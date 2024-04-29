"Беспилотник висит, а сбить его не могут": эксперт о смертельных ударах ВС РФ по тылам противника - 29.04.2024 Украина.ру
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"Беспилотник висит, а сбить его не могут": эксперт о смертельных ударах ВС РФ по тылам противника
"Беспилотник висит, а сбить его не могут": эксперт о смертельных ударах ВС РФ по тылам противника - 29.04.2024 Украина.ру
"Беспилотник висит, а сбить его не могут": эксперт о смертельных ударах ВС РФ по тылам противника
ВС РФ работают по стратегическому тылу противника, боеприпасов и возможностей разведки хватает для ударов по транспортной инфраструктуре, поэтому украинский тыл полностью находится под контролем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-04-29T04:55
2024-04-29T04:58
новости
россия
балаклея
днепропетровская область
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
вс рф
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"Только за один день мы увидели удары по Синельниково, Балаклее и по системе ПВО в селе Любимовка Днепропетровской области (это 100 километров от нашего Запорожского фронта). Причем это все происходит в режиме онлайн. Там висит беспилотник, а его уже никто сбить не может", – отметил эксперт.Украинский оперативный тыл находится под полным контролем российских войск, на что указывают контролируемые удары на 100 километров в глубину от линии фронта, подчеркнул Анпилогов.В результате этих ударов ВСУ становится все труднее перемещать резервы, они попадают под удары еще до того, как приближаются к линии боевого соприкосновения."Это будет смертельный фактор для Украины. Потому что их подразделения на линии фронта истощены нашим постоянным давлением.Сейчас еще идет борьба за последнюю линию городов на линии Славянск-Краматорск-Часов Яр-Константиновка-Дружковка-Красноармейск. Если мы ее преодолеем, мы выйдем на оперативный простор вплоть до Днепра. Из-за этого в украинском Генштабе царит грусть", – резюмировал Анпилогов.Полную версию интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, балаклея, днепропетровская область, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Балаклея, Днепропетровская область, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

"Беспилотник висит, а сбить его не могут": эксперт о смертельных ударах ВС РФ по тылам противника

04:55 29.04.2024 (обновлено: 04:58 29.04.2024)
 
© Фото : Владимир Сальдо / TelegramFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : Владимир Сальдо / Telegram
Читать в
ВС РФ работают по стратегическому тылу противника, боеприпасов и возможностей разведки хватает для ударов по транспортной инфраструктуре, поэтому украинский тыл полностью находится под контролем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
"Только за один день мы увидели удары по Синельниково, Балаклее и по системе ПВО в селе Любимовка Днепропетровской области (это 100 километров от нашего Запорожского фронта). Причем это все происходит в режиме онлайн. Там висит беспилотник, а его уже никто сбить не может", – отметил эксперт.
Украинский оперативный тыл находится под полным контролем российских войск, на что указывают контролируемые удары на 100 километров в глубину от линии фронта, подчеркнул Анпилогов.
В результате этих ударов ВСУ становится все труднее перемещать резервы, они попадают под удары еще до того, как приближаются к линии боевого соприкосновения.
"Это будет смертельный фактор для Украины. Потому что их подразделения на линии фронта истощены нашим постоянным давлением.
Сейчас еще идет борьба за последнюю линию городов на линии Славянск-Краматорск-Часов Яр-Константиновка-Дружковка-Красноармейск. Если мы ее преодолеем, мы выйдем на оперативный простор вплоть до Днепра. Из-за этого в украинском Генштабе царит грусть", – резюмировал Анпилогов.
Полную версию интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияБалаклеяДнепропетровская областьАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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