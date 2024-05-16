Чем опасен искусственный интеллект: Малькевич о стыке современных технологий и сознания людей - 16.05.2024 Украина.ру
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Чем опасен искусственный интеллект: Малькевич о стыке современных технологий и сознания людей
Чем опасен искусственный интеллект: Малькевич о стыке современных технологий и сознания людей - 16.05.2024 Украина.ру
Чем опасен искусственный интеллект: Малькевич о стыке современных технологий и сознания людей
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру прокомментировал расстановку кадров в Правительстве России, а также рассказал об опасности внедрения искусственного интеллекта в процесс формирования общественного сознания
2024-05-16T15:01
2024-05-16T15:01
видео
александр малькевич
россия
украина
сша
ес
общественная палата
правительство
регионы
губернатор
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00:29 - Кадровые перестановки в Правительстве РФ; 13:27 - Роль искусственного интеллекта в формировании общественного мнения и в политических процессах; 23:08 - Гарантии безопасности для России.
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Чем опасен искусственный интеллект: Малькевич о стыке современных технологий и сознания людей

15:01 16.05.2024
 
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Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру прокомментировал расстановку кадров в Правительстве России, а также рассказал об опасности внедрения искусственного интеллекта в процесс формирования общественного сознания
00:29 - Кадровые перестановки в Правительстве РФ;
13:27 - Роль искусственного интеллекта в формировании общественного мнения и в политических процессах;
23:08 - Гарантии безопасности для России.
 
ВидеоАлександр МалькевичРоссияУкраинаСШАЕСобщественная палатаправительстворегионыгубернаторруководствоСВОСпецоперацияВладимир Путинискусственный интеллектвыборыпрезидентские выборыЗападЕвропагарантии безопасностипереговорымедиажурналистикаполитикауправлениефронтзаконыдепутатветеранычиновникпраймеризСанкт-Петербургсанкцииантироссийские санкциибиржапрезидентминистрвойна
 
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