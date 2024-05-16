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Чем опасен искусственный интеллект: Малькевич о стыке современных технологий и сознания людей

Чем опасен искусственный интеллект: Малькевич о стыке современных технологий и сознания людей - 16.05.2024 Украина.ру

Чем опасен искусственный интеллект: Малькевич о стыке современных технологий и сознания людей

Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру прокомментировал расстановку кадров в Правительстве России, а также рассказал об опасности внедрения искусственного интеллекта в процесс формирования общественного сознания

2024-05-16T15:01

2024-05-16T15:01

2024-05-16T15:01

видео

александр малькевич

россия

украина

сша

ес

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регионы

губернатор

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00:29 - Кадровые перестановки в Правительстве РФ; 13:27 - Роль искусственного интеллекта в формировании общественного мнения и в политических процессах; 23:08 - Гарантии безопасности для России.

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