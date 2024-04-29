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"Беспилотник висит, а сбить его не могут": эксперт о смертельных ударах ВС РФ по тылам противника

"Беспилотник висит, а сбить его не могут": эксперт о смертельных ударах ВС РФ по тылам противника - 29.04.2024 Украина.ру

"Беспилотник висит, а сбить его не могут": эксперт о смертельных ударах ВС РФ по тылам противника

ВС РФ работают по стратегическому тылу противника, боеприпасов и возможностей разведки хватает для ударов по транспортной инфраструктуре, поэтому украинский тыл полностью находится под контролем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-04-29T04:55

2024-04-29T04:55

2024-04-29T04:58

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вс рф

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"Только за один день мы увидели удары по Синельниково, Балаклее и по системе ПВО в селе Любимовка Днепропетровской области (это 100 километров от нашего Запорожского фронта). Причем это все происходит в режиме онлайн. Там висит беспилотник, а его уже никто сбить не может", – отметил эксперт.Украинский оперативный тыл находится под полным контролем российских войск, на что указывают контролируемые удары на 100 километров в глубину от линии фронта, подчеркнул Анпилогов.В результате этих ударов ВСУ становится все труднее перемещать резервы, они попадают под удары еще до того, как приближаются к линии боевого соприкосновения."Это будет смертельный фактор для Украины. Потому что их подразделения на линии фронта истощены нашим постоянным давлением.Сейчас еще идет борьба за последнюю линию городов на линии Славянск-Краматорск-Часов Яр-Константиновка-Дружковка-Красноармейск. Если мы ее преодолеем, мы выйдем на оперативный простор вплоть до Днепра. Из-за этого в украинском Генштабе царит грусть", – резюмировал Анпилогов.Полную версию интервью Алексей Анпилогов: Россия применила три тактических приема, которые загонят ВСУ на "родину печенегов" читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, балаклея, днепропетровская область, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, вс рф