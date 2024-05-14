https://ukraina.ru/20240514/1055055984.html

В Кремле оценили последствия кадровых перестановок в МО РФ для Киева

В Кремле оценили последствия кадровых перестановок в МО РФ для Киева - 14.05.2024 Украина.ру

В Кремле оценили последствия кадровых перестановок в МО РФ для Киева

Кремль не считает, что кадровые перестановки в Министерстве обороны России, связанные с коррупцией, внесут дезорганизацию и спасут режим президента Украины Владимира Зеленского. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

2024-05-14T12:58

2024-05-14T12:58

2024-05-14T13:00

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владимир зеленский

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кадровые перестановки

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На вопрос о том, сможет ли смена кадров в руководстве помешать осуществлению целей спецоперации, Песков ответил отрицательно.Вместе с тем, пресс-секретарь отказался комментировать будущие кадровые перестановки в оборонном ведомстве.Комментируя назначение бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу секретарем Совбеза, Песков подчеркнул, что экс-глава оборонного ведомства занял высокий государственный пост с широким объёмом задач и в прямом контакте с президентом.В ближайшее время можно ожидать назначения исполняющих обязанности глав регионов, руководители которых перешли на работу в федеральное правительство, добавил спикер Кремля.Следственный комитет РФ 14 мая сообщил о задержании начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Ему вменяют в вину получение взятки в особо крупном размере.Ранее СК информировал об аресте замминистра МО РФ Тимура Иванова, курировавшего имущественные вопросы и строительство.

https://ukraina.ru/20240514/1055051824.html

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новости, кремль, дмитрий песков, владимир зеленский, следственный комитет, ск рф, киев, россия, сво, кадровые перестановки