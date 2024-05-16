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"Нас там не ждали": Перенджиев объяснил, как наступление ВС РФ под Харьковом поможет освободить Одессу

"Нас там не ждали": Перенджиев объяснил, как наступление ВС РФ под Харьковом поможет освободить Одессу - 16.05.2024 Украина.ру

"Нас там не ждали": Перенджиев объяснил, как наступление ВС РФ под Харьковом поможет освободить Одессу

Когда ВСУ будут вынуждены бросить значительные силы на Харьковское направление, ослабив Одессу, российские войска смогут действовать там более активно. Об этом рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-05-16T04:30

2024-05-16T04:30

2024-05-16T04:30

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Если в Харьковской области российские войска не встретят значительного сопротивления ВСУ, то будут двигаться дальше. Можем обогнуть Харьков и ударить противнику если не в тыл, то начать резать его коммуникации, чтобы ему было труднее снабжать части в Донбассе и на юге, сообщил политолог.Кстати, благодаря сегодняшнему продвижению ВС РФ уже открывается путь в глубину противника для российских диверсионных групп, добавил он.Противник не глуп и все прекрасно просчитывает. Но его можно заставить его растянуть резервы по всему фронту, чтобы осталось условно "10 солдат на километр". В этом случае в обороне ВСУ появятся бреши, которые можно использовать для прорыва, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240515/1055065926.html

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