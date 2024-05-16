В Черном море уничтожены 12 безэкипажных катеров ВМС Украины - 16.05.2024 Украина.ру
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В Черном море уничтожены 12 безэкипажных катеров ВМС Украины
В Черном море уничтожены 12 безэкипажных катеров ВМС Украины - 16.05.2024 Украина.ру
В Черном море уничтожены 12 безэкипажных катеров ВМС Украины
В западной части акватории Чёрного моря были обнаружены 11 безэкипажных катеров ВМС Украины, сообщили 16 мая в Министерстве обороны РФ
2024-05-16T16:25
2024-05-16T17:40
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черное море
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Позже пресс-служба Минобороны сообщила об уничтожении в 15:30 (по мск) еще одного такого же безэкипажного катера, выпущенного украинской стороной.Параллельно дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью.Всего с начала российской спецоперации средства ПВО обнаружили и поразили более 24 тысяч дронов ВСУ.О том, как российские подразделения при помощи беспилотных летательных аппаратов атакуют тылы противника в интервью "Украина.ру" рассказал военный эксперт.
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новости, черное море, украина, вмф, минобороны, вооруженные силы украины, сво, крым
Новости, Черное море, Украина, ВМФ, Минобороны, Вооруженные силы Украины, СВО, Крым

В Черном море уничтожены 12 безэкипажных катеров ВМС Украины

16:25 16.05.2024 (обновлено: 17:40 16.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В западной части акватории Чёрного моря были обнаружены 11 безэкипажных катеров ВМС Украины, сообщили 16 мая в Министерстве обороны РФ
"Около 14.00 (по мск) в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. (Они) были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ", - сказано в телеграм-канале оборонного ведомства.
Позже пресс-служба Минобороны сообщила об уничтожении в 15:30 (по мск) еще одного такого же безэкипажного катера, выпущенного украинской стороной.
Параллельно дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью.
Всего с начала российской спецоперации средства ПВО обнаружили и поразили более 24 тысяч дронов ВСУ.
О том, как российские подразделения при помощи беспилотных летательных аппаратов атакуют тылы противника в интервью "Украина.ру" рассказал военный эксперт.
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Вчера, 09:56
ВСУ атаковали Крым и приграничные регионы РФ ракетами и авиабомбами. ПВО уничтожила целиВ ночь на 15 мая над Крымом системы ПВО сбили десять оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ
 
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