В Черном море уничтожены 12 безэкипажных катеров ВМС Украины
16:25 16.05.2024 (обновлено: 17:40 16.05.2024)
В западной части акватории Чёрного моря были обнаружены 11 безэкипажных катеров ВМС Украины, сообщили 16 мая в Министерстве обороны РФ
"Около 14.00 (по мск) в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. (Они) были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ", - сказано в телеграм-канале оборонного ведомства.
Позже пресс-служба Минобороны сообщила об уничтожении в 15:30 (по мск) еще одного такого же безэкипажного катера, выпущенного украинской стороной.
Параллельно дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник над Белгородской областью.
Всего с начала российской спецоперации средства ПВО обнаружили и поразили более 24 тысяч дронов ВСУ.
О том, как российские подразделения при помощи беспилотных летательных аппаратов атакуют тылы противника в интервью "Украина.ру" рассказал военный эксперт.