областью

Потрясающий: Симоньян восхитило трогательное прощание Дюмина с Тульской областью - 16.05.2024 Украина.ру

Потрясающий: Симоньян восхитило трогательное прощание Дюмина с Тульской областью

Алексей Дюмин, занимавший с 2016 года должность губернатора Тульской области, эмоционально попрощался с правительством региона, которое стоя приветствовало всю работу, проделанную чиновником

2024-05-16T17:18

2024-05-16T17:18

2024-05-16T17:23

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кадровые перестановки

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В четверг в сети появилось трогательное видео, снятое в ходе торжественного собрания. Дюмин во время прощания с Тулой прервал свою речь из-за нахлынувших эмоций.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале лаконично прокомментировала данный видеоролик."Потрясающий Дюмин", - написала она.Накануне Алексей Дюмин получил новую должность помощника президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что теперь в его новые обязанности войдет оборонно-промышленный комплекс, спортивная отрасль.В Кремле оценили последствия кадровых перестановок в МО РФ для Киева и всего хода спецоперации.

https://ukraina.ru/20240514/1055059317.html

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новости, россия, маргарита симоньян, кадровые перестановки