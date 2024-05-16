Немцы развернут производство ПВО на Украине
15:05 16.05.2024 (обновлено: 15:08 16.05.2024)
Очередной оборонный концерн Германии публично заявил о намерении открыть военное производство на Украине. В четверг генеральный директор немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о намерении производить на Украине системы противовоздушной обороны
По его словам, на Украине уже есть такое предприятие и вскоре планируется открытие еще одно в сфере противовоздушной обороны. Обещанные 40 боевых машин пехоты Marder 1A3 будут поставлены на Украину с этого месяца до сентября, добавил Паппергер.
Вместе с тем, серийное производство систем ПВО на новом заводе может начаться не ранее чем через год или два.
Концерн Rheinmetall намерен возвести на Украине в этом году не менее четырех военных заводов. Один из таких уже функционирует, информировало ранее Минобороны Украины.
Прежде немецкая компания-производитель беспилотных летательных аппаратов Quantum-Systems открыла на Украине второй завод по производству дронов.
В России неоднократно предупреждали, что если союзники Киева разместят объекты военного производства на Украине, то эти предприятия станут целями для армии РФ.
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