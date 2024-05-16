Немцы развернут производство ПВО на Украине - 16.05.2024 Украина.ру
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Немцы развернут производство ПВО на Украине
Немцы развернут производство ПВО на Украине - 16.05.2024 Украина.ру
Немцы развернут производство ПВО на Украине
Очередной оборонный концерн Германии публично заявил о намерении открыть военное производство на Украине. В четверг генеральный директор немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о намерении производить на Украине системы противовоздушной обороны
2024-05-16T15:05
2024-05-16T15:08
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По его словам, на Украине уже есть такое предприятие и вскоре планируется открытие еще одно в сфере противовоздушной обороны. Обещанные 40 боевых машин пехоты Marder 1A3 будут поставлены на Украину с этого месяца до сентября, добавил Паппергер.Вместе с тем, серийное производство систем ПВО на новом заводе может начаться не ранее чем через год или два.Концерн Rheinmetall намерен возвести на Украине в этом году не менее четырех военных заводов. Один из таких уже функционирует, информировало ранее Минобороны Украины.Прежде немецкая компания-производитель беспилотных летательных аппаратов Quantum-Systems открыла на Украине второй завод по производству дронов.В России неоднократно предупреждали, что если союзники Киева разместят объекты военного производства на Украине, то эти предприятия станут целями для армии РФ.Читайте также о том, как завод по производству ПВО в Германии выгорел до крыши.
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новости, украина, германия, россия, сво, впк, спецоперация, производство, всу, пво
Новости, Украина, Германия, Россия, СВО, ВПК, Спецоперация, производство, ВСУ, ПВО

Немцы развернут производство ПВО на Украине

15:05 16.05.2024 (обновлено: 15:08 16.05.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Читать в
Очередной оборонный концерн Германии публично заявил о намерении открыть военное производство на Украине. В четверг генеральный директор немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о намерении производить на Украине системы противовоздушной обороны
По его словам, на Украине уже есть такое предприятие и вскоре планируется открытие еще одно в сфере противовоздушной обороны. Обещанные 40 боевых машин пехоты Marder 1A3 будут поставлены на Украину с этого месяца до сентября, добавил Паппергер.
Вместе с тем, серийное производство систем ПВО на новом заводе может начаться не ранее чем через год или два.
Концерн Rheinmetall намерен возвести на Украине в этом году не менее четырех военных заводов. Один из таких уже функционирует, информировало ранее Минобороны Украины.
Прежде немецкая компания-производитель беспилотных летательных аппаратов Quantum-Systems открыла на Украине второй завод по производству дронов.
В России неоднократно предупреждали, что если союзники Киева разместят объекты военного производства на Украине, то эти предприятия станут целями для армии РФ.
Читайте также о том, как завод по производству ПВО в Германии выгорел до крыши.
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
24 апреля, 04:30
"Щелчок по носу": Дробницкий рассказал, почему военная помощь Украине "жутко" раздражает американский ВПКПосле одобрения нового пакета помощи Украине США необходимо на 23 млрд долларов пополнить собственные военные запасы. Американское оружие стоит невероятно дорого, и его у объединённого Запада нет в достаточном количестве, военные склады пусты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
 
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