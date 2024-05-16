https://ukraina.ru/20240516/1055107595.html

В Черном море уничтожены 12 безэкипажных катеров ВМС Украины

В Черном море уничтожены 12 безэкипажных катеров ВМС Украины - 16.05.2024 Украина.ру

В Черном море уничтожены 12 безэкипажных катеров ВМС Украины

В западной части акватории Чёрного моря были обнаружены 11 безэкипажных катеров ВМС Украины, сообщили 16 мая в Министерстве обороны РФ

2024-05-16T16:25

2024-05-16T16:25

2024-05-16T17:40

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Позже пресс-служба Минобороны сообщила об уничтожении в 15:30 (по мск) еще одного такого же безэкипажного катера, выпущенного украинской стороной.Параллельно дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью.Всего с начала российской спецоперации средства ПВО обнаружили и поразили более 24 тысяч дронов ВСУ.О том, как российские подразделения при помощи беспилотных летательных аппаратов атакуют тылы противника в интервью "Украина.ру" рассказал военный эксперт.

https://ukraina.ru/20240515/1055071801.html

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новости, черное море, украина, вмф, минобороны, вооруженные силы украины, сво, крым