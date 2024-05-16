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Немцы развернут производство ПВО на Украине

Немцы развернут производство ПВО на Украине - 16.05.2024 Украина.ру

Немцы развернут производство ПВО на Украине

Очередной оборонный концерн Германии публично заявил о намерении открыть военное производство на Украине. В четверг генеральный директор немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о намерении производить на Украине системы противовоздушной обороны

2024-05-16T15:05

2024-05-16T15:05

2024-05-16T15:08

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По его словам, на Украине уже есть такое предприятие и вскоре планируется открытие еще одно в сфере противовоздушной обороны. Обещанные 40 боевых машин пехоты Marder 1A3 будут поставлены на Украину с этого месяца до сентября, добавил Паппергер.Вместе с тем, серийное производство систем ПВО на новом заводе может начаться не ранее чем через год или два.Концерн Rheinmetall намерен возвести на Украине в этом году не менее четырех военных заводов. Один из таких уже функционирует, информировало ранее Минобороны Украины.Прежде немецкая компания-производитель беспилотных летательных аппаратов Quantum-Systems открыла на Украине второй завод по производству дронов.В России неоднократно предупреждали, что если союзники Киева разместят объекты военного производства на Украине, то эти предприятия станут целями для армии РФ.Читайте также о том, как завод по производству ПВО в Германии выгорел до крыши.

https://ukraina.ru/20240424/1054681507.html

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новости, украина, германия, россия, сво, впк, спецоперация, производство, всу, пво