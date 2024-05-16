"Нас там не ждали": Перенджиев объяснил, как наступление ВС РФ под Харьковом поможет освободить Одессу
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" в ходе специальной военной операции на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
Когда ВСУ будут вынуждены бросить значительные силы на Харьковское направление, ослабив Одессу, российские войска смогут действовать там более активно. Об этом рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Если в Харьковской области российские войска не встретят значительного сопротивления ВСУ, то будут двигаться дальше. Можем обогнуть Харьков и ударить противнику если не в тыл, то начать резать его коммуникации, чтобы ему было труднее снабжать части в Донбассе и на юге, сообщил политолог.
Кстати, благодаря сегодняшнему продвижению ВС РФ уже открывается путь в глубину противника для российских диверсионных групп, добавил он.
"Что касается Одессы, то поскольку мы про нее много говорим, то нас там ждут. А мы ударили на Харьковском направлении, потому что нас там не ждали. И когда ВСУ будут вынуждены бросить большое количество войск на Харьковское направление, ослабив Одессу, мы сможем действовать более активно", - указал Перенджиев.
Противник не глуп и все прекрасно просчитывает. Но его можно заставить его растянуть резервы по всему фронту, чтобы осталось условно "10 солдат на километр". В этом случае в обороне ВСУ появятся бреши, которые можно использовать для прорыва, заключил собеседник издания.
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